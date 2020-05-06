Байки нашего города. Часть 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:38

Причина: Изменен раздел

курилка-дурилка Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:38 by

Это довольно жуткий случай. Примерно раз в месяц, на один день, в случайной части города может ни с того ни с сего появиться дверь. Старая такая, деревянная дверца. Если подходишь к ней - из нее раздаются просьбы войти, причем ты их не слышишь, голос сразу раздается у тебя в голове. Таких языков даже не существует, что-то наподобие шелеста листвы, но ты отчетливо понимаешь, что это приглашение. Сам ее видел несколько раз и могу выделить две странности, за исключением той, что двери этой никогда там не стояло, и прохода за ней иногда физически быть не может. Первая - она не отображается на фото, и вторая - висящую на ней табличку с надписью «Дурдом» невозможно снять (поверьте, много кто пробовал, один чудак ради эксперимента вынес дрель с аккумулятором).Появиться дверь может где угодно, начиная потолком, заканчивая центром сквера, несмотря на то, что дверь стоит без прилегающей к ней стены. Если ее приоткрыть, за ней виден коридор. Вы, наверно, спросите: что будет, если посмотреть в дверной проем в этот момент с другой стороны? Но так сделать не получится, даже если вы попытаетесь обойти эту дверь, вас вернет обратно - например, решили обойти слева и тут же вышел справа. Даже если подходить к двери издалека, в какой-то момент окажется, что идешь ты не с той стороны. Возле этой дверцы само пространство скручивается в бараний рог. Самое странное, что психдиспансер появился у нас не так давно, лет 15 назад, но, изучив архив, я узнал, что в революционные времена в этих местах находился некий «дурдом» - кто его построил непонятно, через некоторое время он исчез без следа. Казалось бы, кто пойдет в это жуткое место? Поверьте, находятся дураки.Это грустная история. Начну с того, что мой отец работает пожарным (скоро ему уже на пенсию). Началось это в начале этого тысячелетия. В одном из домов рванул газ. Половина дома сложилась, как карточный домик, другая половина была объята огнем. Папа одним из первых вошел в дом, многих удалось спасти, но двух детей не получилось. Один мальчик оказался в ловушке - дверь захлопнулась, а со всех сторон подступал жар. Он встал на стул, прижавшись к двери, и кричал, просил о помощи. Новичок в группе отца, услышав сквозь кислородную маску (я точно не помню, как это называется, может, противогаз) крики о помощи, попытался пробить дверь топором. Дверь-то он пробил, только вот пацана лезвие топора тоже задело. Прям по шее рубанул, он скончался по пути в больницу. Насколько бы это не было отвратительно, такое тоже иногда случается, и с этим ничего не поделать.Вторая - это девочка, которую все считали пропавшей. В лесу потерялась вся семья. Нашли только родителей, по частям. Думали, медведь заломал, а девчонка пропала. Милиция поискала, не нашла, ну и забила. Похитителя нашли на первом этаже, это был какой-то узбек. Этот дебил решил во время пожара воспользоваться лифтом. Он сначала застрял, а потом рухнул на дно лифтовой шахты в бушующее пламя. Папа рассказал только, что ребенок чудом не умер - ошметки мышц, вырезанные глаза; потом добавил, что про эти зверства мне знать не надо и что эту часть он пропустит. Также отказался объяснить, почему соседи не слышали криков или чего-то подобного, упомянул только, что система у него была хитрая. Чудом ее вытащили из этого ада живой. Мой отец навещал ее еще пару раз в больнице, именно он ее и спас. Девочка прожила еще две недели в медицинской палате, все это время она находилась в коме и была подключена к ИВЛ и АИК. А потом умерла, у нее были ожоги третьей и четвертой степени по всему телу, кожа расплавилась, а сухожилия и кости обуглились.