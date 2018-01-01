Игра в лифт

Игра в лифтКак-то раз я наткнулся на описание игры в лифт. Она заключается в следующем: вы заходите в лифт, нажимаете на кнопки в определённом порядке и попадаете в «другой мир».
В этом самом «другом мире», кроме вас, не будет ни души. Всё как полагается: над головой — кроваво-красное небо, далеко впереди — красный крест. Чтобы вернуться обратно в нашу реальность, нужно ещё раз нажать кнопки в том же порядке. Допустить ошибку при вводе последовательности — означает остаться там навечно. Неплохо, не так ли?
Ах да: на определённой стадии ритуала с одного из попутных этажей в лифт зайдёт женщина. Смотреть на неё настоятельно не рекомендуется, иначе она — цитирую — «захочет оставить вас себе».
Что это значит? А чёрт его знает.
Итак, через пару месяцев после того, как я узнал про эту игру, меня ни с того ни с сего угораздило вспомнить о ней посреди рабочего дня.
Согласно правилам, совершать ритуал нужно строго в одиночку. Если взять с собой кого-то ещё, или если кто-то прервёт процесс, то ничего не получится. Ещё одно правило требует, чтобы здание, в котором вы находитесь, было как минимум десятиэтажным.
Продолжу. Пятница, работа. Я вдруг вспомнил про игру. Каких-то особых планов на выходные у меня не намечалось, поэтому я решил приехать в офис в субботу, чтобы испытать страшилку на практике. Если что-то и пробовать, то в знакомой обстановке. К тому же, в субботу здесь никого нет, так что никто не помешает.
Субботним утром я приехал, припарковал машину и вошёл в здание.
Софи, девушка на ресепшене, поприветствовала меня, и удивилась, что я заявился в выходной. В ходе короткого разговора я убедился, что кроме меня никто не приходил. Так, пока всё как надо.
Я вошёл в лифт, достал телефон и открыл план.
Пожалуй, стоит упомянуть, что последняя кнопка в последовательности — кнопка первого этажа. Если всё сделать правильно, то вместо того, чтобы поехать вниз, лифт тронется вверх.
Первая попытка не увенчалась успехом: криворукий я умудрился облажаться на полпути.
Блин.
Чтобы начать ритуал заново, я нажал на кнопку первого этажа. Выйдя из лифта, я заверил изумлённую Софи, что, мол, подумал, что оставил ключи от офиса в машине, но по дороге нащупал их в кармане.
Вернувшись в лифт, я быстро проделал всё необходимое и вновь нажал на кнопку под номером «1». К моему разочарованию, лифт не отправился в сторону десятого этажа, а поехал вниз, как и полагается любому нормальному лифту.
И никаких странноватых женщин.
Я вышел на первом этаже и начал придумывать, как оправдаться перед Софи за то, что появляюсь там второй раз за пять минут.
Однако меня ждал сюрприз: за ресепшеном сидел мужчина. Сидел в самом прямом смысле слова — абсолютно неподвижно, устремив отстранённый взгляд в пустоту.
"Э-э-э… Здравствуйте. А где Софи?" — промямлил я.
Он медленно повернулся в мою сторону и покачал головой.
И что это должно было значить?
"Она отошла?" — спросил я с комом в горле.
Он опять покачал головой. Его рот был раскрыт, но никакого звука от него не исходило.
Да твою ж мать!
Решив, что с меня хватит, я было направился домой, но, лишь выйдя из здания, замер в недоумении.
Небо было совершенно чёрным — ни одной звёздочки. Стояла полуночная темнота.
Но это же невозможно! Буквально за десять минут до этого часы показывали 11 утра. Я взглянул на экран телефона: сигнал пропал, но время было 11:10.
Я спешно зашагал в сторону парковки — она оказалась пустой. Моей машины там не было.
Так, спокойно. Единственное разумное объяснение: игра сработала.
Но то, что происходило, совсем не сходилось с описанием. Небо не было красным, вдали не стоял красный крест, и я вовсе не был один. Помимо меня был, как минимум, тот хрен за стойкой.
Немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что другого способа вернуть всё на круги своя, кроме как проделать весь ритуал снова, не было.
Я зашёл обратно в здание и вновь застыл: за стойкой сидел уже другой мужчина.
Он повернулся ко мне и улыбнулся. И — поверьте мне на слово — то была далеко не улыбка Моны Лизы. Она была уж слишком широкая для человека, и в ней недоставало многих зубов.
Должно быть, у меня достаточно упругий мочевой пузырь — штаны пока были сухими.
Стараясь не смотреть в сторону непонятного мужика, я зашёл в тот же самый лифт. Это тоже одно из правил.
Я последовал инструкции и, как только я собрался нажать на кнопку первого этажа, лифт вдруг остановился на четвёртом.
Двери открылись, и внутрь зашёл мужчина.
Так, может, я и не гений, но у меня хватило ума не нарушать условия, которые были чёрным по белому прописаны в тексте инструкции. Не смотреть, не говорить. Пусть там и заверяли, что это будет женщина и что зайдёт она на пятом, а не на четвёртом. Может, то и была женщина, но я не собирался ощупывать незнакомцу пах с целью это проверить.
Я уставился себе под ноги.
— Привет, — прошипел он. — Как дела?
Лифт поехал вверх.
«Чёрт, — подумал я. — Надо ведь вниз».
На десятом этаже мы остановились, и непонятный пассажир вышел.
— Приятного дня! — бросил он уходя.
— И вам, — сказал я инстинктивно.
Проклятье!
Джентльмен придурашный!
Мужчина обернулся и быстро зашагал в обратную сторону. Я со всей силы долбанул по кнопке «Закрыть двери», и они сошлись как раз в тот момент, когда мужчина подошёл к ним почти вплотную. Лифт двинулся вниз, и было слышно, как этот тип колотит в двери с другой стороны.
Успев помолиться всем богам, которых мне удалось вспомнить, я вышел на первом этаже.
— О, привет ещё раз! — сказала мне Софи с некоторым недоумением в голосе.
Я просто вылупился на неё и простоял так несколько секунд.
Софи немного покраснела:
— Что-то не так?
— Ой, да нет, всё нормально. Мне срочно надо домой, — пропыхтел я.
И рванул прочь из здания, оставив за спиной ошарашенную Софи.
Небо снова стало светлым, и моя машина была на месте. Я приехал домой и забежал к себе в комнату.
Клянусь — весь интернет облазил в поисках хоть какой-нибудь дополнительной информации об этой чёртовой игре. Хоть я и нашёл кучу рассказов других людей, среди них не было ничего, что хотя бы отдалённо напоминало то, что я пережил. В какой-то момент поиски пришлось оставить.
Чтобы я ещё раз попробовал один из этих придурошных паранормальных ритуалов? Да ни за что. И вам того же советую.
Оставайтесь сильными и берегите себя. И ещё — ходите лучше по лестнице. Для здоровья полезно.
Первоначальный автор - darkinferno07.
Автор литературно адаптированного перевода - Timkinut.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:55 by КосмонастьПросмотров: 14Комментарии: 0
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