Турецкие ходы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:06

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Саурон Великий Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:05 by

Когда я был маленьким, я на лето ездил c родителями в село Христофоровка, что неподалеку от Николаева. Неподалеку протекала речка Ингул, и я с другими ребятами ходил туда любоваться природой и ловить рыбу самодельными удочками. На том месте, где мы рыбачили лежал здоровенный камень, на котором можно было полежать на солнце.И вот однажды, в совершенно обычный летний день, когда мы пришли рыбачить, обнаружили, что камень сдвинут, и под ним оказался вход в туннель, ведущий под землю. У нас сразу загорелись глаза, ведь под Христофоровкой проходит сеть турецких ходов, которые, как говорили сельские мужики, могут хранить несметные сокровища. У одного из ребят оказался с собой фонарик, и мы отправились во тьму, где, как нам казалось, могут быть сундуки с золотом турецких завоевателей. Нас совершенно не волновало — как мог сдвинуться такой здоровенный камень, что туннели могут обвалится нам на головы, что там может не быть никакого золота, что мы заблудимся и что нас там может кто-то ждать...Мы успели лишь чуть-чуть зайти во внутрь, как из тьмы перед нами послышался страшный рычащий голос, который говорил на какой-то дикой смеси немецкого, румынского и французского языкoв, но тогда он казался лишь непонятным рычанием. А потом свет фонаря осветил эту тварь... это дерьмо надо было видеть. Ростом - сo среднего человека, одет в военную форму пепельного цвета, напоминающую форму солдат Вермахта, на серой голове - красуется блестящая стальная каска с изображением то ли орла, то ли дракона, то ли еще чего-то. Вроде человек? Нет, вот это человеком назвать язык не поворачивался. Лицо - серое, кожа на голове как у крокодила, нос как у черепа, вместо бровей - острые шипы, глаза золотистые с черными вертикальными зрачками, когда урод нам улыбнулся, а затем продемонстрировал длинный красный язык, то мы узрели чудовищную пасть с острыми зубами тоже как у крокодила.Но больше вида этого нечто, нас поразило то, что он держал в своих когтистых руках с костяными пластинками на пальцах. Это был здоровенный автомат, он был весь в каких-то узорах, а дуло было имело вид головы дракона или какого-то другого чудовища. Тварь передернула затвор и направила оружие на нас, мы поняли, что нас сейчас расстреляют, а потом, скорее всего, съедят, и помчались со всех ног к выходу.Мы не помним сколько бежали, но когда остановились, то речка была уже очень далеко. После этого случая я до сих пор боюсь больших камней, ибо, может, под ними еще один вот такой ход. И что это же за тварь такая?

Ключевые слова: Турецкий ход чудовище большая пушка авторская история

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