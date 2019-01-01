8 Марта

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:26

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:26 by

Эту историю я услышала давно, ещё в раннем детстве. Какие-то тётки рассказывали её моей маме. Я играла рядом и слышала весь рассказ. Когда я выросла, решила записать на бумагу. А теперь хочу опубликовать. К тому же скоро 8 Марта.У Марты скоро день рождения — через 10 дней ей исполнится 20 лет. Она родилась как раз на праздник 8 Марта, поэтому её и назвали Мартой. Её жених ей уже прислал подарок. Он на Севере на заработках. Присылает к праздникам ей подарки. Вот, к примеру, на Новый год прислал ей отрез на платье — шелк с цветочным узором. Ну, и шоколадные конфеты в коробке. Но посылка пришла раньше времени. Он ей написал, что, если раньше получишь посылку, то не следует её сразу открывать, а лишь когда наступит праздник. В новогоднюю ночь и откроешь. Ну, Марта так и сделала. Открыла первого января. А вчера Марта получила посылку от жениха, открыла её, там лежал запечатанный пакет. И записка, в которой было написано: «Любимая, если посылку получишь раньше 8 Марта, то дождись, пожалуйста, праздника и потом откроешь».Ну, конечно же, Марта дождётся. А ведь и правда, какой смысл сейчас открывать? Пусть сюрприз остаётся для праздника.Летом её жених уже приедет домой и сыграют свадьбу. Марта уже собралась покупать свадебный наряд. Сегодня на работе будут давать зарплату. А завтра она купит себе платье и фату.Зарплату Марта получила. А на другой день получила посылку. Какую-то странную, без обратного адреса… От кого она? Раскрыла её, а там… свадебный наряд: платье длинное, фата, туфли и даже перчатки! Удивительно, не правда ли? Но это была далеко не единственная неожиданность. Шокирующим ещё было и то, что весь этот наряд был… чёрного цвета! Чёрное фатиновое платье с кружевами, чёрная фата, чёрные туфли и чёрные перчатки. Это сейчас не очень этим удивишь, ведь сейчас подвенечный наряд может быть любого цвета, а не только белого; может быть розовым, красным и даже чёрным… Но в начале 70-х годов чёрный свадебный наряд даже и представить не могли.Какой у Марты был шок, даже и описывать нет смысла. Она вообще не понимала, что происходит. Но это было ещё далеко не самое страшное.Тут Марта заметила какую-то записку. Взяла её, прочла. Там было написано: «Марта, на 8 Марта ты будешь убита».Бедняжку охватил такой ужас, что и не передать!.. Кто это ей угрожает смертью? За что? Марта в ужасе… В панике… В истерике…Она обратилась в милицию. У неё спросили, есть ли у неё враги. Да нет никаких врагов и вроде бы и не было никогда. Может, это какой-то поклонник, узнав, что Марта выходит замуж, решил запугать её? Но и назойливых поклонников у Марты нет. Может, это просто кто-то развлекается?.. Марта говорит, что очень боится, ведь живёт одна в частном доме, который снимает. Милиция установила за ней наблюдение.Марте теперь было страшно жить. Она решила всё-таки купить себе свадебный наряд (белый, конечно же. Тот, чёрный, остался в милиции, Марта туда его отнесла, и записку с угрозой тоже). Она хотела хоть как-то успокоить себе нервы. Благо, магазин находился недалеко от дома. А то далеко ходить она теперь опасалась.В магазине она выбрала платье, фату, примеряет перед зеркалом. На какое-то мгновенье забыла о своей проблеме.Тут в магазин зашли две женщины в чёрных траурных платках. Сказали, что им нужен свадебный наряд для похорон девушки. Всем известно, что незамужних девушек хоронят в подвенечном наряде. Увидели Марту, невесту, примеряющую платье и фату. Их лица от увиденного стали ещё мрачнее (Марта это заметила). Они начали о чём-то шептаться. Марта расслышала: «…вот как несправедливо получается: другие невесты замуж выходят, счастливые, а наша в гробу будет лежать…» Марте было ужасно неловко, что её увидели в фате эти несчастные люди, завидуют ей. Она прекрасно понимала их чувства. Но от этого ей не становилось легче. Настроение у Марты опять испортилось. Но наряд всё же купила. И ещё — туфли белые. Почти всю зарплату потратила. И как ей теперь жить? Слава богу, хоть за жильё не платить: заплачено намного вперёд. Но она в данный момент так расстроена, что не может ни о чём думать, в том числе и об экономии денег.