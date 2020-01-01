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Страшилки

Загадочная спасительница

Загадочная спасительница


Когда мне было лет тринадцать, мои родители смогли купить дом. Большой, двухэтажный и очень просторный. На каждом этаже по три комнаты, не считая кухни и ванны с туалетом. В первую неделю я очень часто бегал по этажам туда-сюда, вниз-вверх и играл со своей пятнадцатилетней сестрой – Аней, в прятки. Было очень весело, особенно мне нравилось спускаться по перилам с лестницы. Пару раз я, конечно, падал с этих перил, но это не мешало мне заново подниматься и садиться на них.

Но все же были вещи в этом доме, которые заставляли меня съеживаться от страха ночью и трястись под одеялом, как маленький пятилетний ребенок. В список этих вещей входил подвал. Я никогда не любил темноту и сырость, а также маленькие комнаты. Подвал сочетал в себе всё это. Единственным источником света в нем была маленькая лампочка, сиротливо торчащая в углу. Я много раз просил родителей поставить нормальную лампу, но они лишь отмахивались.

Так вот получилось, что у каких-то там друзей отца родилась дочь. Естественно, надо было их поздравить, и родители решили поехать к ним, попить шампанского и на малышку поглядеть. Меня и сестру оставили дома. Меня по той причине, что большие компании я не любил, да и вообще, старался на улицу не выходить. А сестра не любила детей. И меня она одного оставлять тоже не хотела. Родители не стали настаивать, сказали, чтобы мы никого, кроме них, в дом не пускали, чтобы допоздна не сидели и не мешали спать другим людям в поселке. Мы внимательно выслушали родительские наказания и отправили их друзьям.

Радости нашей с сестрой не было предела. Нас так редко оставляли одних, а сейчас мы не в маленькой квартире, мы в огромном доме! И ничего лучше, как поиграть в прятки в темноте, наши детские мозги не придумали. К сожалению...

Аня выключила свет, гордо вручила мне большой и тяжелый фонарь и помахала своим:
- Считаю до пятидесяти. Как спрячешься, не забудь выключить фонарь.
Я кивнул и расплылся в улыбке. За неделю я слишком хорошо изучил этот дом и уже придумал просто идеальное место, где Аня фига с два меня найдет.

Сестра отвернулась и начала считать, а я тихими шагами пошел в сторону лестницы. О да, мое местечко было под лестницей. Согнувшись в три погибели, я устроился поудобнее и выключил фонарь. Слышал, как сестра громко произнесла: "Кто не спрятался - я не виновата!", - и торжественно пошла искать меня. Слышал, как Аня копалась на кухне, в ванне, в гостиной и зале. И вот, где-то на десятой минуте игры она поднялась на верхний этаж. А я медленно засыпал.

Проснулся от скрежета. Мерзкого, противного. По спине прошли мурашки, а в ушах заложило. "Мыши? Да не... Мыши так не могут", - подумал я и хотел уже встать, но меня остановил один факт: скрежет все приближался, становился громче и противнее. Я сжался в комочек, задержал дыхание, и тут дверь подвала открылась (а она находилась слева от лестницы), и из темноты вышло нечто... Нечеловеческое. В полутьме я смог разглядеть это чудище. Высокое, метра два, с маленькими светящимися беловатыми глазенками, длинным ртом, из которого текли слюни, и длинные-длинные уши, заостренные на конце. Но стоило мне спуститься ниже, я заметил другое. Пальцы существа были неимоверно длинными и больше походили на согнутые кинжалы. Почти как у Фредди Крюгера, только толще и не такие прямые.

Так же, это чудовище было без одежды, и тело его (или её) было очень тощим. Не знаю, как скелет выдерживал эти его ножи, это казалось нереальным. Собственно, как и всё существо, которое и издавало этот скрежет своими когтями. Я, признаюсь, наложил в штаны. Стараясь не издавать ни звука, я наблюдал за существом, которое медленно передвигая длинные лапы, обогнуло лестницу и двинулось к кухне. Потом оно вышло оттуда и тут, как назло, сверху раздался крик сестры:
- Ну все, Серега, выходи!

