Улыбнись

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:11

Причина: Изменен раздел.

epocht Просмотров: 11 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 21:11 by

Улыбнись!Я иду на работу низко опустив голову с шарфом, надвинутым на рот. Постоянно его поправляю, чтобы не было видно даже краешка моих губ. Еще вчера вечером, возвращаясь домой, я заметил, что что-то не так. Их слишком много. Раза в два, нет, в три больше, чем вчера. Огибаю дом и прохожу мимо арки. Наконец-то! Я вижу хоть одного нормального человека. Он стоит и озирается, вид у него растерянный и испуганный, но он окружен… Вокруг него собралась толпа людей, подобранных, казалось бы, совершенно случайно.Это мужчина в рубашке и брюках, явно офисный работник, два молодых парня в спортивном костюме и даже бабушка в платочке и с клюшкой. Я тихонько отошел назад и спрятался за машиной. Ну да, у них у всех, кроме парня в центре, на лице эти дебильные улыбки от уха до уха. Их губы так неестественно растянуты вширь, что им должно быть больно, но они продолжают постоянно улыбаться. Мне совсем страшно…они подступают. Чувак по центру хочет сбежать, но они хватают его за руки за ноги, он визжит как резаный и пытается врываться, но они крепко его держат. Все, как один, даже бабка с клюшкой, а улыбки не сходят с их лиц, даже когда парень ударяет ботинком в лицо бабульки. В этот момент офисный мужик берет его лицо в свои руки так, что жертва не может отвернуть голову. Он приближает свое лицо к его лицу, смотрит прямо в глаза и произносит: «Ты чего такой грустный? Улыбнись!» Проходит секунд десять, ужас полностью наполняет несчастного парня, он уже не кричит, а делает отчаянный вздох. Его глаза наполнены страхом, из них текут слезы, а уголки рта начинают медленно- медленно разъезжаться в стороны, и вот, его лицо превращается в безумный смайлик. В этот момент его уже никто не держит.Я бегу обратно пока меня никто не увидел. Я ведь не сошел с ума. Эти твари, вчера они еще не вели себя агрессивно. Я помню, начальник вызвал меня, спросил, как продвигаются дела с отчетом, обычные дежурные вопросы, и все бы ничего, но на его лице беспрестанно сияла широкая улыбка. При этом я вообще не мог вспомнить, когда он улыбался в последний раз. В конце разговора он, ни с того ни с сего, спросил меня: «Ты чего такой грустный? Улыбнись!», - встал с кресла и, не теряя зрительного контакта со мной, начал подходить ближе. Я сорвался с места и, на мое счастье, убежал.Пока ехал в автобусе, видел, как водитель тупо улыбается, крутя баранку, но в салоне автобуса все, вроде бы, еще были нормальные. Придя домой, я включил телик, в глубине души надеясь найти какое-то объяснение этим приколам, но ведущий новостей с дебильной натянутой улыбкой рассказывал про наводнение. Теперь уже хватит. Я не знаю, что это за хрень, но я должен спастись, я должен сохранить разум. Открываю подъездную дверь и захожу в лифт. Фу! Пусто. Поднимаюсь на свой этаж. Так, что делать. Забаррикадироваться в квартире? Нет, долго не протяну. Попробовать поехать на дачу, там, вроде, плотность людей совсем небольшая, смогу переждать, может, когда-то эта чертовщина закончится. Не могут же они так и ходить вечно с этими минами?! Хотя почему не могут? Эх… Я засовываю ключ в скважину, как вдруг на площадку выходит мой сосед Миша. Здоровый такой амбал, и, да, уже успевший подхватить этот улыбчивый вирус.ТЫ ЧЕГО ТАКОЙ ГРУСТНЫЙ?? УЛЫБНИСЬ!!*Посвящается всем тем, кто говорит: «Ты чего такая грустная? Улыбнись!» Когда хочу, тогда и улыбаюсь. Поняли? Не вам мне указывать, какое у меня должно быть выражение лица, придурки!

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