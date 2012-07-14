Серая жизнь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:12

foxnik Просмотров: 51 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:12 by

Здравствуй, читатель. В этом небольшом рассказе мне бы хотелось поведать тебе о своей жизни. Может быть, это покажется тебе банальным, ты сочтешь эту тему слишком неинтересной, но, уверяю тебя, сидя здесь, в этой сырой коммуналке, разрываясь кашлем от серой, адски серой пыли, это, пожалуй, лучшее, что я могу поведать.Я родился, жил и, возможно, умер в богом забытой деревушке. Сказать точно, где была эта деревня, я не могу, да и вряд хоть кто-то может. Помню лишь, что, выйдя из приземистого, будто бы свернутого в причудливые формы великаном, леса, я видел бескрайние болотистые топи, серый туман скрывал все, что было на горизонте. Только вот это был не туман, в этом сером облаке, закрывающем всю округу, летала куча серых пылинок. Они были настолько маленькими, что, оседая на поверхностях, их нельзя было даже почувствовать. Стоило прикоснуться к ним, как они сразу же будто растворялись, смешивались с тобой и воздухом. Эта пыль была повсюду, на людях, их домах и одежде, коже и даже внутренностях, даже травинки были окутаны этой серой пылью. Некоторые растения и вовсе чернели и росли уже совсем по-другому, будто бы впитывая энергию этих адских частичек. Также ужасно было наблюдать, как деревня будто плыла по этому бескрайнему серому болоту, словно нечто гигантское несло её. Я и вправду чувствовал эту несущую силу. Прижавшись к деревьям, можно было почувствовать некую дрожь, медленно одни топи сменялись другими.Однако самое страшное во всем этом было то, что люди отказывались воспринимать мои слова, отказывались верить в свою серую кожу, серые избушки. Я был серой вороной здесь, но не цветом, а своим отличием. Это были суровые люди, минимум эмоций, минимум свободы. В детстве я не мог громко засмеяться, не мог бегать и наслаждаться жизнью, это табу. Собирая урожай, они не замечали, насколько уродливым и серым он был, им было все равно на его цвет и запах. Черт возьми, да даже солнце светило нам тусклым, абсолютно бесцветным светом, который еле пробивался сквозь серый туман.Со временем дети, с которыми я играл, взрослели, приобретая такой же серый оттенок кожи, как и у всех остальных. Я остался один. Те приятные прогулки и разговоры по душам закончились, они стали, как все. Также бездумно прозябать, растворяясь в однотипной рутине жизни. Все мои позитивные эмоции выглядели для них глупыми, неправильными. Я начал замечать, что в одиночестве этот серый мор начал одолевать и меня. Жизнь стала сущим адом, а странности моих соседей и моей семьи теперь предстали предо мной в полном виде. Даже моя родня теперь казалась мне чем-то совсем далеким, им абсолютно не было дело ни до меня, ни до друг друга. Они больше походили на мертвецов с их серой кожей, темными венами и выпученными глазами. Я видел настоящую жизнь, как выглядят настоящие люди, читая литературу из заброшенной библиотеки. Со временем я понял, что живу совсем не среди людей. У меня были попытки побега в детстве, но стоило мне выйти за пределы деревни, к топям, нечто звало меня назад.Конечно, я знал о неком сокровенном, неком загадочном, кто живет среди нас. До этого слышать я его не мог, наверное, с этим как-то связана пыль. Если человек поддается депрессии, то пыль начинает проникать в него изнутри, делала его восприимчивым к этому Серому Человеку, что происходило и со мной. Теперь я видел его абсолютно ясно, слышал его, понимал его мысли. Все мои попытки спросить про него у других заканчивались тем, что жители деревни начинали избегать меня, боялись даже взглянуть на меня. Это был крайне длинный человек, кости его сильно выпирали из-под кожи, иногда выходя за ее пределы. Его глаза были столь же безжизненны, как и серая пыль, впалые, потемневшие и будто бы затвердевшие. Темная шерсть, длинная шерсть покрывала его шею, будто шарф, а лицо было настолько бледным, что через него просвечивались черные вены. Он считал себя нашим отцом, наставником и хозяином, пару раз я даже видел его стоящим неподвижно в болоте, он смотрел на плывущую деревню, будто бы повелевая её движением.Проснувшись утром, однажды я обнаружил, что из меня тоже сочится пыль. Тогда я осознал, что больше я не могу здесь находится, иначе я стану узником этого места. В этот день жители странно вели себя, я слышал краем уха свое имя, которое выкрикивали на улице. Проходящие мимо соседи внимательно изучали окна моего дома, выискивая меня. Я понимал, что скорее всего другого шанса у меня не будет. Я не взял с собой много, только немного хлеба, плотные башмаки со шнурками, выбрал самую легкую куртку, ибо мне предстояло пройти немалый путь по болоту. Тогда в окно что-то постучало, они были плотно зашторены. Совсем немного я поднял штору... Жуткие выпученные глаза с сочащимися струйками пыли смотрели на меня вплотную, еще немного и окно с грохотом разлетелось, а меня схватила когтистая рука. Человек, который напал на меня, был больше похож на монстра. Он громко орал из неестественно длинной глотки, я мог различить что-то вроде: "Ты не сбежишь", "Твоя судьба решена". Со всей дури я ударил его ногой, отчего когтистая, словно сделанная из одной кости, рука упала на пол, а нападавший прыгнул на меня, оскалив клыки. Я успел увернуться, а он... напоролся на перевернутый стул, стоявший на столе. Ножка проткнула насквозь, из дыры в теле текла черная густая кровь, но он продолжал что-то выкрикивать мне, сворачиваясь пополам, чтобы вылезти из ловушки. Это дало мне время, чтобы выбежать из дома. Я бежал, бежал по темному лесу, который хлестал меня ветками, царапал кожу, а за мной будто бы плыла эта серая толпа, крича что-то неразборчиво. Тогда я увидел и Серого Человека, выглядывавшего из топей. Он улыбался своими бледными темными губами. Что-то мне подсказывало, что нужно бежать к нему. Он наблюдал за мной. Я выбежал на болото и двигался уже по грязи, которая будто бы пыталась проглотить меня.Когда я пришел в себя, я уже рухнул на землю среди зелёного поля, была ночь, синее небо украшали звезды. Где то вдалеке виднелись желтые колоски пшеницы. Я выбрался, выбрался из этого адского места. Что-то ёкнуло в груди, я начал откашливаться серой пылью и густой черной кровью. Тогда я понял, что кричали мне, они кричали: "Остановись, ты же знаешь, что тебя там ждет". Я знал, но просто не хотел верить.Я прожил несколько лет среди людей. Я чувствую себя настоящим человеком, но серая пыль все еще живет во мне, с каждым днем я чувствую себя только хуже. Сегодня ко мне пришел Серый Человек. Он спросил, хочу ли я вернуться. Нет, не хочу. Возможно, это последние мои строки...

Ключевые слова: Жизнь пыль соседи Серый Человек авторская история

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