После этого в городе появлялась серия пожаров, СМИ начали обвинять во всем террористов, но, как говорил папа, он видел, что их создает. Низкий огненный силуэт с двумя головами и четырьмя руками неспешно шагал по горящим коридорам, будто любуясь огнем, и все, что было рядом с ним или касалось его, моментально вспыхивало. Отец говорил, что головы были похожи на головы детей, если судить по их фотографиям. Ничто не могло потушить это. Сильный напор воды просто испарялся, обдавая горячим паром все, что было поблизости, будто ледяную воду вылили на раскаленную сковороду, но здесь сильный напор ледяной воды, который может любого человека сбить с ног, испарялся в метре от этого. Поэтому приходилось не обращать внимания и пытаться быстрее спасать людей. Папа добавил, что было почти на физическом уровне больно бросать тех людей, до которых добралась огневушка, а что им надо было делать? Их в тот момент было уже не спасти, особенно тяжко было, когда нельзя было спасти детей.Возможно, он есть только у меня, возможно, еще у кого-то. Как-то раз поздно вечером мне не спалось, и примерно в два часа ночи я решил выпить снотворное. Иду я, значит, по коридору (свет включать не хотел, глаза уже привыкли к темноте, я и так все нормально видел) и, когда до кухни остается примерно полметра, из нее бесшумно выходит довольно быстрым шагом темная фигура с меня ростом. Я бы ее даже и не заметил, если бы не семь глаз на чем-то вроде головы. В темноте они были прекрасно видны, будто на черный холст кисточкой нанесли семь белых овалов. Дойдя до меня, оно, не сбавляя скорости, просто растворилось. Мне кажется даже, когда я встретился с зубной феей на той же кухне, я испытывал меньше страха. (Честное слово, не знаю, чем приглянулась им всем эта кухня! Обычная планировка, ничего особенного, но если что-то и происходило в моей квартире, то только там). Я замер на месте, спустя пару минут медленно, словно сапер, зашел на кухню, двигались только ноги, мое туловище вплоть до пальцев замерло. Со стороны это выглядело, наверное, забавно, но мне тогда было очень страшно. Я взял снотворное и заснул на кухне, прямо на полу. Мне казалось, что нельзя выдавать, что я его видел, и поэтому я пытался делать вид, будто ничего не произошло, но, кажется, это плохо получалось.Я не отговаривал себя, мол, это мне показалось, перенервничал, приснилось и т.д. Я видел то, что видел. С утра я проверил каждый угол своей квартиры, хотя, если бы я там что-нибудь нашел, то сделать ничего не смог бы. Вызвал священника, он начал «освящать» квартиру. В какой-то момент я задумался и не последовал за ним в кладовку. Знаете, что произошло? Священник под матерные ругательства вылетел из кладовки и, забыв свою обувь, побежал вон из дома под собственные крики. Насколько я знаю, его потом нашли без сознания в шести километрах от моего дома, как говорили, он все это расстояние пробежал без остановок (мужику было почти 50 лет!), а потом упал без сил. Забрали его в вышеописанный психдиспансер. Я понял, что придется уживаться. Время от времени по ночам я его подкармливаю, оставляю мясо, молоко, иногда еще что-нибудь. Утром еда пропадает.Был один довольно странный инцидент. Как-то раз задержался на дне рождения у друга, пришел домой только утром, а там у двери замок заклинило - пришлось просить соседей спилить петли болгаркой. Спилили. Причину поломки не нашли, т.к. все исправно поворачивалось (петли, ручка, замок). Зашел и увидел, что в углу одной из комнат сидит, обняв колени, незнакомый мне мужик, дрожит и причитает: «Столько глаз, столько ртов». Ну, вызвал милицию, забрали его - как оказалось, он хотел меня ограбить, зашел в квартиру, а тут бац - и замок без видимых причин заклинило, и, как он говорил, демоны к нему начали приходить. Я заявление писать не стал, на самом деле надо было, наверное. Но я подумал: что мне от него стало? Ничего он не вынес, зато испугался - мама не горюй. Просто договорился с ним, чтобы дверь оплатил. Так он в два раза больше заплатил, чтобы не приближаться к моему дому.