Моё поле

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

NightCall Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:34 by

Я незаметно поднимаю голову, чтобы лучше услышать их шёпот. Эта парочка уже полчаса смотрит на меня, как на какое-то чудо. «Никогда не видели пугало?» Пролетала эта мысль у меня в голове, что даже уголки «рта» чуть-чуть приподнялись.- Я тебе говорю, я видела, как он поворачивает голову в нашу сторону! - послышался уже более громкий и испуганный голос девушки.- Ты серьёзно? Может он ещё и слезет со своего шеста, а потом разорвёт нас на части?! Это же пугало, господи, Мэри! - блондин поправил свою курточку и бросил последний взгляд в мою сторону. - Пошли, я больше не хочу тут находиться… Нас ждёт костёр и прохладное пиво.Они уходят, а я смотрю им в след. Я давно приметил их костёр и столб дыма в кровавом от заката небе. Уверен, что они хотят провести тут ночь, но они даже не знают, что это их последняя ночь.Я медленно, хрустя палками и соломой, спускаюсь с шеста, выпрямив спину и разведя плечами в сторону.«Вы зря решили отдыхать на моём поле!» Прошептал я и пошёл в обратную от костра сторону, в мою сарайку, чтобы забрать всё самое необходимое.Влажная от недавнего дождя кукуруза приятно касалась моего тела и лица, и мои руки ласкали её в ответ: двигались по ней вверх и вниз, трогали початки, проверяя их на спелость. Послышалось карканье - они уже здесь. Я чувствую, как они наблюдают за мной, оценивают каждый шаг, но я просто иду вперёд, пробираясь через кукурузу. Моя синяя рубашка в клетку и джинсовый комбинезон уже успели промокнуть насквозь, и лишь сапоги послушно ступали в лужи и грязь, брызгая последней во все стороны.Я постоял у входа в покосившийся от старости домик и с силой открыл дверь, медленно вступая внутрь. Мрак окутал меня, как тёплое одеяло, а мои чёрные, как этот мрак, глаза, быстро привыкли. Я схватил с верстака точильный камень и направился к противоположной стене.Мои сырые, в рабочих перчатках, руки схватили старый и ржавый серп.«Давно я тобой не пользовался, друг». Сказал я в полный голос, начиная медленно, очень аккуратно, точить лезвие. Когда я был доволен результатом, я выдвинулся в сторону костра, который теперь очень сильно выделялся в ночном небе - было видно его зарево, они сделали слишком огромный костёр.Я слышал, как за мной, почти бесшумно, разрезали воздух крылья воронов, что следовали за мной по пятам. Мои шаги стали смешались с шелестом кукурузы, а ветер донёс до меня запах жареных сосисок вперемешку с дымом. Они веселились, смеялись, обнимались и целовались, рассказывая друг другу байки про это поле. От них несло хмелем, и я заметил бутылки, что блестели от языков костра. Мусор, вонь и шум - эти ребята не знают как вести себя в гостях… Что же их нужно проучить, да и хорошенько!«Первой пойдёшь ты!» Сказал я себе шёпотом, показывая серпом на девушку, после я бросил взгляд на парня, что перебирал угли в костре и, со смехом, рассказывал историю. Девушка смотрела на него, потихоньку попивая пиво прямо из бутылки. Моя пальцы сжались в кулак, я лишь сильнее сжал ручку серпа, опрокидывая его за спину. Взмах - серп, со свистом разрезая воздух, воткнулся девушке прямо в лоб, а шея девушки с хрустом дёрнулась назад, от удара ручкой серпа. Парень обернулся и, с ужасом, уронил ветку, на которой жарилась очередная сосиска. Он подбежал к ней и, с ужасом, упал на землю, подползая ближе и дёргая её за плечи.- Она больше не проснётся! - сказал с хохотом я, обращая на себя внимание. - Никогда!Я в один прыжок сократил расстояние между нами в пару сантиметров и схватил парня за волосы, поднимая его одной рукой высоко над землёй. Он бил меня руками и ногами, впивался когтями в мою руку и, наконец, сдёрнул маску, после этого он резко побелел.Под маской была солома, просто солома, что кусками падала на землю, а мой смех выходил из маски, что была ещё в руке парня. Я отпустил его, но тот не собирался убегать, а просто со слезами молил о пощаде, стоя на коленях и периодически всхлипывая от страха и боли.Я поднял маску и натянул её себе на "голову", собирая с земли упавшую солому.- Простить? Отпустить? А что дальше? - я продолжал улыбаться, оскаливаясь и показывая свои «зубы», что представляли собой осколки стекла.-Я… я уйду. Больше никогда здесь не появлюсь и никому ничего не скажу! Мне же даже не поверят! - речь его была сбитой, он то и дело переходил на плач и всхлипы.Я уселся напротив него и широко разинул «рот», после резко впился в его горло, разрешая его крови пропитать меня с ног до головы.Я услышал карканье нескольких десятков, а может и сотен, ворон. Они были готовы к трапезе с того самого момента, как эта парочка вступила на поле, а я не против.«Приятного аппетита, друзья». Сказал я и пошёл в сторону своего привычного места, на ходу вырывая серп из головы девушки, шея лишь ещё раз хрустнула, а голова неестественно вывернулась, на что я лишь выдавил смешок.«ЭТО МОЁ ПОЛЕ!!!» Закричал я и скрылся в рядах кукурузы.Столько людей пыталось сжечь поле или же выкупить территорию. Или же просто посидеть тут шумной компанией, все пропадали без следа… Абсолютно все, без исключения: мужчины, женщины, дети и эти, противные пушистые создания, что лаем или мяуканьем разбудят даже мертвеца…Вы спросите, а как ты их останавливаешь? Всё очень просто… Я знаю, что такое страх и как его использовать! Тем более местные обходят мой дом и поле стороной, лишь перекрещиваясь и переглядываясь по сторонам, в надежде, что не увидят меня.Я не просто пугало - я страж этого места, то, что осталось от единственного владельца. Я его дитя, а он мой отец, что покоится в подвале сарайки.«Папа, никто не тронет это поле - я обещаю!» Прошептал я, взбираясь на свой шест, а сам серп я воткнул себе в грудь, чтобы в следующий раз не тянуть время с его поиском.А вы хотите на моё поле?

Ключевые слова: Пугало поле убийства магия авторская история

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