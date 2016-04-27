Внезапная сказка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:35

Эвиллс Просмотров: 63 Комментарии: 7 +7 Вчера, 21:35 by

Хамелеоном изменяясь,Смотря коварно из щелей,За мной тоска моя гоняясь,Травила время скучных дней.Мой Шляпник, я не ожидала,Что я смогу прийти сюда.Начнём же сказку мы сначала!И будем вместе навсегда!Алису помнишь ли родную?Уже ли позабыл меня?!Ведь знал, что по тебе тоскую,Надежду в сердце сохраня!Но ты молчишь, нахмурясь грозно,И пальцем крутишь у виска.И говоришь: "Алиса, поздноТы добралась издалека!Теперь ты взрослая фемина.И слишком прелести видны.Года промчались вихрем мимо.Воспоминания бледны.Любил я маленькую пери,Ну, то есть, глупая, тебя.Когда могла пройти ты в двери,Мои фантазии будя.Теперь ты стала мощной бабой!Велик твоей груди размер.Была ты хрупкою и слабой,Теперь - путанам всем пример!Ты знай, что лишь детей люблю я,Лишь к ним погибельная страсть!И не тянись для поцелуя,Ты мне теперь уже не "в масть".Ступай же прочь, ты взрослой стала!И письма больше не пиши."- Такого я не ожидала!Трагедия больной души!Тряхнула Шляпника за плечи.И говорю: "Мерзавец ты!Какие в детстве плёл мне речи,Будил волшебные мечты..."И укусила в шею вольно!И врезала ему поддых!А Шляпник пискнул: "Стерва! Больно!"Уполз в нору и там затих.Напрасно я вампиршей стала?!Ведь Шляпнику я не нужна.И сказку не начать сначала.Ему не буду я жена!Ушла из сказки я в готичность.Алиса-вамп, княгиня Тьмы.Я одиозная сверхличность!А Шляпник? Всё! Не дружим мы!Хотела сказку - получила.Теперь мне Дракула родня.Пью кровь. Моя растёт сверхсила!А Шляпника забуду я....Тем временем, в норе кошмарной,Сам Шляпник отрастил себеКлыки и взор сверхлучезарный,И крылья, вопреки судьбе.И стал он сказочным вампиром.Такой нежданный поворот!Не кормит больше соню сыром,Сбежал его Чеширский кот.И держит Зазеркалье в страхеГад Шляпник и Страну Чудес.Уже мечтает о размахе,Он властью бредит. К нам пролез!И оказался Шляпник рядом.И я простила упыря.Не называю больше гадом.Теперь мы с ним одна семья!...Вампиры: Шляпник и Алиса,Так в браке счастливы теперь!Вновь угораздило влюбитьсяДруг в друга их, ты мне поверь!

Ключевые слова: Вампир сказка любовь авторский стих

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