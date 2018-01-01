Утренний туман. Часть 1

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 14:07 by

В ту ночь Наташе приснился дурной, тревожный сон. Будто бы она оказалась в мрачной и неухоженной квартире. Везде - на полу, на стенах, в ванне - была кровь. «На полу в прихожей большая лужа крови. На обоях кровавый отпечаток руки. На краю ванны лежит молоток со следами крови», - говорил чей-то бесстрастный голос.Наташа проснулась и села на постели. Всё тело у неё болело, по какой-то непонятной причине она легла спать одетой. В голове стучали неутомимые молоточки. «Молоточки, молоток,» - подумала Наташа, и ей стало не по себе.«Что это за комната? Какая она неприятная, грязная! Я в гостях или у себя? Почему я ничего не помню?»- Наташа, что с тобой? Ты кричала? - проговорил вошедший в комнату мальчик лет девяти.- Да, плохое приснилось. А ты... Ты кто?- Я Димка. Твой... брат, - мальчик отчего-то замялся. - Опять приходил Безглазый. Он тебя побил. Потому ты ничего и не помнишь. Я его боюсь. Вдруг он опять придёт?Наташе захотелось утешить бедного мальчика, сказать ему, что никакого Безглазого нет. Это всего лишь выдумки или плохие сны. Но... Но Наташа сама была в этом не уверена.- Вставай. Нам нужно выпить какао и отправиться в парк. Когда мы делаем одно и то же, Безглазый хотя бы днём не появляется.Наташа встала и отправилась на кухню. Когда она проходила прихожую, ей стало не по себе. Это помещение было как две капли воды похоже на коридор из сна. Такие же отошедшие местами жёлтые обои с фиолетовыми цветочками, старый коричневатый линолеум. Правда, крови Наташа нигде не увидела.Наташа села на старый скрипучий стул возле деревянного стола, походившего на верстак, а Димка принялся варить какао. На столе ничего не было, кроме молотка (при взгляде на него Наташа поёжилась. Очень уж этот безобидный, на первый взгляд, предмет походил...) и какой-то криминальной газеты.От нечего делать Наташа стала читать статьи. В одной рассказывалось про малолетнего грабителя, в другой про женщину, утопившую в ванне новорожденного сына, третья повествовала о мужчине, освободившемся из мест лишения свободы, который... Последняя статья вызвала у Наташи тошноту. Журналист как будто специально размазывал неприятные детали жестокого преступления. И погибла эта девушка страшно... Грабитель ударил её молотком по голове, потом выколол глаза, потом... Дальше Наташа не стала читать и с отвращением отодвинула от себя газету. Тем более, что и Димка уже закончил. Разлил в чашки с отбитыми ручками какао из маленькой коричневой кастрюльки.Наташа с отвращением сжевала твёрдое, как камень, печенье, которое Димка вытащил из шкафа, и выпила полчашки безвкусного напитка.- Пойдём, - торопил Наташу брат. - А то Безглазый придёт.- Почему ты называешь его Безглазым? - спросила Наташа.- А он солнечных очков никогда не снимает. И это в октябре, когда дождь всё время льёт, пасмурно, - проговорил Димка. Голос его задрожал.- Я боюсь его очень. У него нет глаз. Иначе бы он хоть изредка снимал очки. Ведь правда?Наташа ничего ему не ответила. Она лихорадочно пыталась вспомнить хоть что-то из своей жизни. "Странно, имя я не забыла. Но... Но почему я не помню ни этой квартиры, ни брата, ни... Ни этого Безглазого в солнечных очках", - думала она.На улице накрапывал мелкий нудный дождик. По брезентовому полотну хмурого осеннего неба с громкими и неприятными криками носились чёрные птицы. Вороны, грачи?«Такое ощущение, что они кого-то оплакивают», - подумала Наташа и зябко передёрнула плечами. - Почему я не захватила из дома куртку?»Вскоре они пришли в мрачный парк, полный ворон и треснувших статуй. Сложно было понять, что в своё время изображали скульптуры. Скорбных ангелов, плачущих женщин, мёртвых детей? Глаз у статуй не было, серый растрескавшийся камень был сверху донизу покрыт птичьим помётом.Громко шурша сухими осенними листьями, Димка увлекал куда-то Наташу и о чём-то возбуждённо ей рассказывал. А Наташе так хотелось посидеть в тишине и подумать. Она чувствовала, что вот-вот её воспоминания пробудятся. Наташе казалось, что прихожая с жёлтыми обоями, комната со старомодной кроватью и потёртым ковром, мрачная закопчённая кухня, газета на простом деревянном столе и этот чрезмерно общительный мальчик - детали какой-то головоломки. И если соединить их в одну..."Зелёные шторы на окнах. Зелёные шторы. Когда-то на них были брызги крови. Вся квартира была залита красным. И молоток на столе. Кто-то всё вымыл и отчистил. Димка или... или Безглазый избавился от улик", - у Наташи зуб на зуб не попадал от холода и... не только от холода. От страха перед чем-то неведомым, давно забытым. Тем, что на время затаилось, но могло вернуться в любой момент.За всеми этими мыслями Наташа не заметила, как Димка привёл её к какому-то странному пятиэтажному зданию. Яркие витражи на окнах, стены с лепниной. Портил всё только птичий помёт и запах затхлости и запустения.- Наташа... Я... Я очень виноват перед тобой, - проговорил Димка. Голос его опять задрожал. Было видно, что мальчик с трудом сдерживает слёзы. - Я тебя обманул. Я... Я на самом деле тебе не брат. Ты меня совсем не знаешь, прости меня.- Но зачем? Зачем ты ввёл меня в заблуждение? - спросила Наташа. - Какой в этом смысл?- Я думал, - всхлипнув, проговорил Димка. - Что в таком случае ты меня пожалеешь и не станешь отдавать Безглазому. Я ведь ему нужен.- Зачем? - вся похолодев, проговорила Наташа. - И кто он вообще такой? Что ему от нас нужно?- Но я знаю выход. Я сейчас шёл и болтал. А на самом деле думал. И придумал, - закончив свою бессвязную речь, Димка открыл скрипучую ржавую дверь и вошёл внутрь.- Димка, что ты задумал? Эй! Иди сюда, - и Наташа ринулась по крутой каменной лестнице. Где-то сверху слышался топот детских ног.Вскоре она оказалась на крыше здания. Димка стоял на краю и, судя по всему, собирался прыгнуть вниз.Крадучись, чтобы не спугнуть юного самоубийцу, Наташа подошла к нему и схватила мальчишку за куртку. Завязалась борьба. В какой-то момент Наташа не удержала равновесия и упала. Последнее, что она слышала - это громкий Димкин визг.- Ну что? - Послышался чей-то хриплый, неприятный голос. - Не выполнила мою просьбу? Ну так и не обижайся.Наташа открыла глаза. Над ней склонился неприятный смугловатый мужчина в чёрных солнечных очках.Продолжение следует...Автор - Алые паруса.

Ключевые слова: Наташа тревожный сон безглазый мрачный парк

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