Если вы старше двадцати лет, то помните, что в начале нулевых у нас в городе была серьезная война между разными ОПГ, а их было около десяти. Погибло больше тысячи человек, из-за этого пришлось строить отдельное кладбище (оно на обводном шоссе находится). Не знаю, работает ли там сторож - если да, то он наверняка очень смелый, - а раньше работал тот самый священник из прошлой истории. Когда вечереет, лучше там на машине не проезжать (что странно, пешком ходить можно, ничего не происходит). Я бы на самом деле понял, если бы там просто водились привидения - баба летающая, мужик без половины тела, ноги, ходящие там. Даже если бы там черти водились, я бы понял. Но нет. Иногда проезжающий может встретить темный силуэт. И если вы его встретили, пожалуйста, не проезжайте мимо него, а подберите. Да, страшно, но иначе нельзя. Если вы проедете мимо, то обязательно попадете в ДТП, причем, если повезет, просто краску испортите, но бывали случаи, когда не могли понять, где водитель, а где машина.Один, зная эту легенду, увидев силуэт, проехал мимо него, потом остановился и решил, видимо, пешком убежать, но, как только вышел из машины, его сбила фура. Причем водитель клялся, что был на другом конце города, и у него просто не хватило бы бензина доехать.Суть в том, что силуэты эти нечеловеческие. Сам подбирал одного, но люди, которые связались со мной, объяснили, что каждый раз разные подсаживаются, например, один описал нечто похожее на двухметровую сороконожку, сплетеную из кишок, а другой - парящий на крыльях торс без ног и головы, по которому бегали что-то вроде пауков, но на все брюшко был один большой глаз, а кому-то вообще встретилась двухметровая змея с огромной пастью на брюхе, маской младенца на том месте, где должна быть голова, и примотанными проволокой руками манекенов. Что удивительно, они всегда помещались на сиденье. Так вот, мой «попутчик» выглядел так – вместо лица находился у него большой рот, а вместо зубов - пальцы. Было у него пять ног (прям как у предвестника, которого я описывал в предыдущем письме), но все разные: помню, была собачья, куриная, человечья и какие-то еще. Все они были одного размера. Как это уместилось на сиденье рядом со мной, не понимаю. Я еще сдуру тогда, пытаясь иронизировать ситуацию, чтобы не так сильно страшно было, спросил: «Куда едем?». Оно повернуло ко мне голову, знаете, как человек поворачивается на того, кто сказал какую-то глупость, и уставилось на меня своим ртом. Я, ощущая себя больше идиотом, чем напуганным, молча поехал вперед. Проехали примерно пятьсот метров, и оно указало своей лапой на обочину. Я свернул. Оно как-то открыло дверь (до сих пор не до конца понимаю, как оно открыло дверь - рук-то не было) и, что вы думаете, оно сделало? Зашагало обратно к кладбищу, от которого только что уехало!Рядом с инфекционным корпусом в медгородке находится заброшенная башня. Она должна была служить связующим звеном "инфекционки" с другим корпусом, но корпус не построили, а башню забросили. С момента постройки "инфекционку" не ремонтировали, поэтому с первого раза трудно сказать, что именно заброшено. История эта приключилась еще в моем юношестве. Тогда я любил ходить по всяким заброшенным местам. С этой башни можно попасть на крышу инфекционного корпуса, в тот день мы и собирались туда попасть. Все шло как надо, нас никто не заметил, мы не шумели. На удивление на улице было достаточно тихо - из-за этого на крыше создалась особая атмосфера, будто мы в каком-то фильме про постапокалипсис. Одному из друзей тогда еще подарили Нокию, на которой была плохая камера. Мы сделали пару фоток ужасного качества в разных позах, в том числе сидя на карнизе, и только собирались уходить, как из-за двери, ведущей на крышу, послышалось какое-то шевеление. Мы все испугались и рванули к башне - если бы нас поймал медперсонал, нам бы всем не поздоровилось. И вот, на полпути до нас дошла очевидная мысль – все, кроме меня, забыли куртки. Все побежали обратно. Вы спросите: зачем мне-то нужно было бежать - а что я должен был сделать? Развернуться, побежать обратно и бросить своих товарищей на произвол судьбы?