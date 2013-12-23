Даша

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:22

Phantom666 Просмотров: 59 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:22 by

Однажды я съехал от родителей в Подмосковье, в замечательную двухкомнатную квартиру, вместе со своей девушкой. Всё нам там понравилось, вот только прежние хозяева предупредили, что иногда соседи снизу включают музыку днём, так что придётся привыкать к ним. Через неделю все вещи были поставлены на места и квартира была полностью готова для проживания. Жили мы там, к слову, три недели, пока не переехали из-за одного случая, о котором я хочу вам сегодня рассказать.В один вечер Надя (моя девушка) сказала, что хочет встретиться со своими знакомыми, которые проживали тут неподалёку. У них должна была быть вечеринка в честь свадьбы двух давних друзей, поэтому Надя хотела туда пойти праздновать. Я же решил остаться, поскольку у меня были дела с документами по работе. В итоге, на ночь я остался совершенно один.На улице уже стемнело, часы показывали 23:00. Устав, я решил отложить работу на завтра, оставив горку бумаг пылиться на столе. Налив немного чая и выпив его залпом, я отправился в постель. Как только голова коснулась подушки, я медленно отключился.Ночью я проснулся от дверного звонка. Ну, первая мысль: Надя вернулась с торжества. Я надел халат, тапки и пошёл открывать дверь. Только сначала посмотрел в глазок - мало ли. И тут я удивился: на лестничной площадке никого не оказалось. Это было странно, ведь я точно слышал шаги, когда подходил к двери. Подумав, что просто показалось, я развернулся назад и снова услышал звонок. Тут стало немного жутко, я неуверенно начал открывать замок. Распахнув дверь, я посмотрел вниз и увидел девочку, сидящую на коленях прямо перед порогом моей квартиры. Я был слегка удивлён не столько её внезапным появлением, сколько её внешним видом.На ней было бледно-жёлтое платье, какие носили ещё до 2000-го года. Оно было грязным, словно пролежало на земле долгое время. В руке у неё была игрушка в виде лошадки, тоже потрёпанная. Кожа была бледной, будто она давно не видела солнца. Голова была опущена вниз, так что лица я не разглядел. Но вот что меня действительно встревожило: её волосы, заплетённые в две косички. Они были очень светлые. Судя по звукам, она тихо плакала. Несмотря на странность всего этого, мне даже захотелось нагнуться к ней и утешить. Как только я стал опускаться, она резко подняла голову, и я увидел её лицо. Тогда-то я и напугался по-настоящему, ведь лица у неё вовсе не было. Было только кровавое месиво без глаз, носа и рта. Вместо рта была дырка, из которой текла кровь. Она попыталась что-то сказать, но издавала лишь булькающие хрипы. Я, выматерившись, резко захлопнул дверь и закричал от шока. Потом у меня скрутило живот от увиденного, и я едва успел добежать до туалета, где меня вырвало. Потом я сел на пол прямо в туалете и набрал Наде, чтобы она поскорее вернулась домой. Как же мне было страшно в ту ночь...Утром я встретил Надю у порога и крепко обнял её, поскольку мне всё ещё было жутко. Потом я успокоился и рассказал ей обо всём этом. Она тоже испугалась и, судя по моему состоянию, похоже, поверила в это. Мы решили кое-что спросить об этом у соседей. Большинство не хотели нам ничего говорить, кто-то отнекивался, кто-то вовсе молчал. Но одна тётя в возрасте с первого этажа рассказала нам вот что.Ещё в девяностые годы в нашей квартире жила девочка, которую звали Даша. Она жила с матерью, у которой были проблемы с финансами, и она не могла много внимания уделять дочери. Её постоянно нагружали работой, из-за чего она не могла быть с Дашей столько времени, сколько могла. И вот однажды, когда девочка была одна, в её квартиру ворвались два вора, которые похитили Дашу. По словам тёти, её изуродовали и изнасиловали в подъезде ночью. Там девочка умерла от ран и шока, уже никто не смог ей помочь. Ей было всего 7 лет...Преступников поймали, сначала год они просидели в тюряге, а потом на остаток жизни их упекли в психушку. Мать, убитая горем, спилась и скончалась через месяц от сердечного приступа. С тех пор соседи иногда видят призрак Даши на лестнице - она стоит у двери в свою квартиру почти каждую ночь. Часто её можно встретить в подъезде, где она играет со своей лошадкой. А однажды один соседский мальчуган увидел призрака Даши и прозвал её "уродиной". И уже через год тот мальчик умер от онкологии - в 10 лет...Надо ли говорить, что после той истории мы с Надей съехали в другую квартиру? Да, я раньше не верил в сверхъестественное до той ночи. Раньше не встречался с чем-то подобным. Я не могу забыть ту девочку до сих пор. И готов поклясться, что, когда я вечером помогал переносить мебель в грузовик, я видел её краем глаза. Она стояла около входной двери, в одной руке она держала лошадку, а другой махала мне на прощанье.

Ключевые слова: Девочка смерть преступник призрак авторская история

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