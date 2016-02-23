Легенда о вампире Мерлине. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:01

Причина: Изменен раздел

Shimoro Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Сегодня, 20:01 by

Когда находишься в центре деревушки Мунглау, то можно увидеть большой замок, высотой он с пятнадцатиэтажный дом. Из уст деревенских можно услышать о вампире по имени Васалл, который живёт в этом замке со своим сыном Мерлином и коварной и злой женой Кристиной.Про него рассказывают страшилки детям на ночь: если дитя плохо себя ведёт, во сне его забирает в свой замок Васалл и там запирает в клетку на веки. Поверили бы вы в эту страшилку в возрасте 7-8 лет? Нет? А ведь это правда...- Мама, я не хочу спать! - лёжа в кровати сказал Джеймс своим охрипшим голосом.Это девятилетний ребёнок со светлыми волосами. Характер его очень наглый, любит врать. Даже если на дворе ночь, он сбегает из дома и играет со своим лучшим другом Томом у него дома.- Я тебе не раз говорила! Васалл... - не успела его мать рассказать страшилку о вампире, как тут же Джеймс перебил её.- Да, Васалл! Я не верю ни в каких вампиров. Их не существует! Там живёт король со своим сыном и женой. Ну и что с того, что любят они ночью гулять?! Перестань меня пугать! Поняла? Пе-ре-стань!Мать вывела из себя мальчика, который отказывается от сна. Ему лишь бы провести хотя бы минуту со своим другом, поиграть в прятки или ещё что-нибудь.- Быстро ложись спать! - мама вышла из комнаты, потушила свечу и пробормотала себе под нос: - Васалл тебя всё-таки заберёт...Джеймс, конечно, не обращал на маму внимания. Бросил на пол одеяло и сбежал из дома через окно, в соседнюю деревню Минок.- Мерлин! Вставай! Мерлин! Сынок! Перестань спать!Родители разбудили молодого Мерлина, вампира, которого почему-то не тянет на человеческое мясо. На вид ему лет четырнадцать, он дико ненавидит отца за то, что ради куска мяса они готовы продать любого и любое.Маленький вампир часто не высыпается, так как родители не умеют ухаживать за ребёнком. Он спит два часа в день, но его способности вампира не позволяют ему умереть от хронического недосыпа.Шатен с большими клыками встаёт со своей кровати, подходит к шкафу за одеждой и вспоминает про своего старшего и любимого брата Ларса. Родители бросили Ларса в два года. Ещё 21 год он прожил в лесу. Он любит охотится на оленей и людей, коллекционировать доспехи элитных рыцарей Мунглау, и он, как и Мерлин, не выносит отца с матерью. Ради детей Васалл и купил этот замок, но после того, как за убийство Ларса предложили огромную телегу мяса, он выбросил его в лесу, потому что своего сына великий вампир убить не может.В своём большом и грязном подвале Васалл заточает бедных людишек, которые выходят ночью на охоту. Позже его жена Кристина выбирает "счастливчика", которого через час расчленят и съедят. Правда, едят только жена и Васалл.- О, нет! Ларс! - воскликнул Мерлин."Что же делать? Он всё равно умер. Но вдруг..." - подумал глупый молодой вампир и решил найти своего старшего брата в лесной глуши.***- Том! Том! - стучит Джеймс в окно комнаты своего лучшего друга.Но он не подозревает, что его мать тоже рассказывала ему страшилку про Васалла...Джеймс увидел, как по комнате Тома ходит чёрный силуэт. Сначала в голове мальчишки промелькнула мысль, что это вор. Но что же делать? Если его родители узнают, что он сбежал из дома... Хотя...- Тётя Мэри! Откройте! У вас вор! Откройте! - нервно стучит мальчик в дверь тёти Мэри - матери Тома.