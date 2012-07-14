Дорога через кладбище

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:30

Dark_Man Просмотров: 86 Комментарии: 4 +2 Вчера, 13:30 by

Девочка Настя жила в селе, а училась в городе. Просто её село было совсем рядом с городом, школа в нём считалась плохой, а родители Насти хотели, чтобы она получила хорошее образование. Вот поэтому ей и приходилось каждый день сорок минут идти до школы, а потом столько же назад. Идти в школу надо было так: осторожно перейти шоссе, потом пройти по узкой улочке до железной дороги, там же осторожно перейти через рельсы, потом дойти до кладбища, пройти его, дойти до моста, пройти по нему, оказаться в городе, и там ещё пройти два перекрёстка. Дорога была опасной, поэтому до конца четвёртого класса Настя ходила в школу с мамой, назад тоже с мамой. Ну а в пятом классе пришлось ходить самой. Настя не боялась шоссе, железной дороги, моста, перекрёстков. Зато она очень боялась кладбища. Из села ещё пятеро детей училось в городской школе, они ходили вместе. Но учились все они в другую смену. Можно было бы, конечно, обойти кладбище, но уж очень длинное оно было. Узкое и длинное. Там, где Настя его переходила, надо было сделать всего сто шагов. Но всё равно было страшно. Как-то Настя даже попробовала идти с закрытыми глазами. Но она не заметила, как сошла с дорожки, а поэтому споткнулась о могилу и упала плашмя на неё. Больше она так не делала. Настя придумала выход из ситуации. Она ждала, когда кто-нибудь пойдёт через кладбище, а потом шла следом за этим человеком. Там частенько ходили люди, поэтому обычно надо было ждать минут пять или десять. Но иногда приходилось ждать минут двадцать или даже тридцать, вот тогда Настя опаздывала в школу. И вот как-то раз Настя вышла специально на полчаса раньше из дома, чтобы не опоздать на важную контрольную на первом уроке. Подошла к кладбищу, стоит, ждёт. Десять минут, двадцать, тридцать, час... А людей всё нет. Уже урок начался, а Настя всё не может через кладбище пройти. Она бы, может, и набралась храбрости пройти кладбище в одиночку, но как назло был туман, и в этом тумане кладбище казалось ещё таинственнее и ещё страшнее. Слава богу, навстречу Насте из тумана, со стороны кладбища, вышла женщина.Это была молодая женщина с детской коляской. Она шла, прогуливаясь. Настя ужасно обрадовалась, она подошла к женщине и попросила, чтобы её проводили до другой калитки. Женщина согласилась, она же никуда не торопилась. На прощание Настя сказала ей: "Спасибо". С тех пор Настя стала часто встречать эту молодую женщину с коляской. Появлялась она в самое нужное время, когда больше никто через кладбище не шёл. Настя даже познакомилась с этой женщиной. Звали её удивительно - Констанция. Женщина была очень красивой, высокой, стройной. Настя гордилась, что у неё такая подруга появилась. Как-то раз Настя спросила, где живёт эта Констанция. Женщина махнула рукой вдоль кладбища и сказала: "Здесь, недалеко". Констанция была очень доброй. Как-то раз у мамы Насти прихватило спину, она очень страдала. И вот тогда Констанция передала баночку с какой-то мазью. Эта мазь пахла болотом, но помогла сразу же. Потом, когда у Насти был день рожденья, Констанция подарила ей кожаные перчатки и большой торт. Как-то раз пошла опять Настя в школу. Встретила Констанцию, пошли через кладбище. Женщина спросила:– А почему ты боишься одна ходить через кладбище?– Я ужасно боюсь мертвецов!– А чего нас бояться?– В СМЫСЛЕ?!?– Мы же никого не трогаем. Мы вообще самые хорошие. Правда, милый?С этими словами Констанция достала из коляски своего ребёнка. Только тут до Насти дошло, что она вообще ещё ни разу не видела этого младенца. Не видела и не слышала. Казалось, что младенец постоянно спал. Теперь Настя его увидела и ужаснулась. Лицо у младенца было чёрное, опухшее и... какое-то разорванное. Губы чёрные. Глаза закрытые. Констанция обнимала его и гладила по головке. Потом протянула мёртвого младенца Насте:– Обними Леонардо. Пусть он будет тебе братиком.Настя завопила и помчалась назад домой. Она, конечно, подумала, что Констанция это тоже мертвец. На самом деле, она была живой. И звали её не Констанция, а Татьяна. Три месяца назад собака напала на её ребёночка Ваню и разорвала его. Женщина от увиденного свихнулась. Она жила одна и никому не сказала про случившееся. Вместо этого она придумала историю, будто бы она тоже была мертвец, на том свете она встретила своего сына, здесь он как живой. Придумала себе и сыну "потусторонние" имена Констанция и Леонардо. Так до сих пор она и ходит со своей коляской. А Насте пришлось перейти в сельскую школу, чтобы больше не встречаться с этой "Констанцией".Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дорога мертвец младенец женщина кладбище

Другие, подобные истории: