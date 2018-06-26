Заделанное окно в зловещем доме

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:27

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

BashOrgRu Просмотров: 74 Комментарии: 2 0 Вчера, 21:27 by

Было это давно, ещё когда в Америке было рабство. В 1831 году богатая пара приехала в Новый Орлеан из Франции, построила дом, и купила рабов. Они над рабами постоянно издевались. Это было противозаконно даже тогда, но происходили издевательства за закрытыми дверями. Полиция знала про это по смутным слухам, а просто так зайти в дом не могла, и доказать тоже.Одна из рабов, причём ребёнок, не смогла это всё терпеть. Она разбила окно и выпрыгнула на дорогу, окончив жизнь самоубийством. Хозяев не осудили, окно отремонтировали, инцидент замяли. Вскоре окно снова нашли разбитым. Причем странно: не было рядом ни камня, ни лома; ни внутри, ни снаружи. Ветер тоже не мог — осколки валялись не так, как от ветра. Так и не смогли определить, как оно разбилось. Окно снова починили. И вскоре оно опять разбито, и опять странным образом. Ещё раз починили. И ещё раз оно разбито. Тут хозяевам надоело его чинить, и они заделали его кирпичами. На этом "хулиганство" с окном закончились. А издевательства над рабами продолжались.В 1834 году случился сильный пожар. Его устроила рабыня-кухарка, чтобы привлечь внимание властей. Во время пожара на третьем этаже сидели рабы, закованые в цепи. Многие умерли от огня. Хозяева выбежали из дома, где на них набросились прохожие, знающие про события. Но они сумели сбежать, и полиция их не нашла. По одним источникам, они уехали обратно во Францию. По другим, они где-то скрывались до конца жизни, и сейчас похоронены на городском кладбище.После пожара и ремонта, жители и работники в доме постоянно слышали странные звуки: смех хозяев, хлопки кнута, удары палки, и стоны рабов. В 1865 году президент Линкольн отменил рабство. После этого здание передавалось из рук в руки, служа то школой, то музыкальным училищем, то жилым домом, то тюрьмой для малолетних, то магазином, то пивной. Долго там никто не продержался.Сейчас этот дом отреставрирован и находится в частных руках. Нынешние владельцы наняли католического священника, чтобы благославить дом и отпеть замученых рабов. Теперь в доме призраков не наблюдают. Или, в крайнем случае, про них не рассказывают.

Ключевые слова: Дом призраки звуки страшилки авторская история

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