Так вот, пока мы бежали обратно, звук усилился и стал более механическим, мы, не обращая внимания на это, схватили куртки и побежали обратно. Как только мы пробежали ту дверь, она раскрылась и оттуда вышло, как нам сначала показалось, привидение. А что? Было похоже. На существо была наброшена белая тряпка, закрывающая нечто от наших взглядов. Оно секунду потупило, потом чуть ли не бегом, механической, дерганной походкой, будто вместо суставов были шарниры, рвануло к нам. Тряпка будто прилипла к нему, под ней что-то вращалось, крутилось вокруг своей оси, скрипело, лязгало и т.д. Еще от этого был странный запах. Тогда я не понимал, что это за запах, но сейчас я понял: так пахнет то, что по всем законам должно было быть мертво, но не знает, как это - умереть.Спускаясь, кто-то захлопнул за собой решетку, и Валера влетел в нее. Каким-то образом ржавую дверь заклинило, и он не смог ее открыть. Услышав его крики, я развернулся и побежал к нему. Дверь мы не открыли, мы ее снесли! Ржавые петли хрустнули, когда между Валерой и этим нечто оставалось меньше метра, и тряпка с этого механизма начала сползать. Мой взгляд успел зацепиться за что-то, что показалось из-под простыни, а Валера успел увидеть больше меня. Я не уверен, есть ли у того, что я видел, вообще название, но точно знаю: эта штука не отсюда.Бежали долго и, только когда остановились, мы с Валерой заметили, что все это время держали эту дверь. Увидев это, я смеялся полчаса, это был самый настоящий истерический смех. Не знаю, что это было, но у него точно было больше конечностей, чем у человека. Валеру жалко - то, что он увидел, сделало его таким, какой он сейчас. Когда мы остановились, и я посмотрел в его стеклянные глаза, я там увидел слабые очертания этой хрени. Это что-то под тряпкой было настолько ужасным, что запечатлелось на глазах моего друга. После того как Валера проморгался, картинка пропала, но с нами он не разговаривал. В тот день мы видели его в последний раз. Он ушел домой и больше не появлялся. По словам его матери, которая винила нас в содеянном, с каждым днем он утрачивал связь с реальностью. Сначала он забыл буквы и цифры. Потом перестал отличать живые предметы от неживых, потом перестал вообще что-либо различать. Он не мог отличить фонарь от кровати, соглашался, что фонарь светит, а на кровати спят, но он не видел разницы между этими понятиями. Он прекрасно все видел, у окулиста мог перерисовать все буквы нижней строчки, но он не понимал, чем отличается буква "е" от "ф". В конце концов стал овощем. Я вот думаю: что было бы, если бы оно нас поймало, если один его облик сводит людей с ума? До сих пор не понимаю, как этот лязг, треск шестеренок, тросов, шкивов, винтов, ремней никто не слышал.Жил у нас один мальчик, в каком квартале - не помню. Насколько я знаю, он, как вырос, переехал в другой город. Как-то раз встретил его на улице и спросил, что он ходит один. Он и рассказал. Как оказалось, он из неблагоприятной семьи. Мать с отцом пили, иногда для «профилактики» били, поэтому он всегда в синяках ходил. Вот и блуждал он так по улице один, потому что дети из благополучных семей ржали над ним, мол, ходит он в обносках, игрушек нет и т.д. Странность заключалось в том, что иногда, когда ты находился рядом, на мгновение на границе зрения замечал что-то большое. Поворачивался – там ничего нет. Зато, когда ты отходил примерно на пятьдесят метров, может, на сто, эта фигура держалась в поле зрения больше, но все равно разглядеть что-то было трудно.Договорившись, друг вынес подобие бинокля, который еле увеличивал в два раза, и, дождавшись момента, мы решили посмотреть, что же там такое. Знаете, увиденное почему-то не напугало. Я до сих пор не могу понять, какой формы оно было. Складывалось впечатление, что кого-то вывернули наизнанку – мышцы, кости, повторяющиеся органы - все это было рядом с мальчиком, только оно шевелилось, но не как-то по отдельности, а разом; например, чтобы идти, оно перекатывалось. Причем всегда, независимо от его положения, сверху были два маленьких глаза. Оно было серо-синего цвета или какого-то подобного и в высоту было примерно под два метра. Вспоминаю это, и на ум приходит грусть и одиночество, не знаю, почему именно это. Видение длилось немного, но достаточно, чтобы мы заглянули в бинокль по очереди и разглядели это. Несмотря на то, что эта картина не вызвала вообще никаких эмоций, у нас отпало желание подходить к нему. Вскоре его забрали в детский дом, а потом он вообще переехал. Я не знаю, что это было такое, но больше меня интересует: а в курсе ли был тот мальчик, что рядом с ним все это время был этот комок?На самом деле все нехорошие дома находятся у нас на одной улице. Не знаю, с чем это связано, как говорила бабка, ничего плохого там никогда не было. Возможно, дело не с домом, а с памятью людей, но я так не думаю. Люди в нем живут, но кто именно - запомнить не получается. Вот идешь по улице и вдруг вспоминаешь, что пару минут назад видел человека из этого дома, вы обменялись взглядами, возможно, о чем-то поговорили, но о чем? И вообще, как выглядел этот человек? Мужчина это или женщина? Взрослый человек или ребенок? Самое жуткое, что ты знаешь на подсознательном уровне: это обычные люди, которые понимают, что их забудут, но ничего сделать не могут.Странность этого дома в том, что он каждый раз разный. На прошлой неделе вроде стояла хрущевка, а на этой - деревянная избушка. Фотографии тоже меняются. Документы всегда совпадают. Если не знать, что дело не в тебе, а в доме, можно на полном серьезе отправиться в психдиспансер.Как-то, проходя мимо этого дома, я поймал себя на мысли, что держу у себя в руках тетрадь, причем я не помнил, откуда она у меня. Пролистав, я понял, что она полностью исписана. Попытавшись прочитать хотя бы первое слово, я мало того что забыл, что там написано, так и еще кровь прилила к голове с такой силой, что в глазах потемнело, и я упал на землю. Я ничего не видел примерно минуту. Остаток дня у меня жутко болела голова, шла кровь из носа и не пропадала краснота с глаз. Мне в буквальном смысле больно вспоминать, что там было, но пока я вспомнил только ощущения, будто меня умоляли о помощи, а я что-то говорил в ответ. Куда делась тетрадь, я тоже не помню.Был у нас четырехэтажный недостроенный банк. Он никем не охранялся, поэтому мы любили приходить туда на крышу. Кажется, я догадываюсь, из-за чего его забросили. За месяц, пока он стоял беспризорный, мы нашли там много странностей, вроде лестницы, на которой было различное количество ступеней, в зависимости от того, поднимались вы или опускались. Лишние коридоры, которых не должно было быть. Но больше всего произвело впечатление так называемое «зеркало». То есть нет, зеркала там не было, был оконный проем на третьем этаже, который выполнял функцию зеркала. Попытаюсь объяснить. Если вы проходили мимо окна, то в нем появлялось ваше отражение. Напомню, окно на третьем этаже было без карнизов, то есть привидение, двойник, кто угодно, кто там появлялся, висел в воздухе, как ни в чем не бывало. С улицы ничего странного не было видно. Отражение вело себя так же, как и мы. То есть оно как будто стояло на чем-то, но стоять было не на чем. Причем из толпы отражался всего один человек. Можно было даже дотронуться до двойника. Рукопожатия не получалось, поскольку весьма проблематично пожимать правой рукой левую. Если вам непонятно, попробуйте пожать руку у своего отражения в зеркале. Только нам мешало не зеркало, а идеально синхронизированные движения близнеца. Довольно странно, да? Парящий двойник, выполняющий все твои действия настолько безупречно, что пару раз даже закрадывалась мысль, что это я - отражение. Из этого окна часто выпадали дети, только как - я понять не могу, ведь отражение должно было блокировать все попытки упасть, как зеркало мешает зайти в него.Как я говорил ранее, банк простоял заброшенным месяц. Дальше что-то случилось, и его подорвали. Взрывали наспех, поэтому паре людей, живущих на первых этажах, в окна прилетели кирпичи. На следующий день я видел, как в зенит из развалин вылазил абсолютно черный силуэт, похожий на кляксу. Пройдя пару шагов, он исчез, как, знаете, в видеороликах про четырехмерные фигуры (честно говоря, не помню, как именно называются, возможно, в названии ошибаюсь, вы подправьте, если что).