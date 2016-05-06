Жуткие высказывания из уст детей. 1 часть

Жуткие высказывания из уст детей. 1 частьЯ гуляла вместе с моей младшей сестрой (6 лет) по улице, заполненной строящимися зданиями. Проходя мимо очередной стройки, Аня остановилась.
Я развернулась к ней и спросила в чём дело.
Она показала пальцем на верхушку многоэтажки и сказала:
- Я упала оттуда!
Я постаралась уточнить когда и она дополнила:
- Тогда, 20 лет назад. Низкий дядя заставил меня упасть...
- Пап, а почему ты его не навещаешь? - спросила моя семилетняя дочка.
- Кого не навещаю?
- Своего братика. Он говорит, что скучает по тебе.
Мой брат умер, когда мне ещё не было двух лет...
Мы вернулись домой после кино, но наш пятилетний сын не выбежал нам навстречу. Зайдя в его комнату, мы с мужем увидела сынишку, забившевося в угол своей кровати.
Немного успокоив его, я спросила в чём дело.
- Мальчик за окном сказал, что вы плохие, и мне нужно вас боятся.
- За каким окном?
- За вот этим!
Он указал рукой на окно рядом с его кроватью.
Комната сына находится на втором этаже...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:20
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 04:20 by Рыжая лисаПросмотров: 121Комментарии: 2
Ключевые слова: Высказывания дети мистика авторская история