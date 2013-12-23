Мистический Новосибирск

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:36

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Крокозябла Просмотров: 46 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:36 by

В каком городе, да даже селе или деревне, нет историй о призраках? Таковые есть и в Новосибирске. Один из домов, пользующихся нехорошей славой, стоит по адресу: улица Мичурина, 6. Это двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1900 году, стало местом «обитания» призрака купца, который некогда был его владельцем. Купец жил возле базарной площади и однажды… исчез. Неизвестно, что с ним случилось, но вряд ли его судьба была очень радужной.Через некоторое время в доме разместилась тюремная больница. Однако заключенным, которым и так жилось несладко, по ночам досаждали непонятные звуки, скрипы и завывания. Несколько испуганных арестантов даже решились на побег. После революции дом часто менял хозяев, все его владельцы периодически слышали странные скрипы и шорохи и даже видели белую полупрозрачную фигуру, которая появлялась в разных местах дома. Между прочим, сейчас в этом здании находится управление по госохране объектов культурного наследия области, да и сам дом охраняется как памятник культуры. Интересно, охраняется ли вместе с домом его призрачный «постоялец»? Все же достопримечательность.Другого потустороннего гостя, говорят, видели возле знаменитой водонапорной башни на площади Карла Маркса и даже на ее крыше! Легенда гласит, что некогда здесь в баке с водой утонул человек – сантехник. Когда воду слили, то не нашли вообще никаких останков, тело мужчины бесследно пропало. А его дух до сих пор бродит поблизости, особенно часто заглядывает на тот этаж, где находился злополучный бак с водой. Ходит молва, что мужчина так и носит с собой гаечный ключ, который был при нем в момент смерти.Кстати, это не единственное привидение с «инвентарем». До недавнего времени на улице Чаплыгина стоял голубой деревянный дом, в нем некоторое время был вендиспансер. Говорят, когда дом разбирали, рабочие обнаружили пачку царских ассигнаций, которые когда-то принадлежали новониколаевскому врачу. Он «прославился» тем, что убил двоих пациентов, вкалывая им в шею сильнодействующий препарат и сталкивая с лестницы, чтобы инсценировать несчастный случай. Арестовали врача после второго убийства. Его призрак со шприцем в руке видели врачи, работавшие в вендиспансере.Многие знают, что на месте парка Березовая роща раньше находилось кладбище. Более того, еще пару лет назад на территории Березовой рощи валялись памятники и могильные плиты, которые почему-то не удосужились убрать. Неудивительно, что про это место рассказывают загадочные истории.Кроме типичных рассказов о прозрачных фигурах, встреченных горожанам на аллеях парка, можно услышать историю о том, как молодая жительница Новосибирска привела духа к себе домой! Девушка гуляла с друзьями в Березовой роще, а придя домой, стала свидетельницей явных аномальных явлений: она слышала в пустой квартире шаги и стоны, собака внезапно начала скулить и прятаться… История умалчивает, чем это закончилось, но, видимо, конец был нестрашным, раз девушка смогла поведать рассказ.Конечно, можно возразить, что бывшее кладбище необязательно станет аномальным местом, да и вообще, Новосибирск, как и многие мегаполисы, стоит «на костях», все-таки в процессе застройки с землей сравняли не одно кладбище. Так что, теперь весь город объявлять местом паранормальной активности? Конечно, нет. Просто, если в Березовой роще действительно водятся духи, им есть, на что обижаться. На территории, которая изначально была местом вечного покоя усопших, теперь стоят фонтаны, кафе и аттракционы. На мой взгляд, это явное неуважение к покойным. Кстати, не я одна так думаю. В Березовой роще можно увидеть надпись, которую кто-то, наверно, местные власти, старательно закрасили. Прочесть слова очень трудно, мне удалось разобрать только первую часть – «Вот и построили на кладбище фонтан…» Что там дальше, я так и не смогла понять, разглядела только слово «позор».Аномальной зоной Новосибирска считается место, где стоят Речной вокзал и гостиница «Обь», а также прилегающая территория. Экстрасенсы и прочие «знатоки» мистики говорят, что в этом районе положительная энергия не задерживается и моментально «утекает», то есть здесь находится некая «энергетическая дыра». А в гостинице «Обь» рекомендуют быть очень осмотрительными со словами и выражениями, поскольку здесь каждая недостаточно взвешенная фраза может привести к серьезному конфликту.