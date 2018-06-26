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Страшилки

Заделанное окно в зловещем доме

Было это давно, ещё когда в Америке было рабство. В 1831 году богатая пара приехала в Новый Орлеан из Франции, построила дом, и купила рабов. Они над рабами постоянно издевались. Это было противозаконно даже тогда, но происходили издевательства за закрытыми дверями. Полиция знала про это по смутным слухам, а просто так зайти в дом не могла, и доказать тоже.

Одна из рабов, причём ребёнок, не смогла это всё терпеть. Она разбила окно и выпрыгнула на дорогу, окончив жизнь самоубийством. Хозяев не осудили, окно отремонтировали, инцидент замяли. Вскоре окно снова нашли разбитым. Причем странно: не было рядом ни камня, ни лома; ни внутри, ни снаружи. Ветер тоже не мог — осколки валялись не так, как от ветра. Так и не смогли определить, как оно разбилось. Окно снова починили. И вскоре оно опять разбито, и опять странным образом. Ещё раз починили. И ещё раз оно разбито. Тут хозяевам надоело его чинить, и они заделали его кирпичами. На этом "хулиганство" с окном закончились. А издевательства над рабами продолжались.

В 1834 году случился сильный пожар. Его устроила рабыня-кухарка, чтобы привлечь внимание властей. Во время пожара на третьем этаже сидели рабы, закованые в цепи. Многие умерли от огня. Хозяева выбежали из дома, где на них набросились прохожие, знающие про события. Но они сумели сбежать, и полиция их не нашла. По одним источникам, они уехали обратно во Францию. По другим, они где-то скрывались до конца жизни, и сейчас похоронены на городском кладбище.

После пожара и ремонта, жители и работники в доме постоянно слышали странные звуки: смех хозяев, хлопки кнута, удары палки, и стоны рабов. В 1865 году президент Линкольн отменил рабство. После этого здание передавалось из рук в руки, служа то школой, то музыкальным училищем, то жилым домом, то тюрьмой для малолетних, то магазином, то пивной. Долго там никто не продержался.

Сейчас этот дом отреставрирован и находится в частных руках. Нынешние владельцы наняли католического священника, чтобы благославить дом и отпеть замученых рабов. Теперь в доме призраков не наблюдают. Или, в крайнем случае, про них не рассказывают.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:27
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.
Вчера, 21:27 by BashOrgRuПросмотров: 74Комментарии: 2
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Ключевые слова: Дом призраки звуки страшилки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estel_N
Сегодня, 09:43
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какая-то смутная история, хоть и страшилка. Мне показалось, что написано уж как-то по-современному, хотя 19 век был на дворе, поэтому без оценки
Зарегистрирован: 26.06.2018
#2 написал: Estellan
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Публикаций: 132
Комментариев: 1 449
Я вот не понял. Это какая-то легенда пересказанная своими словами?
Если нет, то где фото и источники? Если история вымышлена, то можно и подкрутить накал было.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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