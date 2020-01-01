Наследство

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 94 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:24 by

Настя зашла в дом. Пошарила рукой по ближайшей стене, в поисках выключателя, попутно размышляя, кому это пришло в голову назвать приспособление для включения света выключателем... Не обнаружив такого на исследуемой стене, она переключилась на противоположную. Нащупала. Щелк-щелк... лампочка не загорелась. Перегорела? Или электричества нет в принципе? Ну спасибо, Олег, услужил. Отличный выходной устроил. Настя с раздражением подумала о своём супруге. Мало того, что она в свой выходной едет за 300 км в дом к его покойной бабке за документами, так ещё этот дом встречает ее отсутствием минимального комфорта!Ну что же... в век высоких технологий грех жаловаться, Настя достала из сумочки мобильный телефон, включила фонарик. Он в холодном серебряном свете показал ей ближайшую обстановку. Через входную дверь вы сразу же попадали в комнату. Это была небольшая комнатушка, метров десять, скорее всего выполнявшая функцию и прихожей, и гостиной. По правую руку находились несколько пар обуви, по левую - старый шкаф. Диван да пара кресел. По виду, старше самой Насти. Да и что удивительного, Олег говорил, что его бабка жила довольно скромно, деньги почти ни на что не тратила, копила на свои похороны. Классика.Настя зябко передернула плечами. На дворе октябрь, а она одна в старушечьей хате, где нет ни света, ни отопления. Ладно, не время жалеть себя, надо найти документы и ехать обратно. Сейчас семь часов вечера, если она поторопится, то к десяти будет уже дома, поговорит с командированным Олегом по скайпу и, может даже, выпьет бокальчик вина, чтобы забыть весь этот мрак.Настя двинулась вперёд, держа фонарик перед собой. Дисплей телефона показывал отсутствие сети и слабый процент заряда. Надо быстрее справляться.Интересно, где старая женщина могла хранить документы на дом? Вряд ли сразу в прихожей. Девушка проследовала в следующее помещение. Это оказалась кухня-спальная. Старая мебель, закопченая посуда. Пол скрипит чуть ли не каждый шаг. Настя углядела на стене выключатель. Щелк! Безрезультатно, разумеется. На противоположной стороне стояла кровать. Постельные принадлежности на ней были свалены в кучу, и их тень образовавшаяся в свете фонаря вызвала в воображении образ молящегося на коленях человека. Настя судорожно сглотнула. Как же она сглупила, что не поехала сюда днём! Будучи агентом по загородной недвижимости, ей часто приходилось бывать в таких запущенных домишках.Но этот дом вселял в неё если не ужас, то, как минимум, какой-то первобытный страх. Казалось, что пустой дом вовсе не пустует. Глупости! Возьми уже документы и вали отсюда! Подбодрив себя такими мыслями, Настя начала лихорадочно открывать все, у чего были дверцы и полочки. Разрезая непроглядную тьму жалким светом телефонного фонарика, она рылась во всяком старье старушечьего обихода.Спустя сорок минут тщетных поисков в доме, Настя подумала, что нужных бумаг здесь нет. А если и есть, то могут быть где угодно, да хоть и под полом! Не будет же она переворачивать дом вверх дном.Разумеется, учитывая сферу деятельности жены, Олег рассчитывал, что она сама разберётся с формальностями насчёт оформления наследства, но теперь его жена готова слать все к черту и убираться из этого проклятого дома и из этой деревушки.Тем более что, вынырнув из поисковой задумчивости, девушка начала отчётливо слышать стук. Характер его происхождения разгадать она не смогла. Сперва ей показалось, что звук доносится с улицы, но затем он усилился, стал более звонким и острым. И при этом сконцентрировался в одной точке. И точкой этой была как раз груда подушек и одеял на кровати. Настя быстро перевела свет фонаря в сторону источника звука. Стук явно шёл оттуда и напоминал... знаете, как барабанят пальцами по столу? Как будто кто-то барабанил пальцами по деревянной стене.