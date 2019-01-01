Запретное место

Запретное местоУ всех в детстве были страхи. Кто-то боялся монстра, живущего под кроватью. Кто-то испытывал тревогу, находясь в темноте. А Вовка боялся всего на свете. Его старшая сестра Алиса часто подтрунивала над ним. А иногда и пугала, выскакивая из-за угла с громким криком. Трусость брата забавляла девочку. Взрослые же были явно недовольны её поведением. Они ругали Алиску за то, что она пугала Вову. Но её это не останавливало.
Родители ребят планировали уехать в отпуск, а детей отправить к бабушке в деревню. Радости Вовы не было предела. Он любил деревню. Любил коровье молоко, крики петухов по утрам и лай соседского пса Марко. Мысли о деревне не оставляли мальчика до самой поездки. Он всё думал, чем он будет там заниматься. Сразу же решил взять с собой любимые игрушки и планшет. Алиса же не стала брать с собой ничего, кроме мобильника. Интернет у неё был оплачен на три месяца вперёд, поэтому она могла спокойно залипать в телефоне, вместо того, чтобы подыхать со скуки вместе с братцем.
Бабушка Лариса с радостью приняла внуков. Она стала обнимать и целовать их. Женщина напоила их молоком с пирогами и ещё дала по прянику. Вовка за обе щеки уплетал бабушкину стряпню, чего нельзя сказать об Алисе. Девочка привыкла к другой еде, которую бабушка считала вредной и просто терпеть не могла.
- Все эти ваши чипсы, колы, сухарики… Тьфу, гадость! Химия одна! - говорила Лариса Степановна.
На это Алиска лишь вздыхала.
Вечером Алиса решила прогуляться по деревне. Девочка накинула ветровку и уже собиралась уйти, как вдруг в сени выбежал Вовка и стал упрашивать сестру взять его с собой.
- Очень мне надо брать тебя с собой, трус.
- Ну… Ну, пожалуйста! Я честно ничего не буду бояться! - Вова принялся прыгать около сестры, молитвенно сложив руки.
- Хорошо, - сдалась девочка.
Вовка быстро оделся, и они вышли на улицу. Солнечный круг уже почти спрятался за горизонтом, последними лучами освещая землю. Соседские собаки попрятались в будки. Люди закрыли двери на замки и поспешили прикрыть окна занавесками. Проходя мимо огорода бабушки, дети увидели там саму Ларису Степановну, которая, заметив ребят, сказала:
- Вы куда это на ночь глядя?
- Да просто прогуляемся, - махнув рукой, произнесла Алиска.
- Вы только далеко не уходите. Особенно держитесь подальше от леса. Место это нехорошее. Люди там пропадают.
Алиса лишь усмехнулась, а вот Вове стало страшно. Он тут же прижался к сестре.
- Мы же не пойдём в лес? - спросил мальчик.
- Хм… - Алиса задумчиво потёрла подбородок. - Может, и пойдём.
- Не надо…
Ей нравилось пугать брата. И сейчас она не упустила этой возможности. Алиса решила отправиться в тот самый лес. Как ни отговаривал её брат, ничего у него не вышло. Впрочем, вернуться к бабушке ему опять помешал проклятый страх. Он боялся идти домой один, а они с сестрой отошли от дома на достаточно большое расстояние.
Вскоре брат и сестра оказались как раз на опушке того самого запретного леса. На первый взгляд это был самый обыкновенный лес, коих в мире великое множество. Но что-то в нём всё-таки было не так. Даже Алиса почувствовала какую-то тревогу. Этот лес одновременно пугал и манил её к себе. Девочка, словно под гипнозом, медленно направилась туда.
- Ты куда? - жалобно произнёс Вова. - Эй, Алиска!
Но девочка его как будто не слышала. Она всё шла вперёд и смотрела в одну точку. Брат устремился за ней.
Лес встретил детей уханьем совы и шелестом листвы на деревьях. Вова поёжился. Ему от этого места стало не по себе. Он, конечно, был трусом, но этот лес пугал его как-то по-особенному. Мальчику казалось, что он таит в себе что-то действительно страшное, от чего нужно бежать со всех ног и без оглядки. А Алиса просто шла вперёд. Вова говорил ей, что нужно идти домой, но безрезультатно. Сестра его не слышала.
Вскоре они вышли на поляну. Посреди этой поляны находился пень. Алиса остановилась около него и помотала головой:
- А? Что? Где это я?
- Ты шла как зомби! Это ты привела нас сюда!
Холодок пробежал по телу девочки. Ей стало страшно. Она абсолютно не помнила, как вошла в лес и оказалась здесь.
- И что теперь? - чуть ли не плача, проговорил брат.
- Не знаю! - Алиса начинала паниковать. - У меня было какое-то помутнение. Я ничего не помню! Ничего! - она схватилась за голову и стала бродить туда-сюда.
В близлежащих кустах раздалось шипение. Ребята вздрогнули. Они сосредоточенно смотрели на кусты, ожидая, что из них вот-вот выпрыгнет страшное чудовище. Но в скором времени всё стихло.
Брат и сестра долго блуждали среди деревьев. Но куда бы они ни повернули, они всегда возвращались на ту самую полянку. Они не раз слышали позади себя странные звуки. То словно кто-то шепчет что-то, то как будто кто-то рыдает. Оборачиваясь, они никого не обнаруживали.
- Мы здесь умрём! - зарыдал Вовка. - Умрём!
- Да не умрём мы, балбес! Нас обязательно кто-нибудь найдёт.
Хотя сама девочка в это не особо верила.
Вдруг послышалось рычание. Дети обернулись…
***
- Ой, горе-то какое! Горе! - кричала Лариса Степановна на следующий день, стоя на крыльце своего дома.
- Чего случилось, Степановна? - поинтересовался проходивший мимо сосед.
- Внуки мои пропали! Вчера в сторону леса ушли — и нету! - женщина окончательно разрыдалась, прикрыв лицо ладонями.
- Ой, Господи! - перекрестился старик. - В лес? Ой, беда! Место-то это нехорошее ведь!
- Вот и я им говорила, что нехорошее! А они…
Вся деревня долго искала ребят. Родители тут же вернулись из отпуска, узнав о случившемся. Папа с мамой долго горевали. Всеми силами они пытались отыскать детей — безуспешно. Никаких следов в лесу полиция, к которой они обратились за помощью, не нашла.
***
Было десять часов вечера. Лариса Степановна варила суп, когда в дверь постучали.
- Ох… Кого там принесла нелёгкая? - пробубнила себе под нос старушка.
Открыв дверь, она увидела на пороге своих пропавших внуков. Вот только выглядели они странно. Глаза у них были полностью чёрные, а вены на руках сильно набухли.
- Ой, Божечки! - перекрестилась женщина. - Что с вами, деточки?
Они улыбнулись, обнажив острые клыки:
- Бабушка, мы за тобой!
Тишину деревни нарушил предсмертный женский крик, заставивший всех собак в округе начать громко лаять…
Автор - Defenser.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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