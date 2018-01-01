Игра в лифт

Игра «Лифт в другой мир», также известная как «Игра в лифт», зародилась на корейском сайте . Кому-то этот сайт покажется знакомым — и не удивительно, ведь именно там лежит тот самый комикс (прим. переводчика: СКРИМЕР! Я чуть не умер!). К сожалению, тот, кто публикует данную инструкцию, не говорит по-корейски, поэтому текст ниже — это адаптация, приближенная к оригиналу настолько, насколько возможно.

Играйте на свой страх и риск.



Игроки:

1 игрок — строго



Необходимые условия:

1 здание не ниже 10 этажей. Обязательно наличие лифта. Чтобы сыграть в игру, все три условия должны быть выполнены



Инструкция:

Путь в другой мир:

1. Войдите в выбранное вами здание и зайдите в лифт на первом этаже в одиночку. Если в лифт заходит кто-то ещё, игра теряет смысл.

2. Нажмите кнопку четвёртого этажа.

3. Когда лифт доедет до четвёртого этажа, не выходите. Вместо этого нажмите кнопку второго этажа.

4. Доехав до второго этажа, не выходя из лифта нажмите кнопку шестого этажа.

5. Доехав до шестого этажа, не выходя из лифта нажмите кнопку второго этажа.

6. Доехав до второго этажа, не выходя из лифта нажмите кнопку десятого этажа.

7. Доехав до десятого этажа, не выходя из лифта нажмите кнопку пятого этажа.

8. Когда лифт доедет до пятого этажа, в него может зайти молодая женщина. Не смотрите на неё; не говорите с ней. Она не та, за кого себя выдаёт.

9. Нажмите кнопку первого этажа. Если после этого вместо первого этажа лифт отправился на десятый, значит, вы всё сделали верно. Если же лифт отправился на первый этаж, выйдите из него немедля. Не оглядывайтесь. И ничего не говорите.

10. Оказавшись на десятом этаже, вы можете либо выйти из лифта, либо остаться в нём. В первом случае, и если до этого на пятом этаже в лифт вошла женщина, она спросит у вас: «Куда вы едете?» НЕ отвечайте ей. НЕ смотрите на неё.

11. Первый и главный признак, который укажет вам, что вы прибыли в другой мир — это ваше полное одиночество. Там не будет никого кроме вас.

Возвращение:

В случае, если вы решите не выходить из лифта, доехав до десятого этажа:

1. Нажмите кнопку первого этажа. Если это не работает, то продолжайте нажимать на кнопку, пока не сработает.

2. Когда лифт доедет до первого этажа, выйдите из него немедля. Не оглядывайтесь. И ничего не говорите.

В случае, если вы решите выйти из лифта, доехав до десятого этажа:

1. Для возвращения вы должны использовать тот же лифт, в котором приехали.

2. Когда вы вернётесь в лифт, нажмите на кнопки в той же последовательности, которая описана в шагах 2—8 первой части данной инструкции. По окончании лифт должен быть на пятом этаже.

3. Остановившись на пятом этаже, нажмите кнопку первого этажа. Лифт снова поедет на десятый. Нажмите на кнопку любого другого этажа, чтобы отменить подъём.

4. Достигнув первого этажа, выгляните за двери и осторожно осмотритесь. Если что-то не так — любая мелочь — НЕ ВЫХОДИТЕ из лифта. Вы можете покинуть лифт только после того, как убедитесь в том, что действительно вернулись в наш мир.

Примечания:

1. Этаж, на котором вы окажетесь, достигнув другого мира, будет практически идентичен тому, с которого вы изначально зашли в лифт, за исключением двух деталей: ни один источник света не будет работать, а единственным, что вы увидите далеко за окном здания, будет красный крест.

2. Некоторые очевидцы утверждают, что электронные устройства — телефоны, камеры, музыкальные проигрыватели и т. д. — не работают в другом мире.

3. Возможно, вернуться в наш мир будет труднее, чем кажется: вы можете заблудиться и забыть, из какого лифта вышли; может быть и такое, что при попытке подойти к лифту он будет отдаляться от вас всё дальше и дальше с каждым шагом, и т. п. Будьте бдительны.

4. Если посреди ритуала вы потеряете сознание, то, вероятнее всего, очнётесь у себя дома. Однако будьте осторожны и внимательно осмотритесь — «ваш» дом может оказаться чем-то иным.

Ещё раз о женщине с пятого этажа:

НЕ ГОВОРИТЕ с ней.

НЕ СМОТРИТЕ на неё.

Иначе она захочет оставить вас себе.

Источник .

