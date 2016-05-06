Жуткие высказывания из уст детей. 1 часть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:20

Причина: Изменен раздел.

Рыжая лиса Просмотров: 121 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 04:20 by

Я гуляла вместе с моей младшей сестрой (6 лет) по улице, заполненной строящимися зданиями. Проходя мимо очередной стройки, Аня остановилась.Я развернулась к ней и спросила в чём дело.Она показала пальцем на верхушку многоэтажки и сказала:- Я упала оттуда!Я постаралась уточнить когда и она дополнила:- Тогда, 20 лет назад. Низкий дядя заставил меня упасть...- Пап, а почему ты его не навещаешь? - спросила моя семилетняя дочка.- Кого не навещаю?- Своего братика. Он говорит, что скучает по тебе.Мой брат умер, когда мне ещё не было двух лет...Мы вернулись домой после кино, но наш пятилетний сын не выбежал нам навстречу. Зайдя в его комнату, мы с мужем увидела сынишку, забившевося в угол своей кровати.Немного успокоив его, я спросила в чём дело.- Мальчик за окном сказал, что вы плохие, и мне нужно вас боятся.- За каким окном?- За вот этим!Он указал рукой на окно рядом с его кроватью.Комната сына находится на втором этаже...

Ключевые слова: Высказывания дети мистика авторская история

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