То, что случилось потом... Существо двинулось к лестнице, после остановилось всего на минуту и провело когтем по перилам. Опять скрежет и тут я краем глаза заметил, что у этого монстра на лице появилась детская улыбка. Такая радостная, будто ему предложили конфетку. Монстр издал довольное мычание и после этого он стал подниматься по лестнице. Аня же спускаться не спешила. Не знаю, к лучшему это или к худшему...

Я почувствовал себя беспомощным, мне стало жутко стыдно. Я представлял себе, как это существо убивает мою сестру, как она зовет меня на помощь. А я ничем не могу ей помочь, мне очень страшно и я чувствую, как становится труднее дышать. Тихо плачу, ведь уже не могу ничего поделать с собой и со своими страхами. Я опускаю голову и прижимаю к себе колени. Фантазия продолжает рисовать перед глазами ужасные образы.

- Эй, - кто-то трясет меня за плечо. Я поднимаю взгляд и удивленно смотрю вперед. Передо мной была рыжая девушка, моего возраста. Одета она была в какую-то старую ночнушку, которая едва прикрывала колени. Голубые глаза смотрели на меня в упор. - Идем быстрее, пока он там.

Я не знал, что сказать. Девушка взяла меня за руку и вытащила из-под лестницы. Не отпуская руку, она потащила меня к выходу. Я беспомощно плелся за ней, из-за шока я даже плакать перестал. Мы тихо пересекли зал и она вытолкала меня на улицу. Два фонаря освещали дорогу, из людей на улице совершенно никого, кроме нас.

- У меня там... - Беспомощно залепетал я. - Сестра...
Девушка кивнула.
- Я знаю. Я постараюсь вытащить ее, - ее голос звучал очень уверенно и я поверил ей. - Спрячься куда-нибудь и не вылезай.

Она оставила меня посреди пустынной улицы и, развернувшись, ушла в дом. Я постоял пару секунд, проводил ее взглядом, а потом спрятался в кусты. Я ждал минут пять, но мне казалось, что прошла целая вечность. Тишина угнетала, я все сильнее нервничал с каждой секундой. Скоро эту тишину нарушил крик сестры. Я не выдержал и чуть не вылез из своего укрытия.

- Аня!
Из дома показались таинственная незнакомка, которая волокла за собой шокированную Аню. Я вылез из кустов и бросился в объятия сестры. Она крепко сжала меня и уткнулась в плечо.
- Что это... Такое?

Девушка посмотрела на меня. При свете она оказалась еще красивее, а рыжие волосы немного растрепались. Она отвела взгляд и натянуто улыбнулась. Я повторил свой вопрос, но она не ответила. Просто пропала, исчезла, даже не выслушав благодарность. Меня это не удивило. После всего, что произошло, все было совершенно по барабану.

Мы с Аней остались стоять на улице, пока не приехали родители. Когда мы вошли в дом, мы обомлели: все было перевернуто с ног на голову, обои поцарапаны когтями, окна выбиты. Пришлось делать ремонт, поменяли совершенно все. Я настоял на том, чтобы дверь подвала заколотили, ибо встретиться с тем монстром мне больше не хотелось. Аню положили в больницу. После той ночи она перестала говорить и очень сильно замкнулась в себе.

Родители пытались узнать у нас, что случилось. Я соврал: сказал, что в доме был незнакомый мужчина с ножом, и он пытался нас убить. Аня лишь кивала головой. Родители подали заявление в милицию, но дело скоро закрыли. Оно и к лучшему, я думаю.

Я так и не узнал, откуда взялся этот монстр и девушку ту я больше не встречал. Оставалось лишь вспоминать улыбку красивой незнакомки и мысленно благодарить за то, что она не позволила мне умереть.


Автор - Иса Небесная.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:58
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 90Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чудище скрежет призрак дом спаситель

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