Через пару дней Марта опять получила посылку…Очень боялась её открывать. Но деваться-то некуда, придётся открыть… В посылке оказалась кукла-невеста в кружевном платье, фате… Свадебный наряд и в этот раз был чёрным. И опять — записка… В ней было написано: «Марта, помни про 8 Марта. Это день твоего рождения. Он станет и днём твоей смерти».Марта тотчас же побежала в милицию. Ей пообещали, что, начиная с 7-го марта, будут следить за её домом. А ей самой лучше из дома не выходить.Все последующие четыре дня Марта не выходила из дома. Не ходила ни на работу, никуда. На работе взяла отгул. Сидела дома взаперти. Ей было даже спать страшно. Один раз ей во сне приснилось, что она стоит перед зеркалом в этом проклятом чёрном свадебном наряде… Она закричала и проснулась. Марта даже подумывала: а не поехать ли ей к маме в другой город? Нет, страшно всё-таки. Вдруг где-то в пути убьют.Седьмого марта приехала милиция. Дежурила возле её дома аж до девятого марта. А Марта, бедняжка, себе места не находила в доме. Постоянно смотрела в окно. Было видно милицейскую машину, это Марту хоть как-то успокаивало.Восьмое марта… Для любой женщины это — большой праздник. А для Марты — тем более. Ведь это ещё и день её рождения.Но несчастная именинница промучилась весь день. И вдруг вспомнила о подарке жениха. Взяла его, распечатала. Там была коробка шоколадных конфет и два набора: парфюмерный и косметический.У Марты ещё была бутылка вина. Она решила немножко себе налить, ведь такой ужас испытала. Может, выпьет и хоть заснет. А то уже вечер.Марта выпила вина, закусила конфетами. Ох, немножечко полегчало… Вино делает своё дело: Марта понемножечку начинает успокаиваться. Ведь уже вечер. За весь день никто её не убил, может, и нет уже угрозы для её жизни? Да ещё и милиция рядом, глаз с её дома не сводит. Как злоумышленник или злоумышленники проберутся в дом? Может, всё закончится хорошо?.. Может, это кто-то её всего лишь разыграл, просто хотел напугать?..Утром 9-го марта милиционеры, которые дежурили возле дома Марты, решили проверить, как там она. Позвонили в дверь. Никто не открывал. Начали звонить более настойчиво. Но толку никакого. Они тогда стали стучать в дверь. Но и это не дало результата.— Да она что там, напилась, что ли?Милиционеры начали бегать вокруг дома, стучать в окна.— Марта, откройте! С Вами всё в порядке?..— Ну что ж это такое? Мы тут так гремим, что и мёртвого можно разбудить…— Мёртвого, говоришь? А ну-ка давай залезем в дом через окно. Мы ведь из милиции, имеем право. Что-то это всё мне не нравится…Когда они проникли в дом, то увидели Марту лежащей на постели.— Марта???..Один из милиционеров притронулся к ней.— Она уже холодная…— Блииин… И что же произошло?.. Может, она умерла от переживаний?.. Сердце не выдержало…— Здесь вино и шоколадные конфеты. Похоже, она это употребляла незадолго до смерти. Бокал один, скорее всего, она пила одна. Эти продукты — на экспертизу. Ну, и тело, конечно же, тоже на экспертизу.Милиционеры не нашли никаких улик, которые свидетельствовали бы о проникновении в дом постороннего. Но всё же эксперты проверят отпечатки пальцев.Тело несчастной именинницы отвезли в морг. Марта умерла как раз в свой день рождения. Который у неё 8 Марта. Страшный «подарок» для её мамы…Вскрытие установило причину смерти: Марта была отравлена. Яд нашли в конфетах. Убийце удалось привести свой приговор в исполнение. Как и обещал, он убил её 8 Марта, в день её рождения. Не помогла ни милиция, ни осторожность.