Где живет девочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 60 Комментарии: 1 -2 Вчера, 14:18 by

Было это давно. В отдалённом совхозе шабашила она бригада, делала летние коровники. Мужики после работы занимались кто чем: кто-то пил, кто-то отсыпался, а кто-то бегал по местным бабам. Вот один мужик познакомился с местной продавщицей. Вечером обычно заходил к ней в магазин, потом они доезжали до её дома на машине, закреплённой за магазином.Однажды вечером продавщица была выходная, и мужик отправился к ней домой пешком. Решил пойти в обход, чтобы срезать дорогу, но, видимо, свернул не туда. Не рассчитав, вышел к какому-то леску. Поняв свою оплошность, он уже решил вернуться на прежнюю дорогу, как вдруг услышал жалобный детский плач. Приглядевшись, он увидел стоящего ребёнка, девочку, примерно пяти лет.Сперва мужчина подумал, что она наверняка не одна, что её родители находятся где-то рядом. Но девочка плакала, никто к ней не подходил. Он подошел к ней и спросил, где она живет? Махнув ладошкой в сторону леска, она уставилась на мужчину. Злясь на то, что теряет время из-за её нерадивых родителей, но при этом понимая, что не может оставить ребёнка одного, мужчина велел ей показать где её дом, и отправился вслед за ней.Они двинулись в лесок. Пока они шли, мужчина с удивлением заметил, что двигаются они в сторону заброшенного кладбища, которое заросло деревьями. Не понимая что происходит, он спросил:– Так где же все-таки ты живешь?– Вот где, - сказала девочка и показала пальцем на заросший холмик могилы.Из могилы торчал старый облезлый железный памятник. Он был совсем маленький, такой обычно делают для детских могил. На памятнике была прикреплена потертая табличка с короткой надписью: “Валя Субботина. 1948 г. - 1953 г.”Мужчина уже готов был наговорить грубостей девочке за такой глупый розыгрыш, но, оглядевшись по сторонам, он понял, что стоит один. Девочка куда-то исчезла. Только тогда мужика осенило, что это была покойница, вернее её душа. Она действительно не обманула его, а просто показала по его просьбе то место, где живет.Уже на другой день мужчина бросил работу и уехал с того района. Ему было жутко находиться в тех местах. С тех пор он так и не избавился от страха, и даже во время сна не выключал свет.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Страшилка девочка могила мужик

Другие, подобные истории: