Байки от таксиста

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:01

Причина: Изменён раздел.

Talisha Просмотров: 104 Комментарии: 5 +7 Вчера, 18:01 by

Однажды я засиделся в гостях у друзей допоздна. Пришлось вызывать такси. Машина подъехала быстро, водитель представился Игорем и спросил куда поедем.До дома мне было ехать далеко. Было видно, что Игорю хотелось с кем-то пообщаться, поэтому он завел непринужденную беседу. Оказалось, что он любитель всего загадочного и мистического, поэтому мы нашли общий язык. Он был хорошим рассказчиком и всю дорогу рассказывал истории.Игорь работал в ночную смену и зачастую ему приходилось возить нетрезвых пассажиров. По словам Игоря, если человек долго и крепко пьет – у него постепенно стирается грань между мирами. Причем таксисты, официанты и проститутки наиболее близки к этой грани. За годы работы Игорь сталкивался с самыми разными людьми....1. Неделю назад ему пришлось подвозить странную женщину. Она была средних лет, на ней была длинная черная юбка и черный же платок на голове. Обычно так одеваются, когда собираются на похороны. Женщина вышла из подъезда, неся в руке что-то вроде чемодана или сумки, покрытое тканью. В салон она это класть не захотела и попросила открыть багажник. Внезапно изнутри послышались звуки, похожие на карканье птицы. В ответ на недоуменный взгляд Игоря женщина объяснила, что это птичья клетка, даже приподняла ткань. Внутри клетки сидела черная ворона.Не менее странным оказалось и место следования. Женщина попросила ехать к местной церкви - и это в два часа ночи. Приехав и выйдя из машины, женщина расплатилась, взяла клетку, зашла во двор темной неосвещенной церкви и скрылась в темноте. Звука открываемой двери храма Игорь так и не услышал. Потом пару раз прокаркала ворона и все стихло....2. Недавно ночью поступил очередной заказ. К Игорю сели двое мужчин, обычного вида и ничем не примечательных. Один сел на переднее место, второй расположился сзади. У того, что сзади, на коленях лежал небольшой черный чемодан. Адрес назначения был мягко говоря странноватым. В час ночи этим людям понадобилось ехать на кладбище.Половину дороги эти двое молчали, хотя чувствовалось, что они напряжены и на нервах. Игорь пытался завести беседу, но они сразу давали понять, что не хотят общаться. Типы были мрачные и с хмурыми лицами.Вдруг из чемодана послышались какие-то звуки. Это были стуки, которые раздавались с неравномерной ритмичностью. Как будто кто-то стучал в дверь с разными интервалами. Потом оттуда стали доноситься звуки, напоминающие скрипучий смех или что-то в этом роде.Эти двое типов аж подпрыгнули на своих местах. Тот, что сидел на переднем сидении, обернулся и злобно уставился на другого. Тот с виноватыми глазами говорил дословно следующее: «Ничего не понимаю. Я обычную дозу делал». Что это означало – Игорь так и не понял.Внезапно они попросили Игоря остановиться и сказали, что дальше не поедут. Быстро расплатились и вышли из машины. Потом чуть ли не бегом скрылись в темноте дворов....3. Однажды ближе к полуночи поступил заказ. Игорь подъехал к нужному дому и стал ожидать клиента. Клиентом оказался малолетний пацан лет 12-15, с простецким лицом и добродушными глазами. Денег у него не было, но он слезно просил довести его до нужного места. А там, мол, дедушка расплатится. Мальчик набрал на мобильнике номер деда, и тот заверил Игоря, что рассчитается без проблем. Ехать предстояло в пригород, в местный поселок. Паренек сел на переднее сидение, пристегнулся, и они поехали.Через какое-то время они выехали за город. Иногда на этом участке дороги стоят голосующие, но такое бывает редко. Поэтому Игорь удивился, когда среди ночи в свете фар увидел голосующего мужика, стоящего у обочины. В руке он держал купюру, подтверждая свою платежеспособность.Еще больше Игорь удивился от реакции мальчика. Парень явно чему-то испугался и стал просить его не останавливаться. Он просто умолял со слезами в голосе. Игорь и сам не собирался подбирать стопщика, потому что это как бы не положено. Но такая бурная реакция мальчишки его удивила.Через полминуты он увидел еще одного голосующего, тоже с деньгами в руке. А потом еще одного. Парень реагировал все так же – волновался, умолял не подбирать их и явно нервничал. Игорь успокоил его и сказал, что не собирается никого брать. Он и сам недоумевал по поводу происходящего.Наконец они доехали до поселка и нужного дома. Дед сидел возле дома на лавочке и обрадовался, увидев внука. Он без проблем расплатился с Игорем и пожелал удачной дороги. Дед с внуком сели на лавочке и стали оживленно общаться.Игорь стал отъезжать. На поселковых улицах не было освещения, и только у двери дома горел фонарь. То, что увидел Игорь в зеркало заднего вида, повергло его в шок. Хоть освещение и было тусклым, но он ясно видел отражение смеющегося деда. Мальчишка же в зеркале не отражался, его как будто не было. Игорь не верил своим глазам.