Очень странное место, находящееся неподалёку от кулинарного техникума, описанного в прошлом письме - возможно, они как-то связаны, возможно, нет. Ну, самое первое, что бросается в глаза, так это то, что туда слетаются вороны, но не заходят внутрь. Иногда можно увидеть сотни птиц, выстроившихся в идеальный квадрат, будто их что-то туда не пускает. Мы с другом как-то раз затолкали одну ворону в этот квадрат. Ворона походила чуть-чуть, а потом разлетелась на куски. Мы рефлекторно зажмурились, но ничего не произошло. Нас не окатило кровью. Мы открыли глаза и увидели застывшие в воздухе кишки, клюв, крыло и брызги крови. Создавалось впечатление, что кто-то просто остановил запись. Спустя пару секунд все пошло назад – кровь, перья, крылья и органы обратно соединились в ворону, которая лунной походкой вернулась на то место, из которого мы ее вытолкнули. Знаете, на камере можно пустить видео задом наперед, тут было то же самое.Пустырь этот находится рядом с дорогой. Там иногда можно слышать обрывки звуков. Вот идешь ты, никого не трогаешь, а перед тобой резко звучит детский смех и так же резко обрывается, будто на паузу поставили. Я думал, что самое страшное в этом месте, когда из-под твоих ног доносится огрызок хлопка петарды, но, как оказалось, нет. Похоже, эта тропинка обладает своим сознанием.Как-то раз я услышал вопрос. Состояла эта фраза даже не из букв, а из звуков, начиная звуком торможения машины, заканчивая чириканьем воробья. Признаюсь, когда я услышал отовсюду «Привет, как дела?» на пустой тропинке, я побежал.Через месяц я успокоился и продолжил там ходить, подумав, что мне это послышалось, ведь это чертова тропинка! Она не может обладать сознанием! Так вот, гуляя по городу, проходя то место, я ощутил на себе холодный взгляд. Знаете, появилось ощущение, будто меня снимают на камеру или что-то подобное. Через несколько дней, проходя по той же тропинке, я заметил пешехода (а на той дорожке это редкость), который выглядел, как я в тот день. Я подошел ближе. Догадались, кто это был? Да, это был я, идущий в точности как в тот день. Я, когда догнал, даже дотронулся – никакой реакции. После этого я замер на месте, обдумывая это. Пройдя несколько шагов, двойник застыл и через пару секунд резко пропал, будто его выключили. Я очень удивился этому и, несмотря на половину пройдённого пути, развернулся и обошел этот пустырь с другой стороны. Стоит добавить, что тогда я опять испытывал то чувство слежки. Через пару месяцев, снова проходя по этой дорожке, знаете, что я увидел? Наверное, вы догадались. Я увидел себя, разглядывающего застывшего себя. Знаете, я там больше не хожу. Не хочется вновь услышать обращение к себе непонятно чего или увидеть себя, разглядывающего себя, разглядывающего себя.Начало этой истории я видел сам. Тогда я с девушкой на Новый год гулял по набережной. Можно было бы отметить в квартире, но там собирались запустить красочный салют, поэтому выбор пал на просмотр фейерверка. История эта будет короткая, потому что я мало что о ней узнал. Вроде бы ничего не предвещало беды. Я вот до сих пор иногда думаю: если бы дворники постарались и разбили лед, удалось бы избежать трагедии? Так вот, в какой-то момент в пятидесяти метрах от меня послышались испуганные крики и визг покрышек. Как писали в газетах, пьяные студенты практически одного со мной возраста решили прокатиться по набережной на машине отца одного из подростков. Они не учли одного - шины на машине были не зимние. Вроде пытались тормозить, но из-за большой скорости темп машины резко сбросить не получилось, и они на большой скорости влетели в толпу, поубивав десяток человек, а покалечив еще больше, в том числе обеспечив мне открытый перелом стопы. Скорость сбавить не получилось, и машина вместе с куском забора упала в ледяную воду. Как потом объяснили, им даже удалось выбраться, но холодная вода помешала им всплыть, судорогой свело почти все конечности и…На месте этой страшной трагедии под Новый год случаются страшные вещи, поэтому людей в этот праздник вы там не встретите. То руки изо льда появятся, то чудо-юдо из реки выползет, а то и Деда Мороза с большим мешком, у которого вместо головы десяток жгутиков. Шел он так неспешно и выкидывал куски мяса из мешка, которое тут же проглатывали собаки, но рот был у них на шее. Отчетливо помню, как он достал и кинул баранью голову, пес целиком сожрал ее и отрыгнул ошметки черепа, как мне показалось, не полностью. Шли они так, пока не погрузились в воду. А еще я видел, как из-под воды горели сотни, если не тысячи фар этой самой машины.