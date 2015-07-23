Проклятый завод

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 15 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 10:30 by

Когда у вас хорошее настроение, то его обязательно испортят - закон подлости. Так случилось и со мной.Был прекрасный летний день, основную часть времени которого я посвятила покупкам одежды. Уже постепенно наступал вечер, когда я стояла в примерочной, примеряя платье, и тут зазвонил телефон.- Да! - немного раздраженно ответила я на звонок.- Маша-а-а! Выручи меня, прошу.- Алёна, ну ты как всегда, что опять случилось? - я уже потихоньку начала собираться, зная, что никакой покупки не будет.- Маш, я сейчас у мамы, помочь ей надо, а бумаги важные на работе в кабинете оставила.- Погоди, мне нужно к тебе на работу тащиться?- Маш, ну пожалуйста.- Ладно, а как я попаду в кабинет? Там уже все ушли.- Ты пока иди, я охраннику позвоню, чтобы он тебе копию моих ключей дал, ну и паспорт пусть посмотрит. В общем, я разберусь, ты просто бумаги на моём столе возьми.- Хорошо, - собрав все вещи, понесла их обратно.Забежав домой, я взяла паспорт и направилась к заводу, где последние два года работала Алёнка.Я шла спокойным шагом, наслаждаясь летним вечером, и постепенно приближалась к нужному мне зданию.- Здравствуйте, - поздоровалась я с охранником.- Двери сейчас заблокирую, - говорил он, рассматривая мой паспорт, потом отдал его и сказал. - Я буду находиться в этом кабинете. Когда закончите, зайдите сюда, и я открою вам двери.Я потихоньку пошла по коридору, как вдруг где-то сзади раздался дикий смех ребенка. От неожиданности меня передернуло, и я машинально повернула голову, я точно слышала смех позади меня, но никого кроме меня в коридоре не было. Самая первая мысль, пришедшая в голову, так это то, что охранник взял своего ребенка на ночную смену по каким-то причинам. Эта мысль сразу успокоила меня, и я опять пошла дальше. Подойдя к лестнице, я собиралась подниматься на третий этаж, но странный шум раздался на все здание - заработал какой-то станок. Подойдя к одной из дверей, я прислушалась к ритмичному стуку. Приоткрыв ее, моему взору открылось большое помещение, полное приборов, и вдалеке виднелся тусклый свет, оттуда же и исходил шум.- Ау! - крикнула я, - есть кто-нибудь?После этих слов я улыбнулась - именно подобные глупые ситуации в ужастиках зачастую вызывали у меня смех. Видимо, кто-то по глупости забыл выключить станок, я захлопнула дверь и пошла обратно к лестнице, не заметив того, что шум станка прекратился.- Ага, вот он, - я, наконец, нашла нужный кабинет, зайдя в него, быстро взяла документы и пошла на выход.Закрыв дверь, я отправилась обратно к помещению, где должен был находиться охранник. Под ногами мне попался игрушечный самолетик, который наверняка принадлежал ребенку служащего. И вновь послышался громкий детский смех. Но теперь в конце коридора возник темный силуэт.- Мальчик, - я достала самолетик и протянула его, - это твоё? Я нашла его тут.Но ребенок так и стоял там. И секунды не прошло, как с диким воплем эта тень пролетела мимо меня. Я чуть не упала, ударившись спиной о стену. На глазах появились слезы. Слезы страха и непонимания того, что же это было?Я молниеносно спустилась на первый этаж, чтобы охранник выпустил меня, но как только я подошла к его двери, уже собравшись постучать в неё, вновь раздался шум работающего станка. Слезы пошли из глаз.Теперь я приняла решение найти источник звука. Дверь, как и ранее, была открыта. Звук всё не утихал, я осторожно шла к самому дальнему агрегату. Подойдя, я завизжала что есть силы. В метре от меня лежал тот самый охранник, страшно изуродованный и истекающий кровью.Я сделала шаг назад... Еще шаг... И опять на всё здание прозвучал тот мерзкий смех ребенка, я рванула к двери, а смех словно бежал следом. В будке охранника я попыталась отыскать выключатель замков. Сквозь стеклянную дверь было видно, как ко мне приближается мальчик, вприпрыжку, а то и на четвереньках, он также продолжал смеяться. От безвыходности я начала нажимать на все кнопки, стараясь отыскать нужную мне. Еще мгновение, и вход из здания открылся, я побежала туда изо всех сил.Потом была полиция, Алёна, родные...- Это случилось лет пять назад, - начала подруга, - мне рассказали, что как-то охранник взял на ночную смену своего сына. Мальчика привлек тот станок, один из его самолетиков упал туда, и пока он его доставал, его задавило. Потом начались разные странности и несчастные случаи.Всё успокоилось, я пришла домой и готовилась ко сну, сняв джинсы, хотела убрать их в шкаф, но из них что-то выпало. Я наклонилась и подняла маленький предмет.- Самолетик, - тихо сказала я, и в квартире потух свет.

Ключевые слова: Призрак завод смерть мертвый ребенок авторская история

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