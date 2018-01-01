Жертвы на полнолуние

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:49

PirsЭйден Просмотров: 6 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:49 by

Однажды в деревне под названием Малый Зверь, окружённой густым лесом, произошла череда жутких убийств. Жителями была замечена странная особенность – каждый месяц обнаруживали по одному окровавленному и обезображенному трупу. А самое интересное это то, что убийства были совершены на третий день полнолуния. Надо сказать, что у жертв часто находили следы каких-то укусов то на шее, то на запястьях. Спустя три недели после последней смерти приезжает в деревню семья с целью временного проживания. Через неделю родители вынуждены были оставить своего сына одного на день и вернуться к полуночи.«Марк, не выходи на улицу и ни при каких условиях никому не открывай дверь, у нас с мамой есть ключи», - предостерёг отец своё чадо, выходя из дома и закрывая дверь. Поначалу всё было спокойно, но как только стрелки настенных часов показали 21:00, в дверь начал кто-то стучать, всё сильнее и яростнее колотя ладошками, а затем и кулаками. Марк подошёл к железной двери посмотрел в глазок: какой-то силуэт в чёрном капюшоне тем временем прекратил колошматить дверь, всматриваясь так, будто видит сквозь неё. Мальчик ужаснулся, когда неизвестный посмотрел ему прямо в глаза, даже не видя их через толщу дверей; они словно горели красными огоньками, и на миг ему показалось, что сверкнуло кое-что ещё в районе рта. Да, это были клыки. Мальчик отпрянул от двери и убежал к себе в комнату. Сразу же начались постукивания до 11 часов вечера. Вскоре Марк смог уснуть.Он проснулся в полдень следующего дня и мигом направился в комнату родителей, но их там не было. Рядом с домом послышались отдалённые звуки, издаваемые испуганными людьми. Марк подошёл к двери и посмотрел в глазок. От того, что он увидел, кровь застыла в жилах: несколько человек с открытыми от ужаса ртами смотрели на окровавленные трупы двух молодых людей, в которых мальчик узнал своих родителей. Открыв входную дверь, он потерял дар речи и, ни на кого не обращая внимания, медленно с трясущимися руками брёл к тем, кого он так любит, к его кровинке.У матери бедного Марка обнаружили выделявшийся след странного укуса, как у большинства жертв в районе шеи. Но это не всё: на теле найдено множество укусов и порезов, довольно странных порезов, то ли от мини ножа, то ли когти или в этом роде. У отца же его и вовсе рука и нога были отделены от тела. Глаза были открыты, и в них застыл тот страх, который испытал человек в момент его последнего мгновения жизни.Жители деревни были удивлены и напуганы столь жестоким убийством, но, казалось бы, не удивлены, почему это произошло прошлой ночью. Спросите, почему? Ответ прост: прошлой ночью пришёлся третий день полнолуния, ровно месяц прошёл с последнего убийства.Тем же днём Марка забрала бабушка, и с тех самых пор он потерял дар речи раз и навсегда от пережитого шока; больше никогда не вымолвит и слова.

Ключевые слова: Страшилка вампир деревня жертвы авторская история

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