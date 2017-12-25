Новосибирск потусторонний: 5 мистических историй столицы Сибири

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:53

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Juliazolina Просмотров: 63 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:41 by

Новосибирск - город, являющийся сердцем Сибири, жизнь в нем кипит и бурлит полным ходом. Люди спешат на работу, машины заполонили дороги, поезда в метро ежеминутно увозят десятки людей. С виду это обычный город-миллионик, подумаете вы, но вы даже не подозреваете, какие тайны скрывает он. Для вас я отобрала самые страшные и жуткие легенды Новосибирска.И первым мой список открывает всем известный парк «Березовая роща». Много мрачных историй ходит вокруг этого места, и не удивительно, ведь когда-то давно здесь находилось кладбище, а пару лет назад на территории парка валялись могильные плиты и памятники, которое долгое время оставались без внимания общественности. Как вы могли догадаться, речь пойдет о неупокоенных душах, гуляющих по территории парка, пытаясь уйти из нашего мира, беспокоя тем самым жителей города. На территории парка произошло много случаев встречи с гостями с того света.Вот один их них.Молодая парочка беззаботно проводила время в парке. Решив запечатлеть этот памятный момент , они сделали селфи на телефон. Придя домой и посмотрев фотографии, они увидели, что на фото они были не одни.У этой трассы ужасная слава. Небывалое количество страшных и необъяснимых аварий произошло и продолжает происходить здесь. Ежемесячно трасса уносит жизни людей, кому-то везет отделаться легкими травмами. Это место несет плохую энергетику, исправные машины подводят своих владельцев, у людей внезапно ухудшается здоровье, а в темное время суток некоторые видят загадочные силуэты, которые исчезают во тьме. Обочины дороги усеяны венками и памятниками. Из-за частых трагических событий местные жители называют эту трассу «Дорогой смерти».НЛО – неопознанные летающие объекты, корабли внеземных цивилизаций. Упоминание о них встречаются с глубокой древности и до наших дней. Они появляются в небе, когда их никто не ждет, и исчезают из поля зрения за доли секунды. Они поражают своими размерами тех, кто в них не верил.В Новосибирске рассказами об НЛО можно мало кого удивить, местные жители регулярно становятся свидетелями появления неопознанных летающих объектов. Зачастую это явление наблюдают в Дзержинском районе, возле завода имени Чкалова. Описывают их по-разному, то это гигантский зависший предмет, то два круглых шара с небольшим хвостом, или просто яркое пятно. Что привлекает сюда пришельцев? Почему они следят за нами? Что заставляет их снова и снова возвращаться в этот город? Можно долго рассуждать по этому поводу, но точного ответа никто не знает.Люди издревле уважали большие камни, наделяли их душой и часто были склонны придавать им мистическое значение или же значение символа. Незадолго до закладки Собора Александра Невского, где-то под Колыванью обнаружили больших размеров камень. Колыванским купцам приглянулась находка и они заявили, что желают пустить этот камень на закладку собора, которая должна была состояться весной 1897 года. Они соорудили специальную телегу и повезли камень к месту закладки храма. Камень создавал неприятности всю дорогу: он падал, телега ломалась. Когда до места строительства собора оставалось недалеко, камень странным образом упал с подводы и задавил работника. Это расценили как дурной знак и посчитали, что в нем поселился нечистый. Камень так и остался лежать там, где упал, и лежит там до сих пор, а именно на территории детской больницы.Говорят, что призрак девушки в зеленом платье обитал в старинном особняке на улице Федосеева, 36. Призрак внезапно появлялся в квартирах, но в особенности любил только одну квартиру, в которую приходил каждую ночь и стоял у окна. Коммуналка всегда продавалась очень дешево. На первых порах будущих покупателей не настораживала такая низкая цена, но вскоре новоселы понимали причину дешевизны. Вот как описывают призрака жильцы: девушка со светло-русыми волосами в зеленом платье, стоявшая безмолвно у окна. Избавится от фантома девушки жильцам так и не удалось. До сих пор мятущаяся душа ищет упокоения.Стоит ли верить городским страшилкам - решать только вам. Город без легенд, как человек без души. Байки, которые передаются из уст в уста, легенды, мифы, все это создает особый колорит, без которого не один мегаполис не обходится.

Ключевые слова: Городские легенды призраки аварии НЛО проклятия слухи

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