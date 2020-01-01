Необъяснимые кладбищенские звуки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:24 by

Эта история произошла со мной в детстве. Я была необщительной девочкой, любила побыть в одиночестве. Мои единственные друзья жили в другом городе, и я иногда приезжала туда. Моей лучшей подругой была Настя, которая обожала искать приключения на свою голову.Однажды я, Настя и еще трое мальчиков решили прогуляться. Время шло к ночи, а мы находились далековато от дома. Родители начали звонить. Нам не хотелось получить от них нагоняй, и мы решили свернуть. Саша утверждал, что до дома таким образом мы дойдем через 15 минут. Мы успокоились. Свернули. Пять минут дороги, и мы оказались возле кладбища. Все уставились на Сашу.— А вы как хотели! Если бы мы не свернули, то шли бы еще час! Не будьте такими пессимистами, — сказал он.Делать было нечего, и мы решились. Ворота кладбища были закрыты, и мы пролезли под ними. Идти было страшно. Я и Настя взялись за руки. Везде казались какие-то тени и звуки. Тут еще Дима начал вспоминать страшные истории. Но вдруг я услышала посвистывание. Решила не говорить.Но Настя остановилась:— Вы слышали? Вы слышали это?— Только не говори, что и ты это слышишь! — Сказал Артем.— Словно свист, который наигрывает песню, — ответила я.Мы пошли прямо к источнику звуков. Он доносился рядом с одной из могил. Саша посветил на нее фонариком. Там была изображена девочка лет 16. Светлое и чистое лицо смотрело, казалось, прямо в душу.— Идёмте, мне немного не по себе, — сказала Настя и ринулась к выходу, а мы за ней.Обернувшись, Дима заорал что есть силы! Там, возле дерева, стояла и насвистывала та самая девочка.— Что за… — успела произнести я, как Саша дернул меня за руку.— Бежим! — крикнул он.Мы впятером за минуту перебежали кладбище, не оборачиваясь. А этот свист снился нам всю ночь.Автор - Leoni.

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