Тонкими, острыми пальцами. Девушка буквально остолбенела. Ей бы сорваться с места и бежать к выходу, но, как заворожённая, она стояла и смотрела на груду тряпок, из под которых доносился странный дробный стук. Она даже не заметила, что заряд ее телефона скатился до 1%, но зато заметила, как груда тряпья зашевелилась, из-под неё показалась тонкая когтистая конечность... и тут фонарь погас. Телефон сел окончательно.Это вернуло Настю в реальность, она пронзительно закричала и побежала к выходу. Но не успела сделать и пары шагов, как что-то тонкое, как веревка, и щетинистое, как лапа паука, схватило ее за талию и поволокло к кровати. Девушка пыталась сопротивляться, но хватка чудища была очень крепкой. Затем оно сжало Настю так сильно, что переломало рёбра, а добравшись до шеи, просто свернуло ее. Уже мёртвую девушку, оно подтащило к себе и начало оборачивать белыми нитями, формируя кокон. В таком состоянии пища сохраниться дольше. Ведь теперь, когда в деревне почти не осталось людей, находить пропитание стало так тяжело. А эта сама пришла прямо в логово. Редкая удача.Олег звонил жене весь вечер. Телефон был выключен. Ну что же, наверное, вымоталась, устала и отключила телефон, чтобы спокойно выспаться. Однако и утренние и дневные звонки упирались в механический голос, оповещающий о выключенном аппарате. Но больше всего Олег забеспокоился, когда узнал от Настиной коллеги, что она не вышла на работу без предупреждения. Он знал, что вчера вечером она собиралась ехать в дом к его бабке, но что могло ее там так задержать?Вне себя от паники, Олег не дождался конца командировки. Прилетев в свой город тем же вечером, он забрал машину, оставленную на специальной парковке, и направился прямиком в деревню.Когда Олег был на месте, уже стемнело. Он быстро сориентировался, нашёл дом, но Настину машину рядом не обнаружил. Уехала? Но телефон по-прежнему выключен. Все же надо было проверить в доме. Он вошёл, включил свет. Бабушкин дом встретил уютом, однако ностальгическую ноту сильно перебивало нарастающее беспокойство.Сразу было видно, Насти здесь не было. Об этом ясно свидетельствовала нетронутая пыль на полу. Но как же так? Ведь вчера вечером он получил от неё смс, что она приехала, что быстро найдёт документы и отправится домой. Олег вышел во двор. Огляделся и вдруг заметил, что примерно через пару дворов стоит машина, очень похожая на машину его жены.Бегом он направился исследовать свою находку. Так вот оно что. Значит ли это, что Настя ошиблась? Он зашёл во двор и увидел, что дверь соседского дома открыта почти нараспашку, однако свет не горит. Олег попытался напрячься и вспомнить, кто живет или жил в этом доме. Но единственное, что ему удалось извлечь из памяти, это детские байки про дом, пустующий сто лет и про призрак, что пожирает людей.Мужчина вошёл. Сразу же он уловил в воздухе знакомый запах. Это любимый аромат его жены! Значит, Настя была здесь! А может, здесь и до сих пор. Может, что-то случилось с ее машиной, телефон сел, а она, думая, что это дом его бабки, решила заночевать в нем.Как и его супруга, он не смог включить свет, поэтому воспользовался фонариком телефона. Он громко окликнул жену, и, гонимый надеждой, быстро зашагал вглубь дома. Зашёл в соседнюю комнату и краем глаза заметил какое-то шевеление на потолке. Быстро поднял фонарь и в ужасе застыл. Прямо с потолка на него смотрела отвратительная тварь размером с собаку. Нижняя ее часть напоминала тельце паука, а верхняя часть была человеческой. Из плеч, свисая почти до самого пола, болтались длиннющие щетинистые конечности. Тварь смотрела на Олега восьмью красными глазами, посаженными на приплюснутой лысой голове.Тут мужчина перевёл ошалевший взгляд чуть в сторону и заметил, что среди былых нитей, отвратительно напоминающих паутину, болтается белый кокон, из которого торчит нога в таком до боли знакомом кроссовке...Настя!Это была последняя мысль Олега. Тварь молниеносно ударила его свисающей конечностью в грудь и тут же пробила сердце. Олег умер мгновенно.Паучиха подтащила мертвого мужчину к себе. Целых два человека за два дня! Какая удача!Теперь всю зиму она может питаться и жить, не впадая в вынужденный анабиоз. А весной, когда в деревню начнут возвращаться люди, она с новыми силами сможет возобновить охоту.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Покойная бабка наследство дом существо призрак паучиха

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