1 игрок — строго1 здание не ниже 10 этажей. Обязательно наличие лифта. Чтобы сыграть в игру, все три условия должны быть выполненыПуть в другой мир:1. Войдите в выбранное вами здание и. Если в лифт заходит кто-то ещё, игра теряет смысл.2. Нажмите кнопку четвёртого этажа.3., не выходите. Вместо этого4., не выходя из лифта5., не выходя из лифта6., не выходя из лифта7., не выходя из лифта8., в него может зайти молодая женщина. Не смотрите на неё; не говорите с ней. Она не та, за кого себя выдаёт.9. Нажмите кнопку первого этажа., значит, вы всё сделали верно. Если же лифт отправился на первый этаж, выйдите из него немедля. Не оглядывайтесь. И ничего не говорите.10. Оказавшись на десятом этаже, вы можете либо выйти из лифта, либо остаться в нём. В первом случае, и если до этого на пятом этаже в лифт вошла женщина, она спросит у вас: «Куда вы едете?» НЕ отвечайте ей. НЕ смотрите на неё.11. Первый и главный признак, который укажет вам, что вы прибыли в другой мир — это ваше полное одиночество. Там не будет никого кроме вас.Возвращение:1. Нажмите кнопку первого этажа. Если это не работает, то продолжайте нажимать на кнопку, пока не сработает.2. Когда лифт доедет до первого этажа, выйдите из него немедля. Не оглядывайтесь. И ничего не говорите.1. Для возвращения вы должны использовать тот же лифт, в котором приехали.2. Когда вы вернётесь в лифт, нажмите на кнопки в той же последовательности, которая описана в шагах 2—8 первой части данной инструкции. По окончании лифт должен быть на пятом этаже.3. Остановившись на пятом этаже, нажмите кнопку первого этажа. Лифт снова поедет на десятый. Нажмите на кнопку любого другого этажа, чтобы отменить подъём.4. Достигнув первого этажа, выгляните за двери и осторожно осмотритесь. Если что-то не так — любая мелочь —. Вы можете покинуть лифт только после того, как убедитесь в том, что действительно вернулись в наш мир.1. Этаж, на котором вы окажетесь, достигнув другого мира, будет практически идентичен тому, с которого вы изначально зашли в лифт, за исключением двух деталей: ни один источник света не будет работать, а единственным, что вы увидите далеко за окном здания, будет красный крест.2. Некоторые очевидцы утверждают, что электронные устройства — телефоны, камеры, музыкальные проигрыватели и т. д. — не работают в другом мире.3. Возможно, вернуться в наш мир будет труднее, чем кажется: вы можете заблудиться и забыть, из какого лифта вышли; может быть и такое, что при попытке подойти к лифту он будет отдаляться от вас всё дальше и дальше с каждым шагом, и т. п. Будьте бдительны.4. Если посреди ритуала вы потеряете сознание, то, вероятнее всего, очнётесь у себя дома. Однако будьте осторожны и внимательно осмотритесь — «ваш» дом может оказаться чем-то иным.с ней.на неё.Иначе она захочет оставить вас себе.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:58