Помните, я говорил, что мой батя работает пожарным? Так эта история от него. Прозвали их из-за глаз: они глянцевые и рыжеватого цвета – как бусинки, в темноте можно принять за светлячков. На лице есть только они. Батя сказал, что когда впервые увидел их, то испугался знатно, но на самом деле они хорошие, иногда помогают и появляются только на безлюдных местах и ночью.Как-то раз поступил вызов, что на трассе машина перевернулась и загорелась, как потом сказал диспетчер, голос был очень странный. Подъезжает, значит, пожарная бригада, видит, что вокруг машины зеваки стоят. Как подъехали ближе, те развернулись, и первое, что бросилось в глаза (извините за тавтологию) - глаза! Они были маленькие и бликовали. Присмотрелись – матерь божья! Они же ростом под два метра, конечности тонкие, как спички, и на лице только глазки. На земле сидит пара «детей», в ладоши хлопает. И еще с полсотни в темноте стоят, только огоньки от глаз видны. Некоторые даже пытались помочь – вытаскивали человека из машины, но очень медленно. Как эту картину увидели, остановились и окатили толпу струей из брандспойта. Сборище моментально пропало. Человек отделался только ожогами второй степени, а мог и сгореть. Папа говорил, что навещал мужика в больнице, т.к. ему было интересно, видел ли он что-нибудь странное. Оказалось, он залетел в кювет и почти сразу отключился.И вот, эти странные существа иногда появляются во время пожаров; когда приезжают люди, светляки растворяются во тьме. Батя, когда рассказывал мне про них, назвал этих существ «таинственным народом».Когда мне было двенадцать лет, меня за каким-то чертом на лето отправили в деревню Давыдовку к тетке. Я ожидал, что там будут дворовые мальчишки, с которыми мы отлично проведем время, но, как оказалось, нет. Все нормальные дети просто предпочли остаться в городе. Единственный пацан, которого я знал, был дцпшником. Причем он меня сильно бесил своей тупостью, и я над ним из-за этого иногда издевался (да, в детстве я был еще тем гадёнышом), но речь не о нем.Как-то раз, слоняясь по улице в гордом одиночестве, я заметил, что на вершине холма стоит что-то вроде заброшенной церквушки (это мне тогда так показалось; сейчас, вспоминая тот момент, я понимаю, что скорее всего это был амбар). Ну, я и поднялся, что мне было еще делать? Исследую я, значит, все и вдруг в какой-то момент я услышал слабый стук по железке какой-то. Он был ритмичный и начался, видимо, задолго до моего появления. Он был похож на то, что человек уже не ждал ответа и просто по инерции продолжал стучать. Из-за звуков природы источник звука я нашел только через пять минут. В какой-то каморке под грудой досок и камней было что-то вроде железного люка, закрытого амбарным замком, и, насколько я помню, он был приваренным. Убрав все это, я понял, что именно это за звук – три точки, три тире, три точки, пауза… Опять. Возможно, мне тогда напекло голову, но я решил ответить, благо морзянку знал на отлично, в нашей школе среди пацанов было стыдно ее не знать. С вашего позволения я опущу все эти точки и тире, а буду писать сразу, нормальными словами. Листочек со всеми фразами я сохранил. Я спросил:- Ты кто? – меня почти перебили сильными ударами изнутри, будто сидящий там не верил, что его кто-то услышал.- Здесь кто-то есть?- Да, вам помочь?- Помоги, – стук опять оборвал мою фразу.- Вы кто и как там оказались?- Открой крышку. – Эти удары я никак, кроме как истерическими, назвать не могу.- Она закрыта на замок, ключа нет.