Скрип двери.- Ах ты, маленький негодник! Зачем ты сбежал из дома? Я твой матери всё расскажу...- Тётенька Мэри, у вас в доме бандит!- Что? Какой бандит?- Нет времени объяснять! Бежим!Оба ворвались в комнату.- Том?! Где Том?! - тётя Мэри чуть не упала в обморок, увидев кровь на кровати Тома.Пока Мэри с ужасом смотрела на кровать, Джеймс побежал из деревни Минок через лес - к себе домой, в Мунглау. Утром надо сказать всё маме...***- Мам, а где папа? - спросил молодой вампир.- Он пошёл на охоту. Ты что, забыл? Он в час ночи всегда идёт забирать людей себе в подвал...- Хорошо. Я тоже пойду на охоту, хорошо?- Конечно. Возвращайся через часа два!Мэрлин в своей рваной робе, конечно, не побежал расчленять животных. Он пошёл искать Ларса.Почему бы не спросить какого-нибудь лесника? Никто не поймёт, что он вампир.***- Ай! - Джеймс, который бежал в свою деревню как сумасшедший, споткнулся и разбил себе колено. - Помогите!.. Кто-нибудь!..Мэрлин услышал крики. Первым дело он подумал, что это всё охотники на вампиров. Да-да, охотники на вампиров из деревушки Веспер. Они часто ходят около замка Васалла, чтобы убить кого-нибудь из семейки вампиров.- Э-э-э-эй! Кто-нибудь! Помогите!Мерлин побежал на звук криков. Может быть, это Ларс? Или другому вампиру, такому же молодому, как и Мерлин, нужна помощь?Вампир увидел Джеймса, который кричал, держась за своё колено.- Сэр... помогите...- Мальчик, что ты тут делаешь? Ночью опасно ходить в лесу, тут ходит Васалл...- Какой ещё Васалл? Ещё и ты со своими страшилками... Кто ты такой?!- А ты кто такой?- Меня зовут Джеймс, мне девять лет. Я из деревни Мунглау... А ты кто такой?- Ты веришь в вампиров?- Нет, конечно! Это всё страшилки!- Думаю, нет...- А что? Тебя послала моя мама? Скажи, кто ты такой?- Ты убийца вампиров?- Нет, блин! Я просто мальчик! Мне девять! А ты?!- Ты, конечно, не поверишь мне...- Ну!- Я - Мерлин, сын Васалла... Я думаю, ты уже знаешь, кто он... - сказал вампир, снимая свой капюшон.Джеймс сразу увидел клыки вампира и пришёл в недоумение.- Я сплю? Ты - вампир? Ха-ха! Не смеши меня! Нет!- Я не знаю, ты охотник на вампиров или нет, но я не знаю, чем тебе доказать то, что я вампир. Мне четырнадцать лет, и я за свою жизнь видел людей только два раза. Ты... ты...- Что?- Давай дружить?- Слушай, я думаю, что тебя послала моя мама... Но этого не может быть... Вампиров же не существует... Это просто галлюцинации!- Извини, я не знаю, как тебе ещё доказать. Я не выношу своих родителей, я не ем людей! Тебе, наверное, повезло, ведь другой вампир тебя бы уже съел.- Я тебя боюсь... А вдруг ты убийца?- Чёрт возьми, нет!- Ладно... Давай... дружить...Для Мэрлина это было самое радостное событие за всю его жизнь. У него раньше никогда не было друзей. И человека он видит третий раз, считая этот.- А куда ты бежишь? - спросил мальчишку Мэрлин.- Я сбежал из дома, чтобы поиграть со своим другом Томом... Но его там не было, я видел только чёрный силуэт. Это вор... или нет...- У меня почти та же ситуация... Я ищу своего брата, он куда-то пропал. Стой! Погоди-ка... Чёрт!- Что такое?- Ты знаешь страшилку про Васалла и кражу детей?- Ну? Стой... Ты хочешь сказать, что...- Да! Он заточает людей в подвал, а потом их убивает! Мы должны спасти твоего друга!- О, нет! - Джеймс громко заныл.Продолжение следует...Кому понравилось, ставьте "плюс", либо пишите в комментарии, стоит продолжать или нет.

Ключевые слова: Мэрлин вампир мальчишка кровожадность авторская история

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