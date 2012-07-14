"Выходи, сынок!"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 44 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 14:59 by

Я лежу под кроватью, покрывало свисает, и меня не видно. Наверное. А в моей комнате он ходит и зовет меня маминым голосом: "Лешенька, ну ты где?"Только мама на работе, она придет, когда обед будет. А бабушка в больнице.А там Злой ходит, он вылез из шкафа. Он мне врал, нарочно, чтобы я выпустил его. Я думал, это мальчик, просто в шкафу живет. И он хороший, и мы будем играть. А у него зубы большие, он, наверное, волк, только переоделся. Волки едят детей, они плохие.Мама сказала, что в шкафу никого нет, и фонариком светила везде. А он все равно был, просто спрятался. Он хотел вылезти и не мог, и чтобы я немножко кровью в шкафу накапал. Я не хотел, а потом расковырял болявку на коленке и намазал возле двери.А он тогда языком слизал и стал смеяться. И зубы, как у дядь-Сашиного Графа. Я испугался и спрятался под кровать бабушкину. Я тихо лежу, он меня не найдет, и пусть маминым голосом зовет, я все равно не выйду. Только тут пыль, от нее в носу щекочет... "Ааа- пчхи!"Послышались шаги, и чей-то голос ласково произнес: "Вот ты где, сынок, выходи, мама соскучилась".

Ключевые слова: Шкаф мама волк авторская история

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