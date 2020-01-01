Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Необъяснимые кладбищенские звуки

Эта история произошла со мной в детстве. Я была необщительной девочкой, любила побыть в одиночестве. Мои единственные друзья жили в другом городе, и я иногда приезжала туда. Моей лучшей подругой была Настя, которая обожала искать приключения на свою голову.

Однажды я, Настя и еще трое мальчиков решили прогуляться. Время шло к ночи, а мы находились далековато от дома. Родители начали звонить. Нам не хотелось получить от них нагоняй, и мы решили свернуть. Саша утверждал, что до дома таким образом мы дойдем через 15 минут. Мы успокоились. Свернули. Пять минут дороги, и мы оказались возле кладбища. Все уставились на Сашу.

— А вы как хотели! Если бы мы не свернули, то шли бы еще час! Не будьте такими пессимистами, — сказал он.

Делать было нечего, и мы решились. Ворота кладбища были закрыты, и мы пролезли под ними. Идти было страшно. Я и Настя взялись за руки. Везде казались какие-то тени и звуки. Тут еще Дима начал вспоминать страшные истории. Но вдруг я услышала посвистывание. Решила не говорить.

Но Настя остановилась:

— Вы слышали? Вы слышали это?

— Только не говори, что и ты это слышишь! — Сказал Артем.

— Словно свист, который наигрывает песню, — ответила я.

Мы пошли прямо к источнику звуков. Он доносился рядом с одной из могил. Саша посветил на нее фонариком. Там была изображена девочка лет 16. Светлое и чистое лицо смотрело, казалось, прямо в душу.

— Идёмте, мне немного не по себе, — сказала Настя и ринулась к выходу, а мы за ней.

Обернувшись, Дима заорал что есть силы! Там, возле дерева, стояла и насвистывала та самая девочка.

— Что за… — успела произнести я, как Саша дернул меня за руку.

— Бежим! — крикнул он.

Мы впятером за минуту перебежали кладбище, не оборачиваясь. А этот свист снился нам всю ночь.


Автор - Leoni.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:24
Вчера, 22:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 81Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Детство друзья прогулка кладбище могила свист призрак девочки бегство

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.