И привидений здесь видели, словом, не самое благоприятное место. В качестве примера могу привести такую историю. Говорят, что лет 15-20 назад водитель автобуса насмерть сбил человека на остановке Сеятель. Этот случай обсуждал весь район, и большинство местных жителей обвиняли в случившемся не загруженность трассы или невнимательного пешехода, а водителя. Тот очень переживал по этому поводу. Вскоре должен был состояться суд, а до этого момента водитель все так же работал на своем маршруте. И до суда он не дожил совсем немного… В автобусе возникли какие-то неполадки, и водителю пришлось лезть под днище. Автобус был закреплен двумя домкратами, однако оба не выдержали. Практически одновременно домкраты подломились, и водитель оказался похоронен под тяжестью машины. Произошло это как раз возле Речного вокзала.А «светлые умы» Академгородка, согласно еще одной истории, пострадали не от рук призрачных гостей, а от своего же изобретения. Про Академгородок вообще много «страшилок». Говорят, что в одном из институтов хранятся останки пришельцев, что вирусы, которые там исследуют, могут уничтожить половину населения Сибири… Так вот, в семидесятые годы ученым вроде бы удалось вырастить дерево с зачатками разума, которое могло прекрасно существовать в самых неблагоприятных условиях. Рассказывают, что дерево выросло огромным и хватало ветвями все, до чего могло дотянуться. И несколько биологов погибли прежде, чем этого монстра уничтожили.Раз речь зашла о «самостоятельных» растениях, есть у нас и легенда о «бегающих» грибах. Они якобы растут на одном из островов Обского моря. Остров периодически подтапливает с разных сторон, и по мере приближения воды грибы уползают на другую сторону. К счастью, сведений о том, что эти грибы, если они существуют, опасны для людей, нет.Разумеется, этими историями летопись мистических историй Новосибирска не оканчивается. Рассказывают, например, о небольшой избушке где-то в закоулках Ботанического сада, в которой якобы обитает потусторонняя сущность с далеко не дружелюбными намерениями. Вроде бы там несколько раз пропадали люди, и из-за этого в Ботсаду даже собирались установить видеокамеры.Северо-Чемской жилмассив среди любителей страшных баек знаменит тем, что там, вдоль железной дороги, бродит Серая Дева. Говорят, что здесь когда-то изнасиловали и убили девушку, дух которой периодически появляется по вечерам и уводит с собой тех, кому непосчастливилось встретить ее.Приютом для еще одного новосибирского привидения стал один из старых домов на улице Владимирской. Здесь, по рассказам горожан, появляется дух мужчины в белой майке – ну просто типично русский призрак! Причем, неизвестно, по каким причинам, видеть привидение могут только женщины. А появиться дух может в любой квартире, расположенной в этом доме. Очевидцы уверяют, что призрак очень «натуральный», только его лицо немного размыто, а все остальное можно разглядеть очень отчетливо. Здесь же по ночам иногда слышат звуки вальса, источник которых жильцы не могут обнаружить.Кроме того, Новосибирск периодически посещает и весьма именитый призрак! Во всем известном музее паровозов есть знаменитый колчаковский вагон. Говорят, что в этом самом вагоне несколько раз видели приведение самого Александра Васильевича. Видимо, идея открыть музей паровозов пришлась Колчаку по душе, раз он удостаивает его своим присутствием.Новосибирцы видят не только призраки людей. Некоторые водители уверяют, что на трассе в сторону Искитима встречали автомобиль-призрак – «Жигули», за рулем которого не было никого. Более того, призрачное авто, если верить слухам, порой становится виновником серьезных ДТП.И это только довольно известные, «растиражированные» истории. Я уверена в том, что каждый горожанин может поведать еще хотя бы парочку – тех, что приключились с друзьями-приятелями. В подобные рассказы можно верить или нет. Я думаю, что многие из них – просто «страшилки», городской фольклор, но ни в коем случае не исключаю, что некоторые истории могут иметь под собой вполне правдивое обоснование. Зачем далеко ходить – в квартире, где я живу, периодически сами включаются и выключаются краны, открываются двери, которые без усилия открыть просто невозможно. Тут поневоле поверишь в мистику. Но все же не стоит доводить до крайности и во всем видеть «аномальщину», иначе может получиться как с улицей Звездной. В силу того, что неподалеку находится колония строго режима, там бродят темные истории. Говорили, что в 70-е годы заключенные строили пятиэтажку и замуровали в ней своего прораба! В подтверждение показывали странное сооружение, которое находится на крыше пятиэтажного дома – мол, это памятник тому самому прорабу-мученику.Автор: Алёна Груя.

Ключевые слова: Мистика Новосибирск городские легенды призрак

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