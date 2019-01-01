Ужасная старуха

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:01

Причина: Изменён раздел.

Skih Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:01 by

Было это в конце июля 2013 года. Я с друзьями, как это обычно и бывает, выбрался на ночёвку у моря. Море было не далеко от нашего города. Мы с друзьями часто отдыхали там. Был там пирс, с которого мы прыгали в воду, делая сальто и всяческие приемы. На часах - 16:38, друзья должны были заехать за мной в 17:00. И вот я в спешке собираю вещи для ночёвки, бегая по квартире. Мои друзья уже подъехали к моему дому. Я вышел из дома и сел в машину. Ехали мы 10 минут, и, наконец, долгожданный отдых был не за горами...До 8 часов мы купались, прыгали с пирса. После же жарили шашлык. И вот в 23:00 мы легли спать в наших палатках. Всё друзья уснули, но на меня напала бессонница. Вышел я из палатки, чтобы прогуляться по пляжу. Так бы все и закончилось, если бы не одно "но". Гуляя на улице, я то и дело чувствовал на себе пристальный взгляд, словно кто-то просто стоит и смотрит на меня... Мне стало жутко, я поскорее захотелось вернуться в палатку и попытаться уснуть, но, возвращаясь обратно, я заметил на конце пирса какую-то фигуру. Она явно была похожа на человека... скрученного и пожилого. Я понял, что это действительно человек, даже скорее старый человек. Мне стало не по себе. Какому старику в голову придет мысль пойти за город в 2 часа ночи и стоять на пирсе, смотря в сторону моря?! Мне стало очень жутко, я старался идти, практически не издавая никакого звука.Но тут я услышал, что то нечто издает очень низкое мычание, словно бык. Мне стало невероятно страшно, я очень быстро рванул к палаткам, но я не увидел там своих друзей... Я в панике подбежал ко второй палатке, заглянул туда... Там лежало чёрное нечто с копытами, вместо кожи - шерсть и лицо, как у старухи. Я, закричав что есть мочи, рванул к машине.Добежав до машины, я увидел, что нечто вышло из палатки и очень стремительно побежало ко мне... Я быстро достал ключи, завел машину и уехал домой.Я понятия не имею, куда пропали мои друзья, но с того момента, как я вышел на ночную прогулку, я их больше не видел. Я больше никогда не езжу отдыхать на тот пляж. От одной мысли, что я там был наедине со старухой с копытами, сердце мое вздрагивает....

Ключевые слова: Пляж копыта старуха ужас страх авторская история

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