Хоронили именинницу в фате и в подвенечном платье. Конечно же, в белом. В том самом наряде, который она купила для своей свадьбы. Но свадьбе не суждено было состояться. Напрасно тогда те траурные женщины в магазине завидовали. Ведь Марта теперь тоже, как и их родственница, лежит в гробу в свадебном наряде. Она тоже теперь навсегда останется вечной невестой. И вечной именинницей.Красивые были похороны. Усопшая невеста-именинница выглядела прекрасно. Было много цветов, венков… Мать почернела от горя…Печально, когда хоронят невест. И не менее печально, когда хоронят именинников. А в данном случае — и то, и другое…Убийцу, слава богу, удалось найти и посадить в тюрьму.И кто же он — убийца? Зачем такое сотворил с девушкой?Яд был найден в конфетах, которые прислал ей жених. Так значит, это жених — убийца? Но каков мотив преступления? Кроме того, он и раньше ей много раз присылал в посылке конфеты, и всё было нормально. Оказалось, первопричина этого события кроется в прошлом.Когда Марте было всего 17 лет, к ней посватался один парень. Предложил ей выйти за него замуж. Но она ему отказала. Ну как так — замуж? Юной девушке малознакомый парень предлагает замужество. Не встречался с ней, не дарил цветы… А сразу — замуж. Марта испугалась поспешного замужества. Парень ушёл ни с чем…А через пару дней его нашли мёртвым. Он погиб, попав под поезд. Самоубийство? Несчастный случай? Милиция считает, что это, скорее всего, несчастный случай. Был невнимательным и попал под поезд. Но версия о самоубийстве тоже рассматривалась.У погибшего остался брат. Он решил отомстить Марте за смерть своего брата. Он считает, что это случилось из-за неё.Он разработал план мести. Не раньше, чем через год познакомился с Мартой. Начал за ней ухаживать, дарить цветы, подарки. Влюбил её в себя. Затем поехал на Север. Присылал ей оттуда подарки. Решил на 8 Марта её убить. Ну, так интереснее, трагичнее: у Марты день рождения восьмого марта, столько совпадений. Так пусть же и смерть её придёт к ней на 8 Марта! К сожалению, так и вышло. Он отомстил за брата.На его след вышли благодаря почтовым отделениям, а также ещё брали во внимание подарки, которые он прислал Марте. Выясняли, где они производились, продавались. А подарки он, как известно, пересылал по почте.И ещё один важный нюанс. Никто ничего не знал о женихе Марты. Он попросил её, чтобы она ничего никому не рассказывала. Мол, стесняется он, да и сглаза опасается. Просил, чтобы даже матери своей Марта не говорила. Ну, Марта и не говорила. Он заранее позаботился, чтобы на него не вышли. Но его всё равно нашли и задержали. В отделении милиции он во всём признался.Следователь ему говорил, что, скорее всего, его брат не убил себя, а попал под поезд случайно. И Марта здесь ни при чём. Но преступник считает, что, даже если это не самоубийство, то это вовсе не значит, что Марта не виновата. Его брат был расстроен отказом девушки, поэтому и попал под поезд. Если бы Марта ему не отказала, он был бы более внимательным и не попал бы под поезд. Так что, даже если это и не самоубийство, Марта всё равно виновата в его смерти.— Но почему он не захотел за ней поухаживать? — спросил следователь. — Может, она со временем и согласилась бы выйти за него. А то отпугнул девушку. И теперь оба мертвы… Ты знал, что он хочет её сосватать?— Да.— Почему же ты не посоветовал брату пригласить её в кино, на танцы и т. п.? Ты что, думал, она сразу согласится замуж?— Да, я думал, что согласится. Мой брат был завидным парнем.— А Марта оказалась серьёзной девушкой. Не легкомысленной. Но погибли они оба из-за легкомыслия. Твой брат — из-за вашего с ним легкомыслия. Марта — тоже из-за вашего с братом легкомыслия. Ну, в общем, в этих двух смертях виноваты вы с братом. А ты теперь ещё и в тюрьму сядешь. Вот видишь, какое это фиговое дело — легкомыслие…Автор - Феано.

Ключевые слова: Марта посылка чёрный свадебный наряд записка полиция смерть конфеты похороны месть

Другие, подобные истории: