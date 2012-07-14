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Страшилки

"Выходи, сынок!"

Я лежу под кроватью, покрывало свисает, и меня не видно. Наверное. А в моей комнате он ходит и зовет меня маминым голосом: "Лешенька, ну ты где?"
Только мама на работе, она придет, когда обед будет. А бабушка в больнице.

А там Злой ходит, он вылез из шкафа. Он мне врал, нарочно, чтобы я выпустил его. Я думал, это мальчик, просто в шкафу живет. И он хороший, и мы будем играть. А у него зубы большие, он, наверное, волк, только переоделся. Волки едят детей, они плохие.

Мама сказала, что в шкафу никого нет, и фонариком светила везде. А он все равно был, просто спрятался. Он хотел вылезти и не мог, и чтобы я немножко кровью в шкафу накапал. Я не хотел, а потом расковырял болявку на коленке и намазал возле двери.

А он тогда языком слизал и стал смеяться. И зубы, как у дядь-Сашиного Графа. Я испугался и спрятался под кровать бабушкину. Я тихо лежу, он меня не найдет, и пусть маминым голосом зовет, я все равно не выйду. Только тут пыль, от нее в носу щекочет... "Ааа- пчхи!"

Послышались шаги, и чей-то голос ласково произнес: "Вот ты где, сынок, выходи, мама соскучилась".

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:59 by SniffПросмотров: 44Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Шкаф мама волк авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:20
+1
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 432
Банальненько, конечно, но для страшилки сойдёт, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:58
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 153
Для озвучки хорошо, в новом конкурсе) маленький, бедненький мальчуган +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
Сегодня, 16:21
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 286
Цитата: Tigger power
Для озвучки хорошо, в новом конкурсе) маленький, бедненький мальчуган +


Сожранный) У меня в следующей истории полный хэппи- энд))
Зарегистрирован: 20.01.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:45
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1519|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 543
Главное,, чтобы историю дети не услышали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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