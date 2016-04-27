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Стихи

Внезапная сказка

Хамелеоном изменяясь,
Смотря коварно из щелей,
За мной тоска моя гоняясь,
Травила время скучных дней.

Мой Шляпник, я не ожидала,
Что я смогу прийти сюда.
Начнём же сказку мы сначала!
И будем вместе навсегда!

Алису помнишь ли родную?
Уже ли позабыл меня?!
Ведь знал, что по тебе тоскую,
Надежду в сердце сохраня!

Но ты молчишь, нахмурясь грозно,
И пальцем крутишь у виска.
И говоришь: "Алиса, поздно
Ты добралась издалека!

Теперь ты взрослая фемина.
И слишком прелести видны.
Года промчались вихрем мимо.
Воспоминания бледны.

Любил я маленькую пери,
Ну, то есть, глупая, тебя.
Когда могла пройти ты в двери,
Мои фантазии будя.

Теперь ты стала мощной бабой!
Велик твоей груди размер.
Была ты хрупкою и слабой,
Теперь - путанам всем пример!

Ты знай, что лишь детей люблю я,
Лишь к ним погибельная страсть!
И не тянись для поцелуя,
Ты мне теперь уже не "в масть".

Ступай же прочь, ты взрослой стала!
И письма больше не пиши."
- Такого я не ожидала!
Трагедия больной души!

Тряхнула Шляпника за плечи.
И говорю: "Мерзавец ты!
Какие в детстве плёл мне речи,
Будил волшебные мечты..."

И укусила в шею вольно!
И врезала ему поддых!
А Шляпник пискнул: "Стерва! Больно!"
Уполз в нору и там затих.

Напрасно я вампиршей стала?!
Ведь Шляпнику я не нужна.
И сказку не начать сначала.
Ему не буду я жена!

Ушла из сказки я в готичность.
Алиса-вамп, княгиня Тьмы.
Я одиозная сверхличность!
А Шляпник? Всё! Не дружим мы!

Хотела сказку - получила.
Теперь мне Дракула родня.
Пью кровь. Моя растёт сверхсила!
А Шляпника забуду я.

...Тем временем, в норе кошмарной,
Сам Шляпник отрастил себе
Клыки и взор сверхлучезарный,
И крылья, вопреки судьбе.

И стал он сказочным вампиром.
Такой нежданный поворот!
Не кормит больше соню сыром,
Сбежал его Чеширский кот.

И держит Зазеркалье в страхе
Гад Шляпник и Страну Чудес.
Уже мечтает о размахе,
Он властью бредит. К нам пролез!

И оказался Шляпник рядом.
И я простила упыря.
Не называю больше гадом.
Теперь мы с ним одна семья!

...Вампиры: Шляпник и Алиса,
Так в браке счастливы теперь!
Вновь угораздило влюбиться
Друг в друга их, ты мне поверь!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:35
Вчера, 21:35 by ЭвиллсПросмотров: 63Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Вампир сказка любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 21:44
0
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Репутация: (2551|2)
Публикаций: 190
Комментариев: 3 285
Для меня такой поворот сюжета неожиданность - но прикольная! Само так сочинилось. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:52
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (650|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 325
Цитата: Эвиллс
поворот сюжета неожиданность - но прикольная

Действительно прикольно. Вампир Шляпник!
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 21:54
0
Группа: Авторы
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Публикаций: 190
Комментариев: 3 285
Да и от Алисы я такого не ожидала! Во дают!
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:09
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Группа: Комментаторы
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Вот так молодцы! главное вместе, а кто они неважно) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Летяга
Вчера, 22:12
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Почётный Святой как в воду глядел!
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:31
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Цитата: Эвиллс
Для меня такой поворот сюжета неожиданность - но прикольная! Само так сочинилось. 383

Хорошо получилось!!!++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#7 написал: kusi
Вчера, 23:53
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Я набегом) Плюсанула)
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