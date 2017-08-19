Сон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03

Eshli Просмотров: 28 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:03 by

Мы все хоть раз в жизни видели сны. Некоторые мы сразу же забываем, а не которые до сих пор помним. Сны могут присниться разные, вплоть до самых ужасных. Почти никто не придает снам значения, а зря...Зимним вечером я улегся на свой любимый диван, чтобы смотреть различные видео по YouTube - на примере разных пранков и заканчивая мультиками. За окном было холодно, и ветер дул с такой силой, что мог тебя сдуть. Хотя я люблю погулять, но я решил остаться дома. Дома было тепло и уютно. Я поправил подушку и одеяло. Видео загружалось...Странно, мобильный интернет стал ловить хуже. Я подумал, что это все из-за сильного ветра. Отложив телефон, я решил немного поспать...Во сне было много чего непонятного. Какое-то существо, бродя по маленькой комнатке, угрожало мне, что, если я проснусь, то оно убьет меня. Мне показалось это смешным. Это ведь просто какой-то сон...Я сидел на стуле. Странно, что я хоть был и не привязан, но не мог даже пошевелиться. Меня эта обстановка пугала, но одновременно смешила. "Может, это все реальность?" - подумал я, еле сдерживая свой смех. Может, я не сплю?Вдруг я услышал шаги. Тихие, легкие шаги. То бродящее существо ушло. Я просто сидел на стуле. Было скучно.Я посмотрел на потолок. Он был кровавого цвета, а с него текла кровь. Кап - капля упала мне в глаз. Жгло, как будто кислота...- А-а-а-а-а! - с этим криком я встал с кровати и упал в обморок.Я чувствовал, что мое тело стало тяжелым.Я опять очнулся на том месте, во сне. На том же самом стуле. Меня повязали. В комнате опять никого не было. Я со страхом и болью посмотрел на потолок. Он был белый. Странно...Вдруг кто-то развязал меня. Дал воды. Я посмотрел, а там оказалась девчонка. Милая. Ее звали Юля. Она смотрела на меня, прямо как на котенка. Я был сильно испуган. Она рассказала, что это явь во сне. Она сюда уже не раз попадала. Все люди со всей Земли попадали сюда хоть раз. Но сразу же забывали про сон.Я хоть как-то успокоился. Девочка предложила тут остаться. Она привыкла к этой обстановке. На улице этого сна было все как обычно. Прямо как в моем городе. Я подумал, что это все реальность, а не какой-то сон!Я мигом добежал до своего дома. Дверь была открыта. По середине комнаты я увидел гроб. Закрытый. Многие плакали. Рядом стояла моя фотография. Я удивился. Я что, разве умер?Меня с Юлей никто не замечал. Я решился открыть гроб. Лучше бы я этого не делал... В гробу лежал я. Весь в крови, весь истерзанный... Меня бросило в пот. Юля дала мне какой-то листочек, там было написано: "По странным обстоятельствам умер Данил Марков. Его тело нашли в заброшенном доме. Он был весь в крови и истерзан".Я посмотрел на Юлю. Та обливалась слезами. Я ее тихо приобнял и сказал, что все будет хорошо. Она рассказала, что это ведь явь во сне.- Ты сейчас и вправду мертв, - тихо пробормотала она. - И я мертва...Юля сказала, что все те, кто попал в этот сон, не возвращались живыми. Вот и я тоже попал в этот сон. К сожалению...

Ключевые слова: Сон трагедия явь страх кровь потолок авторская история

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