«Расплата за насмешку и посылка на тот свет»

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

Эту историю мне рассказала бабушка, и произошла она с ней, когда та была совсем юной девчонкой. Много воды утекло с тех пор, уже и бабули нет в живых, но я, почитав вашу рубрику, вдруг вспомнила рассказ бабы Маши.Хочу сразу предупредить, что байки бабушки слышала в далеком детстве, так что за точность деталей не ручаюсь. Итак, жила юная Машенька где-то у Байкала. То ли в Култуке, то ли в близлежащем селе. Любили они с девчонками гадать: то духа какого вызовут, то чертика спрашивают о своем, о девичьем. И вот однажды кому-то из девок в голову пришла замечательная идея: забраться в заброшенный дом и там покуролесить, поболтать и, конечно, гаданием побаловаться. А избенка якобы принадлежала старой колдунье, которая умерла тем летом и, по обычаю колдовскому, была похоронена в собственной оградке. И пять дурочек возрастом от 13 до 15 лет поздней ночью забрались в бабкину развалюшку и давай веселиться. Баловство продолжалось до тех пор, пока одна из болтушек не удивилась: «Девчонки, мы все на месте сидим, на лавке, а половицы скрипят, будто ходит кто».- Ну ты, Аленка, и трусиха, - рассмеялась Настасья. - Дом старый, тут все скрипит и шумит. А я колдунью не боюсь, померла она, и черт с ней!С этими словами девчонка спрыгнула с лавки и закружилась в танце, притопывая и напевая что-то оскорбительное для покойной хозяйки дома.Видя ужимки подруги, бабуля моя боязливо повела плечами: «Смотри, Настенка, отомстит колдунья тебе, допрыгаешься!». Но Настя не обратила внимания на предупреждение подружки и продолжила свой танец. Вскоре к ней присоединились другие девчонки. Все, кроме Марии, бабули моей. Маша была девушкой верующей и, глядя, как бесятся подруги, перекрестилась и кинулась вон из домика, словно предчувствуя что-то нехорошее.А утром тех девчонок нашли в избе мертвыми: причем все целехонькие, но бездыханные. Уж что с ними произошло – неясно, вот только бабушка моя уверяла, что подружкам ее, видно, явилась колдунья-покойница, да так напугала их, что со страху они и сгинули.Автор - Евдокия С.

Ключевые слова: Бабушка детство изба колдунья девчонки смерть

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