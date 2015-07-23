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Даже у бессмертных любовь не вечна. Глава 1

Дальше со слов из дневника.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Smok Beil Просмотров: 46 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:47 by

О дяде хочу сказать, что жил тихо в своём особняке в готическом стиле. Жил сам, редко когда выходил из дома, на ночь закрывал окна железными перегородками и ставил свечи по всем комнатам. Такое впечатление, что жил он в каком-то страхе.Но история не о нём... Когда он умер очень страной и в тоже время жуткой смертью, ко мне пришёл нотариус дяди и озвучил наследство, какое оставил мне он. Честно говоря, я был очень удивлён, так как я с ним почти не был знаком, а наследство было очень большим: чёрный Кадиллак прошлого века, ключ от ячейки в банке, круглая сумма денег и жуткий особняк, на заднем дворе какого располагается старое фамильное кладбище, где и нашли мёртвого дядю, он был весь изуродован, кожа на нём была разорвана, а на шее красовался глубокий укус неизвестного животного. Эти все ресурсы меня пугали, но для бедного автора книг, какие не пользовались особой популярностью, это было очень сильной материальной помощью, поэтому я поехал в особняк, узнать, что в нём можно продать. Сам особняк я тоже вскоре продам. Там я и нашёл этот воистину проклятый дневник. Также я съездил в банк, там, открыв ячейку, я почувствовал острый запах чеснока, это ни капли не смутило меня, так как работники банка не могли открывать ячейки без владельцев, а юмористов, какие клали туда всякую гниль для острого запаха, хватало. В самой ячейке был старинный револьвер с одной пулей, какая имела белый оттенок, как серебро, и обычная палка 30-ти сантиметров, заострённая на одном из концов. Также она имела странный алый цвет. Револьвер я положил себе во внутренний карман куртки, а палку благополучно выкинул в ближайшую урну.Сама история заключается в этом таинственном дневнике. После прочтения его, я попал в полный ступор, от ужаса и безысходности его владельца - вампира, какой потерял всё на свете, и теперь должен вечно мучиться в этом мире.До всего этого я был обычным студентом обычного колледжа. У меня было немного друзей, родных не было. Честно говоря, мне был безразличен весь мир. Единственное, что мне приносило удовольствие - это вечерние прогулки. Всё началось после одной из таких.Я шёл обычным маршрутом через парк, в каком кроме стариков, какие проводили там большую часть оставшейся жизни, и наркоманов, никого нет. В тот вечер парк был особенно безлюдным. Я и шёл в негустом тумане, и увидел чью-то фигуру, какая была полностью окутана высоким пальто. Лица видно не было, только высокая шляпа и пальто. Я себе спокойно проходил мимо этой страной особы, как вдруг резким движением она прыгнула на меня, сбив с ног. Дальше помню всё смутно, только почувствовал её клыки в моей коже. Сначала просто текла тёплая кровь, как вдруг я почувствовал резкую боль, рана начала жечь, как адское пламя. Я с трудом слышал фразы, какие она начала говорить мне, что-то вроде: "Если твоё тело выживет, то тебя ждёт вечный рай на этой проклятой земле, я знаю, ты сможешь, ты сильный". Дальше наступило облегчение, такое впечатление, что тебя опустили в ванную со льдом после жаркого дня. Действительно райское блаженство! Но после всего этого я почувствовал бешеный голод. Нет, я не хотел жареного мяса в соусе или что-то в этом роде - это была жажда крови. Я резко подорвался на ноги, осмотрел парк и увидел в конце небольшой аллеи такую же небольшую лошадь - пони. Одним движением я достиг своей цели и вонзил свои новые клыки в плоть лошади. Жадно и безостановочно я пил кровь бедного животного. После я потерял сознание и очнулся только под утро, уже в своей кровати. Сначала я думал, что это очередной глупый сон, если бы не моя футболка - она была полностью пропитана кровью. Удивительно, но я не сожалел о сделанном, а воспринимал это, как неотъемлемую часть моей жизни - новой жизни...Всё время меня не покидало чувство голода. Кровь животных, из каких я пил, только частично избавляет меня от этого чувства. Так прошло несколько дней; я ничего не мог понять, что со мной случилось или почему мне всё время хочется крови....

Ключевые слова: Дом наследство вампир авторская история

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