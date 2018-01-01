Не мигая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:56

Причина: Изменён раздел.

aragami666 Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:56 by

Не скажу, что у меня обычная жизнь. Большую часть дня занимает учёба, после - подработка до ночи, ради которой время от времени приходится пропускать пары, так что после получения ежедневной выплаты я обычно шёл домой, закупившись необходимым в магазине, и если сильно выматывался, как частенько случалось, сразу шёл в кровать. Мой дом - моя крепость. Крепость, которую я берёг. Никогда не было никаких движей, никогда не ругался с соседями (да и, собственно, не знакомился с ними). Квартира досталась от умерших родителей, которых я потерял рано, и сейчас единственными близкими людьми для меня были друзья - одногруппники. Хотя... Сейчас это не имеет смысла, так?Рядом со мной сидит монстр, и мы отделены лишь стеной и несколькими стёклами. Я слышу его дыхание через форточку, на которой вследствие сквозняка около двух месяцев назад предательски неожиданно откололся осколок стекла. Дыхание не громкое и хлюпающее, нет, наоборот, тихое и размеренное.Это началось чуть меньше недели назад. Придя домой, после душа я решил сходить на балкон, прилегающий к кухне, покурить, попутно сидя в беседе ВК. Не помню время, но по ощущениям было около одиннадцати. После того, как я одной рукой торопливо написал сообщение, я решил отвлечься и посмотреть вниз во двор. Сперва я увидел несколько людей, выпивающих внизу на лавке. Перевёл взгляд на дома напротив. Не у многих горел свет: это была среда, завтра у большинства рабочий день. Я сделал затяжку. Услышал звук уведомления. Видимо, кто-то написал в беседу. Перед тем, как включить экран, мой взгляд мельком упал на высотку, которая виднелась за всем низкими хрущёвками. В одном из горевших окон кто-то двигался. Уж не знаю почему, но это меня привлекло, и я начал вглядываться. Полминуты спустя сигарета почти закончилась, и я привык к темноте.Кто-то шевелился не внутри дома, а снаружи. Существо приблизительно ростом с человека, чёрное - возможно, из-за того, что не было освещено, и вроде тонкое, прикрепилось к стенам около окна и чем-то вроде головы упиралось в то стекло. Я ухмыльнулся. Сердце забилось чаще. Не знаю зачем, я побежал в комнату, взял с полки бинокль, который у меня с месяц назад забыл одногруппник и в предвкушении пошёл на балкон. Если бы только не вспомнил про этот чертов бинокль... Нет, если бы у меня его не забыли, всё бы было по-другому.Сначала я пытался найти то здание, сфокусироваться на нём. Потом - окно. Окно, около которого находился он. Ростом вроде был метра под два. Казался очень тонким, худым, хотя и выступающих костей вроде не было. На "голове" не было ни ушей, ни волос. На руках были длинные тонкие пальцы. Больше я разглядеть не мог, так что тупо пялился на это существо. Спустя где-то полминуты я снова перевёл взгляд на голову. Оно обернулось. Чёрт возьми! Теперь на меня уставились две белые точки - бинокль не позволял видеть чётче. Я быстро выбежал с балкона, предварительно закрыв ставню и дверь. Чёрт. Чёрт. Оно меня заметило? Быть того не может, ведь так?Прислонившись к стене, я медленно перебрался к стулу. Просто показалось. Да. Немного отдышавшись, включил телефон и пару раз бегло написал сообщения, пытаясь прийти в себя и убедить, что это лишь игра разума. Сердце не успокаивалось. "Нужно проверить", - пронеслось у меня в голове спустя пару минут. Всё это казалось сном, да и вообще, как можно испугаться того, что показалось? Того, что лишь было тенью от чего-то или пятном на стене?Дрожь в руке унялась, так что я смог поднять бинокль и выйти на балкон. На доме ничего не было, в том окне - если не было ошибки - всё еще горел свет. Я пошёл в комнату, выключил компьютер, разделся и лёг в кровать, укутавшись одеялом. Чего только не причудится вечером... Завтра нужно снова на учёбу и на работу. Из-за чувства дикой усталости я попытался заснуть.Проснулся посреди ночи. Сразу же перевёл взгляд на часы - 2:46. Я попытался вспомнить события вчерашнего вечера и присел. Стало понятно, что в ближайшие полчаса заснуть не удастся, так что я направился на кухню взять перекусить, но на полпути меня остановило странное, прерывающееся, негромкое шипение, которое, казалось, раздавалось со стороны окна со стороны улицы. Без лишних мыслей я быстро подошёл к окну и одёрнул штору, строя в воображении картину драки котов на улице или чего-то подобного.Сразу из-за окна на меня смотрела та тварь. Чёрная, как мгла, будто поглощала свет луны. Одной рукой она держалась за стекло, другая, как и большая часть тела, уходила за пределы моего видения. Голова?.. С неё на меня смотрело два почти идеально круглых глаза, которые, казалось, светились изнутри. Зрачки были серыми, как у слепого человека. Были видны красные капилляры, укрывающие половину глаза.Я закричал. Закричал так, как никогда в жизни, и побежал на кухню, спотыкаясь обо всё, что лежало на пути, и включил там свет. Окна на балконе были открыты, я вскрикнул и, преодолев всю кухню и балкон в несколько шагов, закрыл их. Послышались тихие хлюпающие шаги. Я с ужасом наблюдал, как эта тварь медленно ползла к балкону, где на окнах остановилась. Грудная клетка существа равномерно сокращалась. Видимо, в такт дыхания. Из-за света теперь я видел, что оно было покрыто какой-то слизью, которая теперь стекала по стеклу. А еще увидел рот. Огромную улыбающуюся пасть, в несколько рядов усеянную заострёнными зубами, и облизывающий окно чёрный язык. Оно пару раз постучало своей рукой по стеклу. В глазах потемнело.Проснулся наутро. Встал с пола, попытался вспомнить прошлую ночь. Меня пробил озноб. Это был сон. Я посмотрел на часы - 7:50. За окном громко шумел дождь, смывая страх. Громко выругался, встал и собрался на учёбу. По пути в голове проносились обрывки ночи. Лишь сон. За день всё это забылось и действительно стало казаться бредом, так что после работы домой я возвращался совершенно спокойно. Совершенно спокойно сделал себе поесть, переоделся и сел за компьютер.В чувство меня привело равномерное шипение. Я содрогнулся. Обернулся на окно, где сидела эта тварь, смотря на меня большими немигающими глазами.С тех пор я дремлю лишь днём. Ночью не могу. Оно постоянно смотрит и стучит. Хочу умереть.Пусть его увидит кто-то ещё.

Ключевые слова: Окно дыхание страх авторская история

Другие, подобные истории: