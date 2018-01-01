Лес



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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:11 by

Испокон веков Лес, древний, как сама земля, темной стеной возвышался в этом краю. Здесь водилось без счета дичи, а птицы гнездились повсюду без всякого страха.Но у любой медали есть обратная сторона. Лес таил в себе множество тайн, многие из которых лучше бы никогда и не всплывали наружу. Ведь каждую ночь люди и Лес менялись местами - из тени деревьев выползали сотни отвратных тварей, жаждущих полакомиться человеческими страхом и плотью.Добыча попадалась не часто, а потому Лес становился все голоднее, ему требовалось все больше пищи. И тогда, в страхе за свою жизнь, люди договорились с Лесом, обещав ему сытость в обмен на спокойствие.На пути в чащу вырос хутор, затем небольшая деревня, изобретшая все средства, чтобы заманить доверчивых путников во тьму Леса.Примерно раз в месяц, когда луна скрывалась за тучами, из Леса приходил человек с серой кожей и мертвыми глазами. Он скребся в окна крайних домов, заглядывая внутрь и щелкая гнилыми зубами. Это значило, что чаща голодна.Тогда деревенский трактир опускал цены на выпивку до невероятности, хозяин гостиницы вился вьюном, не зная,,как бы только направить простодушных (а иногда и не очень) приезжих по "короткому пути". Гостей, отправившихся в Лес, больше никто никогда не видел, но жителей деревни он не трогал, как тигр не трогает смотрителя, который кормит его.Так протекли почти три столетия. Сменялась власть, прогресс рвался вперёд, а жизнь в деревне у Леса шла своим чередом. Разница была лишь в том, что по главной улице пролегла асфальтовая дорога, освещенная двумя электрическими фонарями. Впрочем, помимо пользы, время принесло и вред - молодые не верили в древние легенды и покидали деревню, предпочитая жить в городах.Прошло ещё несколько времени, и один следователь заинтересовался многочисленными слухами о пропаде людей в тех краях. Ему удалось собрать достаточно материалов, для того, чтобы завести дело. И вот однажды, вместо иномарки с заезжими туристами в деревню прикатил чёрный бронированный кортеж. Больше ни жителей, ни следователя никто не увидел, про Лес все забыли, ведь люди вообще склонны быстро забывать о плохом."Куда ж ты уезжаешь, доченька! На кого ж ты нас покидаешь, родимая?" - Ирина проснулась в холодном поту. Вот уже неделю, как ей снился этот сон - мать и отец, понурые, угрюмые, вышедшие к калитке провожать её. Старые, давно уже покосившиеся дома, чьи хозяева зачастую смотрелись гораздо старше своего жилища. И Лес - то, что она никогда не сможет забыть. Эта чёрная колышущаяся масса, почти живая, что-то нашептывающая прямо в душу. От него то, от этого мрака и шепота бежала Ирина сюда, в тепло большого города.Хотя бы куда-нибудь, хоть в подвал - лишь бы подальше оттуда.В этот момент девушка уловила странный, но в то же время какой-то немыслимо знакомый звук. Тихий, но неуклонный, настойчивый как безумная мысль. С каким-то затаенным страхом Ирина взглянула на окно, сто тысяч раз жалея, что поселилась в этой дешевой первоэтажной квартирке. По ту сторону тонкой рамы стоял человек с серой кожей и мертвыми глазами.Щелкая гнилыми зубами, он царапал оконное стекло.

Ключевые слова: Лес монстры договор исчезновения страшилка авторская история

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