Космонасть Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:55 by

Как-то раз я наткнулся на описание игры в лифт. Она заключается в следующем: вы заходите в лифт, нажимаете на кнопки в определённом порядке и попадаете в «другой мир».В этом самом «другом мире», кроме вас, не будет ни души. Всё как полагается: над головой — кроваво-красное небо, далеко впереди — красный крест. Чтобы вернуться обратно в нашу реальность, нужно ещё раз нажать кнопки в том же порядке. Допустить ошибку при вводе последовательности — означает остаться там навечно. Неплохо, не так ли?Ах да: на определённой стадии ритуала с одного из попутных этажей в лифт зайдёт женщина. Смотреть на неё настоятельно не рекомендуется, иначе она — цитирую — «захочет оставить вас себе».Что это значит? А чёрт его знает.Итак, через пару месяцев после того, как я узнал про эту игру, меня ни с того ни с сего угораздило вспомнить о ней посреди рабочего дня.Согласно правилам, совершать ритуал нужно строго в одиночку. Если взять с собой кого-то ещё, или если кто-то прервёт процесс, то ничего не получится. Ещё одно правило требует, чтобы здание, в котором вы находитесь, было как минимум десятиэтажным.Продолжу. Пятница, работа. Я вдруг вспомнил про игру. Каких-то особых планов на выходные у меня не намечалось, поэтому я решил приехать в офис в субботу, чтобы испытать страшилку на практике. Если что-то и пробовать, то в знакомой обстановке. К тому же, в субботу здесь никого нет, так что никто не помешает.Субботним утром я приехал, припарковал машину и вошёл в здание.Софи, девушка на ресепшене, поприветствовала меня, и удивилась, что я заявился в выходной. В ходе короткого разговора я убедился, что кроме меня никто не приходил. Так, пока всё как надо.Я вошёл в лифт, достал телефон и открыл план.Пожалуй, стоит упомянуть, что последняя кнопка в последовательности — кнопка первого этажа. Если всё сделать правильно, то вместо того, чтобы поехать вниз, лифт тронется вверх.Первая попытка не увенчалась успехом: криворукий я умудрился облажаться на полпути.Блин.Чтобы начать ритуал заново, я нажал на кнопку первого этажа. Выйдя из лифта, я заверил изумлённую Софи, что, мол, подумал, что оставил ключи от офиса в машине, но по дороге нащупал их в кармане.Вернувшись в лифт, я быстро проделал всё необходимое и вновь нажал на кнопку под номером «1». К моему разочарованию, лифт не отправился в сторону десятого этажа, а поехал вниз, как и полагается любому нормальному лифту.И никаких странноватых женщин.Я вышел на первом этаже и начал придумывать, как оправдаться перед Софи за то, что появляюсь там второй раз за пять минут.Однако меня ждал сюрприз: за ресепшеном сидел мужчина. Сидел в самом прямом смысле слова — абсолютно неподвижно, устремив отстранённый взгляд в пустоту."Э-э-э… Здравствуйте. А где Софи?" — промямлил я.Он медленно повернулся в мою сторону и покачал головой.И что это должно было значить?"Она отошла?" — спросил я с комом в горле.Он опять покачал головой. Его рот был раскрыт, но никакого звука от него не исходило.Да твою ж мать!Решив, что с меня хватит, я было направился домой, но, лишь выйдя из здания, замер в недоумении.Небо было совершенно чёрным — ни одной звёздочки. Стояла полуночная темнота.Но это же невозможно! Буквально за десять минут до этого часы показывали 11 утра. Я взглянул на экран телефона: сигнал пропал, но время было 11:10.Я спешно зашагал в сторону парковки — она оказалась пустой. Моей машины там не было.Так, спокойно. Единственное разумное объяснение: игра сработала.Но то, что происходило, совсем не сходилось с описанием. Небо не было красным, вдали не стоял красный крест, и я вовсе не был один. Помимо меня был, как минимум, тот хрен за стойкой.Немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что другого способа вернуть всё на круги своя, кроме как проделать весь ритуал снова, не было.Я зашёл обратно в здание и вновь застыл: за стойкой сидел уже другой мужчина.Он повернулся ко мне и улыбнулся. И — поверьте мне на слово — то была далеко не улыбка Моны Лизы. Она была уж слишком широкая для человека, и в ней недоставало многих зубов.Должно быть, у меня достаточно упругий мочевой пузырь — штаны пока были сухими.Стараясь не смотреть в сторону непонятного мужика, я зашёл в тот же самый лифт. Это тоже одно из правил.Я последовал инструкции и, как только я собрался нажать на кнопку первого этажа, лифт вдруг остановился на четвёртом.Двери открылись, и внутрь зашёл мужчина.Так, может, я и не гений, но у меня хватило ума не нарушать условия, которые были чёрным по белому прописаны в тексте инструкции. Не смотреть, не говорить. Пусть там и заверяли, что это будет женщина и что зайдёт она на пятом, а не на четвёртом. Может, то и была женщина, но я не собирался ощупывать незнакомцу пах с целью это проверить.Я уставился себе под ноги.— Привет, — прошипел он. — Как дела?Лифт поехал вверх.«Чёрт, — подумал я. — Надо ведь вниз».На десятом этаже мы остановились, и непонятный пассажир вышел.— Приятного дня! — бросил он уходя.— И вам, — сказал я инстинктивно.Проклятье!Джентльмен придурашный!Мужчина обернулся и быстро зашагал в обратную сторону. Я со всей силы долбанул по кнопке «Закрыть двери», и они сошлись как раз в тот момент, когда мужчина подошёл к ним почти вплотную. Лифт двинулся вниз, и было слышно, как этот тип колотит в двери с другой стороны.Успев помолиться всем богам, которых мне удалось вспомнить, я вышел на первом этаже.— О, привет ещё раз! — сказала мне Софи с некоторым недоумением в голосе.Я просто вылупился на неё и простоял так несколько секунд.Софи немного покраснела:— Что-то не так?— Ой, да нет, всё нормально. Мне срочно надо домой, — пропыхтел я.И рванул прочь из здания, оставив за спиной ошарашенную Софи.Небо снова стало светлым, и моя машина была на месте. Я приехал домой и забежал к себе в комнату.Клянусь — весь интернет облазил в поисках хоть какой-нибудь дополнительной информации об этой чёртовой игре. Хоть я и нашёл кучу рассказов других людей, среди них не было ничего, что хотя бы отдалённо напоминало то, что я пережил. В какой-то момент поиски пришлось оставить.Чтобы я ещё раз попробовал один из этих придурошных паранормальных ритуалов? Да ни за что. И вам того же советую.Оставайтесь сильными и берегите себя. И ещё — ходите лучше по лестнице. Для здоровья полезно.Первоначальный автор - darkinferno07.Автор литературно адаптированного перевода - Timkinut.

Ключевые слова: Многоэтажка лифт игра другой мир существа страшилка

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