Удивленный такими событиями Игорь поехал обратно. Он списал все на переутомление и недосып. Надо же было найти рациональное объяснение....4. Около месяца назад ночью в машину села девушка. По лицу было видно, что она чем-то расстроена. Она назвала вполне обычный адрес на другом конце города. Ехать предстояло долго.Через несколько минут дороги Игорь стал замечать нечто странное. А именно – за автомобилем бежала непонятная собака. Она агрессивно рычала и гавкала на автомобиль. Собака была немаленького размера и внешне напоминала большого питбуля с неестественно вытянутой мордой. Естественно, она не могла угнаться за автомобилем и оставалась позади.Поначалу Игорь не придал этому особого значения. Однако дальше события развивались не менее странно. На некоторых светофорах приходилось притормаживать. И тут же непонятно откуда выныривала та же самая собака, словно она перемещалась в пространстве. Игорь не мог дать адекватного объяснения этому факту – собака явно не могла преодолеть таких расстояний. Собака даже опиралась передними лапами на капот стоящего автомобиля. Она заходилась лаем и были видны ее здоровенные клыки.Девушка, судя по всему, тоже заметила странную собаку и явно нервничала. Хотя ее реакция была необычной. Словно она боялась не животного, а чего-то другого. В ответ на испуганные слова Игоря про собаку она пролепетала что-то типа: «Да, да…преследует». Девушка ерзала на сидении и взволнованно смотрела по сторонам в окно и назад.Потом она достала мобильник и стала набирать номер. Затем она слезливым голосом сказала кому-то дословно следующее: «Я же все сделала. Почему это продолжается?». Некоторое время она молчала и слушала кого-то по телефону, потом отключила связь. После всего этого Игорь с удивлением отметил, что собака больше их не беспокоит и куда-то пропала. Словно ее и не было. Автомобиль ехал по дороге и никаких собак больше не отмечалось.Беседу с Игорем девушка не поддержала и до конца поездки, молчала с хмурым и грустным выражением лица. Доехав до нужного места, она расплатилась и ушла....5. Пару месяцев назад в машину сел мужчина средних лет, неплохо одетый, в очках и с задумчивым видом. Было около полуночи. Адрес мужчина назвал необычный. А именно название автобусной остановки, которая располагалась в пригороде в лесу, между местными поселками.Ехать предстояло достаточно долго. Игорь достаточно хорошо знал дорогу и неоднократно ездил в этих местах. Однако он с удивлением для себя отметил, что потерял нужный маршрут и дезориентирован. Дорожный навигатор на смартфоне вел себя необычно и выдавал нетипичные данные. Он показывал, что машина находится на другом конце города. Потом выдал, что они находятся вообще в другом городе. И наконец машина просто перестала обнаруживаться.Заворачивая в привычные переулки, Игорь почему-то постоянно выезжал на объездную дорогу, хотя нужно было на главную магистраль. Пару раз выяснялось, что они едут по встречной полосе в противоположном направлении. Такого в принципе не могло быть. Игорь не мог дать объяснения этому. Он успокаивал себя тем, что из-за недосыпа и нервов изменилось восприятие реальности. Хотя такого он за собой не замечал.Немногочисленные машины, встречающиеся им, тоже вели себя необычно. Поворотник на автомобиле показывал в одну сторону, а водитель поворачивал в другую. Иногда включался аварийный сигнал, но автомобиль спокойно продолжал ехать дальше.Аномальные вещи происходили и в салоне. Помимо неисправного навигатора, вдруг стали сами включаться дворники. Радио само по себе меняло частоту. Словом, техника вела себя необычно.Но все-таки кое-как Игорь доехал до нужного места. Это был лесной массив, сбоку от дороги чернели деревья, а над головой были яркие звезды. Неподалеку была заправка.Тут Игоря ожидал очередной сюрприз. По счетчику оказалось, что они проехали всего 50 метров. Игорь с недоумением и растерянностью сказал об этом пассажиру. Мужик почему-то начал суетиться и волноваться, хотя это не была его вина. Потом он спросил, какая сумма на самом деле требуется и без проблем все оплатил. После чего попрощался и пошел прямо в лес, подсвечивая себе мобильником.Удивленный Игорь сел в машину и поехал обратно. Он решил заехать на заправку, чтобы купить сигарет. Выйдя из автомобиля, он случайно посмотрел назад на лес и обомлел. От верхушек деревьев до самого неба ясно был виден световой столб, голубоватого мерцающего света. Столб переливался разными оттенками. Он наблюдался недолго, секунд десять, потом пропал и больше не появлялся. Игорь предположил, что это был какой-то природный оптический эффект наподобие радуги.Автор: Daimi.

Ключевые слова: Такси кладбище дорога

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