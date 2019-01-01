Запретное место

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:19

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 16:19 by

У всех в детстве были страхи. Кто-то боялся монстра, живущего под кроватью. Кто-то испытывал тревогу, находясь в темноте. А Вовка боялся всего на свете. Его старшая сестра Алиса часто подтрунивала над ним. А иногда и пугала, выскакивая из-за угла с громким криком. Трусость брата забавляла девочку. Взрослые же были явно недовольны её поведением. Они ругали Алиску за то, что она пугала Вову. Но её это не останавливало.Родители ребят планировали уехать в отпуск, а детей отправить к бабушке в деревню. Радости Вовы не было предела. Он любил деревню. Любил коровье молоко, крики петухов по утрам и лай соседского пса Марко. Мысли о деревне не оставляли мальчика до самой поездки. Он всё думал, чем он будет там заниматься. Сразу же решил взять с собой любимые игрушки и планшет. Алиса же не стала брать с собой ничего, кроме мобильника. Интернет у неё был оплачен на три месяца вперёд, поэтому она могла спокойно залипать в телефоне, вместо того, чтобы подыхать со скуки вместе с братцем.Бабушка Лариса с радостью приняла внуков. Она стала обнимать и целовать их. Женщина напоила их молоком с пирогами и ещё дала по прянику. Вовка за обе щеки уплетал бабушкину стряпню, чего нельзя сказать об Алисе. Девочка привыкла к другой еде, которую бабушка считала вредной и просто терпеть не могла.- Все эти ваши чипсы, колы, сухарики… Тьфу, гадость! Химия одна! - говорила Лариса Степановна.На это Алиска лишь вздыхала.Вечером Алиса решила прогуляться по деревне. Девочка накинула ветровку и уже собиралась уйти, как вдруг в сени выбежал Вовка и стал упрашивать сестру взять его с собой.- Очень мне надо брать тебя с собой, трус.- Ну… Ну, пожалуйста! Я честно ничего не буду бояться! - Вова принялся прыгать около сестры, молитвенно сложив руки.- Хорошо, - сдалась девочка.Вовка быстро оделся, и они вышли на улицу. Солнечный круг уже почти спрятался за горизонтом, последними лучами освещая землю. Соседские собаки попрятались в будки. Люди закрыли двери на замки и поспешили прикрыть окна занавесками. Проходя мимо огорода бабушки, дети увидели там саму Ларису Степановну, которая, заметив ребят, сказала:- Вы куда это на ночь глядя?- Да просто прогуляемся, - махнув рукой, произнесла Алиска.- Вы только далеко не уходите. Особенно держитесь подальше от леса. Место это нехорошее. Люди там пропадают.Алиса лишь усмехнулась, а вот Вове стало страшно. Он тут же прижался к сестре.- Мы же не пойдём в лес? - спросил мальчик.- Хм… - Алиса задумчиво потёрла подбородок. - Может, и пойдём.- Не надо…Ей нравилось пугать брата. И сейчас она не упустила этой возможности. Алиса решила отправиться в тот самый лес. Как ни отговаривал её брат, ничего у него не вышло. Впрочем, вернуться к бабушке ему опять помешал проклятый страх. Он боялся идти домой один, а они с сестрой отошли от дома на достаточно большое расстояние.Вскоре брат и сестра оказались как раз на опушке того самого запретного леса. На первый взгляд это был самый обыкновенный лес, коих в мире великое множество. Но что-то в нём всё-таки было не так. Даже Алиса почувствовала какую-то тревогу. Этот лес одновременно пугал и манил её к себе. Девочка, словно под гипнозом, медленно направилась туда.- Ты куда? - жалобно произнёс Вова. - Эй, Алиска!Но девочка его как будто не слышала. Она всё шла вперёд и смотрела в одну точку. Брат устремился за ней.Лес встретил детей уханьем совы и шелестом листвы на деревьях. Вова поёжился. Ему от этого места стало не по себе. Он, конечно, был трусом, но этот лес пугал его как-то по-особенному. Мальчику казалось, что он таит в себе что-то действительно страшное, от чего нужно бежать со всех ног и без оглядки. А Алиса просто шла вперёд. Вова говорил ей, что нужно идти домой, но безрезультатно. Сестра его не слышала.Вскоре они вышли на поляну. Посреди этой поляны находился пень. Алиса остановилась около него и помотала головой:- А? Что? Где это я?- Ты шла как зомби! Это ты привела нас сюда!Холодок пробежал по телу девочки. Ей стало страшно. Она абсолютно не помнила, как вошла в лес и оказалась здесь.- И что теперь? - чуть ли не плача, проговорил брат.- Не знаю! - Алиса начинала паниковать. - У меня было какое-то помутнение. Я ничего не помню! Ничего! - она схватилась за голову и стала бродить туда-сюда.В близлежащих кустах раздалось шипение. Ребята вздрогнули. Они сосредоточенно смотрели на кусты, ожидая, что из них вот-вот выпрыгнет страшное чудовище. Но в скором времени всё стихло.Брат и сестра долго блуждали среди деревьев. Но куда бы они ни повернули, они всегда возвращались на ту самую полянку. Они не раз слышали позади себя странные звуки. То словно кто-то шепчет что-то, то как будто кто-то рыдает. Оборачиваясь, они никого не обнаруживали.- Мы здесь умрём! - зарыдал Вовка. - Умрём!- Да не умрём мы, балбес! Нас обязательно кто-нибудь найдёт.Хотя сама девочка в это не особо верила.Вдруг послышалось рычание. Дети обернулись…***- Ой, горе-то какое! Горе! - кричала Лариса Степановна на следующий день, стоя на крыльце своего дома.- Чего случилось, Степановна? - поинтересовался проходивший мимо сосед.- Внуки мои пропали! Вчера в сторону леса ушли — и нету! - женщина окончательно разрыдалась, прикрыв лицо ладонями.- Ой, Господи! - перекрестился старик. - В лес? Ой, беда! Место-то это нехорошее ведь!- Вот и я им говорила, что нехорошее! А они…Вся деревня долго искала ребят. Родители тут же вернулись из отпуска, узнав о случившемся. Папа с мамой долго горевали. Всеми силами они пытались отыскать детей — безуспешно. Никаких следов в лесу полиция, к которой они обратились за помощью, не нашла.***Было десять часов вечера. Лариса Степановна варила суп, когда в дверь постучали.- Ох… Кого там принесла нелёгкая? - пробубнила себе под нос старушка.Открыв дверь, она увидела на пороге своих пропавших внуков. Вот только выглядели они странно. Глаза у них были полностью чёрные, а вены на руках сильно набухли.- Ой, Божечки! - перекрестилась женщина. - Что с вами, деточки?Они улыбнулись, обнажив острые клыки:- Бабушка, мы за тобой!Тишину деревни нарушил предсмертный женский крик, заставивший всех собак в округе начать громко лаять…Автор - Defenser.

Ключевые слова: Детство деревня отдых лес поиск страх ужас

Другие, подобные истории: