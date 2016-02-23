Легенда о вампире Мерлине. Часть первая

Легенда о вампире Мерлине. Часть перваяКогда находишься в центре деревушки Мунглау, то можно увидеть большой замок, высотой он с пятнадцатиэтажный дом. Из уст деревенских можно услышать о вампире по имени Васалл, который живёт в этом замке со своим сыном Мерлином и коварной и злой женой Кристиной.
Про него рассказывают страшилки детям на ночь: если дитя плохо себя ведёт, во сне его забирает в свой замок Васалл и там запирает в клетку на веки. Поверили бы вы в эту страшилку в возрасте 7-8 лет? Нет? А ведь это правда...
Десять вечера. Маленький старый домик в Мунглау
- Мама, я не хочу спать! - лёжа в кровати сказал Джеймс своим охрипшим голосом.
Это девятилетний ребёнок со светлыми волосами. Характер его очень наглый, любит врать. Даже если на дворе ночь, он сбегает из дома и играет со своим лучшим другом Томом у него дома.
- Я тебе не раз говорила! Васалл... - не успела его мать рассказать страшилку о вампире, как тут же Джеймс перебил её.
- Да, Васалл! Я не верю ни в каких вампиров. Их не существует! Там живёт король со своим сыном и женой. Ну и что с того, что любят они ночью гулять?! Перестань меня пугать! Поняла? Пе-ре-стань!
Мать вывела из себя мальчика, который отказывается от сна. Ему лишь бы провести хотя бы минуту со своим другом, поиграть в прятки или ещё что-нибудь.
- Быстро ложись спать! - мама вышла из комнаты, потушила свечу и пробормотала себе под нос: - Васалл тебя всё-таки заберёт...
Джеймс, конечно, не обращал на маму внимания. Бросил на пол одеяло и сбежал из дома через окно, в соседнюю деревню Минок.
Тем временем в замке
- Мерлин! Вставай! Мерлин! Сынок! Перестань спать!
Родители разбудили молодого Мерлина, вампира, которого почему-то не тянет на человеческое мясо. На вид ему лет четырнадцать, он дико ненавидит отца за то, что ради куска мяса они готовы продать любого и любое.
Маленький вампир часто не высыпается, так как родители не умеют ухаживать за ребёнком. Он спит два часа в день, но его способности вампира не позволяют ему умереть от хронического недосыпа.
Шатен с большими клыками встаёт со своей кровати, подходит к шкафу за одеждой и вспоминает про своего старшего и любимого брата Ларса. Родители бросили Ларса в два года. Ещё 21 год он прожил в лесу. Он любит охотится на оленей и людей, коллекционировать доспехи элитных рыцарей Мунглау, и он, как и Мерлин, не выносит отца с матерью. Ради детей Васалл и купил этот замок, но после того, как за убийство Ларса предложили огромную телегу мяса, он выбросил его в лесу, потому что своего сына великий вампир убить не может.
В своём большом и грязном подвале Васалл заточает бедных людишек, которые выходят ночью на охоту. Позже его жена Кристина выбирает "счастливчика", которого через час расчленят и съедят. Правда, едят только жена и Васалл.
- О, нет! Ларс! - воскликнул Мерлин.
"Что же делать? Он всё равно умер. Но вдруг..." - подумал глупый молодой вампир и решил найти своего старшего брата в лесной глуши.
***
- Том! Том! - стучит Джеймс в окно комнаты своего лучшего друга.
Но он не подозревает, что его мать тоже рассказывала ему страшилку про Васалла...
Джеймс увидел, как по комнате Тома ходит чёрный силуэт. Сначала в голове мальчишки промелькнула мысль, что это вор. Но что же делать? Если его родители узнают, что он сбежал из дома... Хотя...
- Тётя Мэри! Откройте! У вас вор! Откройте! - нервно стучит мальчик в дверь тёти Мэри - матери Тома.
Скрип двери.
- Ах ты, маленький негодник! Зачем ты сбежал из дома? Я твой матери всё расскажу...
- Тётенька Мэри, у вас в доме бандит!
- Что? Какой бандит?
- Нет времени объяснять! Бежим!
Оба ворвались в комнату.
- Том?! Где Том?! - тётя Мэри чуть не упала в обморок, увидев кровь на кровати Тома.
Пока Мэри с ужасом смотрела на кровать, Джеймс побежал из деревни Минок через лес - к себе домой, в Мунглау. Утром надо сказать всё маме...
***
- Мам, а где папа? - спросил молодой вампир.
- Он пошёл на охоту. Ты что, забыл? Он в час ночи всегда идёт забирать людей себе в подвал...
- Хорошо. Я тоже пойду на охоту, хорошо?
- Конечно. Возвращайся через часа два!
Мэрлин в своей рваной робе, конечно, не побежал расчленять животных. Он пошёл искать Ларса.
Почему бы не спросить какого-нибудь лесника? Никто не поймёт, что он вампир.
***
- Ай! - Джеймс, который бежал в свою деревню как сумасшедший, споткнулся и разбил себе колено. - Помогите!.. Кто-нибудь!..
Мэрлин услышал крики. Первым дело он подумал, что это всё охотники на вампиров. Да-да, охотники на вампиров из деревушки Веспер. Они часто ходят около замка Васалла, чтобы убить кого-нибудь из семейки вампиров.
- Э-э-э-эй! Кто-нибудь! Помогите!
Мерлин побежал на звук криков. Может быть, это Ларс? Или другому вампиру, такому же молодому, как и Мерлин, нужна помощь?
Вампир увидел Джеймса, который кричал, держась за своё колено.
- Сэр... помогите...
- Мальчик, что ты тут делаешь? Ночью опасно ходить в лесу, тут ходит Васалл...
- Какой ещё Васалл? Ещё и ты со своими страшилками... Кто ты такой?!
- А ты кто такой?
- Меня зовут Джеймс, мне девять лет. Я из деревни Мунглау... А ты кто такой?
- Ты веришь в вампиров?
- Нет, конечно! Это всё страшилки!
- Думаю, нет...
- А что? Тебя послала моя мама? Скажи, кто ты такой?
- Ты убийца вампиров?
- Нет, блин! Я просто мальчик! Мне девять! А ты?!
- Ты, конечно, не поверишь мне...
- Ну!
- Я - Мерлин, сын Васалла... Я думаю, ты уже знаешь, кто он... - сказал вампир, снимая свой капюшон.
Джеймс сразу увидел клыки вампира и пришёл в недоумение.
- Я сплю? Ты - вампир? Ха-ха! Не смеши меня! Нет!
- Я не знаю, ты охотник на вампиров или нет, но я не знаю, чем тебе доказать то, что я вампир. Мне четырнадцать лет, и я за свою жизнь видел людей только два раза. Ты... ты...
- Что?
- Давай дружить?
- Слушай, я думаю, что тебя послала моя мама... Но этого не может быть... Вампиров же не существует... Это просто галлюцинации!
- Извини, я не знаю, как тебе ещё доказать. Я не выношу своих родителей, я не ем людей! Тебе, наверное, повезло, ведь другой вампир тебя бы уже съел.
- Я тебя боюсь... А вдруг ты убийца?
- Чёрт возьми, нет!
- Ладно... Давай... дружить...
Для Мэрлина это было самое радостное событие за всю его жизнь. У него раньше никогда не было друзей. И человека он видит третий раз, считая этот.
- А куда ты бежишь? - спросил мальчишку Мэрлин.
- Я сбежал из дома, чтобы поиграть со своим другом Томом... Но его там не было, я видел только чёрный силуэт. Это вор... или нет...
- У меня почти та же ситуация... Я ищу своего брата, он куда-то пропал. Стой! Погоди-ка... Чёрт!
- Что такое?
- Ты знаешь страшилку про Васалла и кражу детей?
- Ну? Стой... Ты хочешь сказать, что...
- Да! Он заточает людей в подвал, а потом их убивает! Мы должны спасти твоего друга!
- О, нет! - Джеймс громко заныл.
Продолжение следует...
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:01
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 20:01 by ShimoroПросмотров: 22Комментарии: 1
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