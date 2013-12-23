Ангел из Кленовой рощи

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:15

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Key13 Просмотров: 66 Комментарии: 3 +3 Вчера, 17:15 by

История эта начинается с Maple Grove Cemetery (Vermilion, Ohio), что в переводе означает Кладбище кленовой рощи, расположенное в местечке Вермильон, штат Огайо.В начале ХХ века молодая женщина по имени Алиса Фишер (или, если угодно, Эллис) убила в припадке ярости свою дочь Бетти. Похоронив ее на кладбище «Кленовая роща», терзаемая раскаянием и горем, она воздвигла у ее могилы большую статую, изображающую скорбящего ангела. Через несколько лет Эллис окончательно сошла с ума, проводя рядом со статуей все больше времени в слезах и причитаниях, прерываемых на разговоры с ангелом. Чтобы не смущать посетителей, было принято решение изолировать ее от общества в ближайшем доме терпимости, где она и скончалась во время одного из припадков, крича что-то о дочери и ангеле. Похоронили ее рядом с Бетти.Почти сразу после смерти Эллис местные жители стали находить у себя мертвых животных, которые были жестоко зарезаны. Спустя еще немного времени кто-то заметил на руках и губах статуи ангела семейства Фишер кровь. Некоторые говорили, что видели, как статуя плачет кровавыми слезами. Люди связали эти два события и сочли, что в статую ангела вселился темный дух Алисы, который покидает свое пристанище по ночам и посещает близлежащую деревню, чтобы насытиться кровью домашних животных. Затем одна девочка из близлежащей деревни рассказала, что ее до смерти перепугал ангел, заглянувший ночью в окно. Это переполнило чашу терпения жителей, и они решились на акт вандализма: отломали ангелу руки. После этого убийства скота прекратились, хотя статуя продолжала «плакать», только слезы стали теперь не кровавыми, а обычными.Однако по прошествии нескольких десятков лет стали погибать люди, которые участвовали в осквернении памятника. И вновь их тела были жестоко порезаны «неустановленным колюще-режущим оружием». Причем не спасало вандалов даже то, что некоторые из них уехали давно за пределы штата. Погибали не только сами виновники, но и их родственники, и дети, которые ничего даже не знали об ангеле из «Кленовой рощи». Более того, появились слухи, что растерзан будет каждый, кто пристально посмотрит в глаза безрукой статуе.Ангел стал знаменит, к нему со всего штата стягивались толпы молодежи, желающие пощекотать нервы или доказать свою храбрость. По слухам, некоторые из этих любителей острых ощущений были зверски убиты, во всяком случае, полиция штата, сопоставив некоторые смерти, приступила к поиску некого маньяка. В одну из ночей несколько молодых людей пробрались на кладбище и отбили статуе голову. Правда, и на этот раз уйти вандалам не удалось - их машина врезалась в нечто, что, по словам полиции, было, видимо, «крупным животным, вроде быка», но раненое животное не было обнаружено. Все пассажиры погибли, а в багажнике и на земле были обнаружены кусочки, соответствующие материалу, из которого был изготовлен ангел, однако, самой головы обнаружено не было. Как гласит легенда, ее унес выживший вандал, спавший во время происшествия и очнувшийся на дороге...Прошло несколько лет, парень обзавелся семьей, и в один из вечеров он с женой решил отдохнуть. Позвонив подруге, они попросили посидеть ее с двумя детьми. Та согласилась. Когда она приехала, ребятишки уже спали. Пара ушла, а новоявленная сиделка осталась в гостиной перед телевизором, но так как, из соображений морали, к нему не было подключено кабельное, дабы детишки не смотрели всякую гадость, ей это быстро наскучило. Позвонив хозяевам, она попросила разрешения посмотреть телевизор в их комнате. Те согласились. Через некоторое время сиделка вновь позвонила к ним с новой просьбой: «Меня ужасно нервирует эта ваша статуя ангела. И зачем вы поставили ее во дворе? У меня впечатление, что она за мной наблюдает. Даже как-то не по себе. Можно я ее чем-нибудь накрою или хотя бы опущу жалюзи?» На секунду в трубке воцарилось молчание, затем отец семейства закричал: «Быстро забирай детей и убегайте из дома! Я звоню в полицию. У нас нет статуи ангела!» Полиция приехала через несколько минут, но нашла только три мертвых тела. Голова ангела пропала.В 1997 году опекуны «Кленовой рощи», обеспокоенные тем, что к обезглавленному ангелу началось настоящее паломничество любителей адреналина, приняли решение убрать статую. Сейчас там остался только постамент. Местонахождение ангела неизвестно.Так что, если как-нибудь ночью вы увидите в окне ангела, не спешите радоваться…

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