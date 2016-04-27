Внезапная сказка

Внезапная сказкаХамелеоном изменяясь,
Смотря коварно из щелей,
За мной тоска моя гоняясь,
Травила время скучных дней.
Мой Шляпник, я не ожидала,
Что я смогу прийти сюда.
Начнём же сказку мы сначала!
И будем вместе навсегда!
Алису помнишь ли родную?
Уже ли позабыл меня?!
Ведь знал, что по тебе тоскую,
Надежду в сердце сохраня!
Но ты молчишь, нахмурясь грозно,
И пальцем крутишь у виска.
И говоришь: "Алиса, поздно
Ты добралась издалека!
Теперь ты взрослая фемина.
И слишком прелести видны.
Года промчались вихрем мимо.
Воспоминания бледны.
Любил я маленькую пери,
Ну, то есть, глупая, тебя.
Когда могла пройти ты в двери,
Мои фантазии будя.
Теперь ты стала мощной бабой!
Велик твоей груди размер.
Была ты хрупкою и слабой,
Теперь - путанам всем пример!
Ты знай, что лишь детей люблю я,
Лишь к ним погибельная страсть!
И не тянись для поцелуя,
Ты мне теперь уже не "в масть".
Ступай же прочь, ты взрослой стала!
И письма больше не пиши."
- Такого я не ожидала!
Трагедия больной души!
Тряхнула Шляпника за плечи.
И говорю: "Мерзавец ты!
Какие в детстве плёл мне речи,
Будил волшебные мечты..."
И укусила в шею вольно!
И врезала ему поддых!
А Шляпник пискнул: "Стерва! Больно!"
Уполз в нору и там затих.
Напрасно я вампиршей стала?!
Ведь Шляпнику я не нужна.
И сказку не начать сначала.
Ему не буду я жена!
Ушла из сказки я в готичность.
Алиса-вамп, княгиня Тьмы.
Я одиозная сверхличность!
А Шляпник? Всё! Не дружим мы!
Хотела сказку - получила.
Теперь мне Дракула родня.
Пью кровь. Моя растёт сверхсила!
А Шляпника забуду я.
...Тем временем, в норе кошмарной,
Сам Шляпник отрастил себе
Клыки и взор сверхлучезарный,
И крылья, вопреки судьбе.
И стал он сказочным вампиром.
Такой нежданный поворот!
Не кормит больше соню сыром,
Сбежал его Чеширский кот.
И держит Зазеркалье в страхе
Гад Шляпник и Страну Чудес.
Уже мечтает о размахе,
Он властью бредит. К нам пролез!
И оказался Шляпник рядом.
И я простила упыря.
Не называю больше гадом.
Теперь мы с ним одна семья!
...Вампиры: Шляпник и Алиса,
Так в браке счастливы теперь!
Вновь угораздило влюбиться
Друг в друга их, ты мне поверь!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:35
Вчера, 21:35 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 7
Ключевые слова: Вампир сказка любовь авторский стих