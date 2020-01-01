Собачка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:22

Причина: Изменен раздел.

Рыжая лиса Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:22 by

Эта история произошла со мной, когда моей дочери Юле было всего 4 года.На тот момент мы жили в небольшой двушке под Москвой.Жили мы сами, мой муж бросил нас, когда Юле только-только исполнилось 2 месяца.В этот день к нам погостить приехала моя давняя подруга, Ксюша. Не пригласить её я не могла, ведь она живёт в деревне и не так часто приезжает в город.Я впустила подругу в дом, дочь унесла в её комнату, а сама расположилась вместе с Ксюшей на кухне.Мы пили кофе с пряниками, вспоминали наши совместные детские проказы и просто разговаривали.Из комнаты дочки послышался её звонкий смех и хлопки её ладошек, будто бы она увидела что-то очень веселоеЯ решила сходить в детскую и узнать, что же так развеселило Юлю.Заглянув в комнату, я увидела, что дочка сидит на коврике перед своей кроваткой и хохочет, глядя на противоположную стенку.Увидев меня, Юля радостно пролепетала, тыкая пальчиком в ту самую стену:- Мама, мама, смотли! Там собачка!Я взглянула на стену и застыла в немом шоке.По стенке, из угла в угол, металась тёмная тень, очертаниями действительно похожая на маленькую собачку.Только я сделала шаг к дочке, как тень просто пропала, будто бы её и не было.Взяв Юлю на руки, я быстро вышла из детской и направилась на кухню. Ксюша обеспокоенно смотрела на меня, задавая немой вопрос.Я ей и рассказала, что да как.Комнату мы ещё раз проверили, но ничего подозрительного не нашли. А Юля плакала и меня ругала, мол, я собачку обидела, и она больше не хочет приходить.В конце концов, я позвонила бывшим хозяевам квартиры и напрямую спросила об этой тени. А они мне и рассказали, что в этой комнате маленький щенок умер, вроде как Уголёк его звали.

Ключевые слова: Собаки мистика тень на стене авторская история

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