- Найди, пожалуйста, тут очень глубоко, сколько лет мы здесь заточены. - После этого предложения ситуация мне перестала нравиться, и я тихонько начал семенить в сторону деревни, но зачем-то на ходу продолжал записывать. Оно, видимо, услышало, что я ухожу, и простучало следующее:- Куда ты? Нам тут темно и тесно! Не уходи, ОТКРОЙ БЛ*ДСКУЮ КРЫШКУ, ВЫПУСТИ НАС! – последние слова я выделил, потому что они прозвучали с такой силой, будто некто бился всем телом. Не было никакого визга, крика и т.д. Только удары по железу. Последнюю фразу я расшифровал потом, когда ехали домой, я поймал себя на мысли, что машинально настукиваю эту же последовательность кулачком по сиденью. Рассказал бабушке, что со мной произошло, так она обматерила меня, и мы быстро уехали домой. Что там было, я так от нее и не услышал, говорила, вырастешь – поймешь.Эта история должна была закончиться на этом моменте, но недавно я снова съездил в ту деревню. Мне там некого было навещать, я лишь хотел убедиться, что ОНИ сидят под надежной печатью под землей. Приехав, я увидел, что деревня почти полностью пуста. Все, кто мог, уехали из этой глухомани. Забравшись на тот холм, я не сразу нашел то место: все поросло кустами и развалилось. Подойдя ближе к люку, я увидел, что он весь проржавел насквозь и держится, что называется, «на соплях». Угадайте, что я там услышал. Тихонькое постукивание по крышке люка – три точки, три тире, три точки.Я бы не поверил в эту историю, если бы не одно но. Эта бумажка торчала из моей стены. Захожу я утром на ту самую кухню (будете смеяться, но в основном всякие странности происходили на той кухне), а там висит записка. Сказать, что я удивился – ничего не сказать. Текст изменять не буду, напишу как есть, несмотря на большое количество ошибок, вы там, если что, поправите."Здравствуйте Алексей. Если вы читаете это значит я уже мертв, иначе я бы никак не смог бы вас найти. Тут будет много ошибок поому что я пишу не глядя. Вероятно лишь вы мне сможете поверить. Я увекался акультными науками и прочитал про них а они не любят когда про них узнают. Ради всего святого читайте это на улице где нет стен. Я не знаю зачем я это пишу но раз начал, то продолжу. Они боятся цинка, поэтому вбейте в стены побольше оцинкованных гвоздей. Появляются они только днем. На них нужно смотреть, это их не остановит, но замедлит, поэтому я сейчас смотрю на него и пишу одновременно. Я среагировал слишком поздно и скорее всего я стану одним из них. Шалкеры живут в стенах. Любой человек умерший от асфиксии проще говоря задохнулся становится им. Истинный облик никто не знает, они не появляются, а скорее проступают сквозь стены, как в той сцене из кошмара на какой-то улице. Бл**ь, как же страшно, если они не могут поймать тебя и утощить в стену, что бы ты задохнулся, они переходят в наступление и пытаются размозжить твое тело, выглядит, будто стена мягкая, а удар, будто на тебя машина упала. Эта гнида сейчас смотрит на меня своими глазницами, больше на лице очертаний не видно. Они могут менять свою форму так как у них нет четкого обли боже как же больно я на секунду отвел взгляд увидел движение попытался бежать а эта х*ета ударила меня будто жгутом с*ка как же больно кожа лопнула вроде ладышка до сих пор весит на той стене на столько был силен удар нильзя кричать это никчему не приведет только подвергну опаснасти соседей я вроде отполз но я слышу движение в стенах боже я нихочу умирать пожалуйста как же бл**ь больно если вы читаете это невздумайте никому говорить ясно? вы подвергнете их этой бл*дской участи передайте родственникам что я уехал и не надо меня искать бл**ь стена будто стала мягкой бл* я опять вижу это придется задержать дыха..."На этом записка обрывается. Читал «письмо» в газельке. Я после этого съехал из той квартиры. Хочу добавить, что пропал без вести один студент. В одной из комнат нашли сплющенную как лист бумаги стопу, след крови вел в коридор и заканчивался у одной стены.***

Ключевые слова: Байки рекурсия кровь нехорошая квартира дверь существа дорога больница

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