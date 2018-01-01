Дорога домой

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:29

CrackerXDD Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:29 by

Думаю, все знают, где дети проводят своё лето. Я имею в виду поездки к бабушке и дедушке.Было мне тогда 17 лет. На дворе стоял 1990 год. Начало лета. Я, как и обычно, отправился в деревню. Хоть и это было скучной порой, но всё же я любил свою малую родину.Из Казани до поселка мне нужно было ехать около 70 километров. Впервые я отправился в дорогу самостоятельно. Жаркий день сменился прохладным вечером.Дорога была недолгой. Пара часов промчались, как и сам автобус. Как же прекрасен закат.Дорога до деревни лежала через лесок. Его тень навела на меня воспоминания о страшилках про этот лес. Мой окрепший разум стал гнать эти мысли. Вместо этого в голову проникали мысли о веселом времяпрепровождении с дедом: охота и рыбалка, столярное дело и многое другое.Тем временем солнце совсем зашло за горизонт. Ускорив шаг, я зашёл в глубину леса. Оставалось пройти около четырех километров. Свет солнца сменился светом полной луны. Я обрадовался этому.Ветер стал обдувать меня. Его завывания несколько раз прервал треск сухих веток. Смотрю на ноги - yет никаких веток. Это заставило меня ещё больше ускориться. Тяжесть рюкзака замедляла меня. Я быстро выдохся. И снова этот треск повторился ещё раз, но на этот раз звук послышался прямо за моей спиной. Пот стал стекать со лба ручьями. Сердце стало колотиться с неимоверной скоростью. Дыхание сперло, а ноги и вовсе будто бы испарились. Лишь только глаза могли двигаться. Я осматривал всё, что мог видеть. Тень густых берёз закрыла меня собой. Этот ступор не был вызван моим страхом. Моим телом кто-то управлял.Тишина была прервана чьим-то шепотом. Все слышалось приглушенным, я ничего не мог разобрать. Вдруг я снова задвигался. Сию же минуту я побежал во всю прыть. Какая-то слабость замедлила меня. Рюкзак не давал мне бежать. Я принял решение сбросить его и продолжить убегать. Через 100 метров слабость снова напала на меня. Из последних сил я добежал до заброшенного гаража. Спрятавшись за стеной, я начал думать, что делать дальше. Дальний треск веток сменился каким-то грохотом, который всё ближе приближался ко мне. Страх снова дал о себе знать.Тем временем нечто доскакало до моего убежища и начала меня искать. В этот раз темнота сыграла в мою пользу, и оно не увидело меня. Что-то шлепнулось на землю, и чудище убежало обратно. Присмотревшись, я увидел свой рюкзак. Я пошарился по карманам и заметил только пропажу шоколадок и бутылки газировки.Отсидевшись ещё полчаса, я встал и побрел домой. Всю дорогу моя голова была полностью пустой от мыслей. Через 20 минут я дошёл до бабушкиного дома. Там меня ждала ругань из-за грязной одежды. Я пропустил все их слова мимо ушей, так как я до сих пор не отошёл от произошедшего.За чаем дед опросил меня и рассказал местную байку.В 1960-х недалеко от нашего села была открыта кондитерская фабрика. Даже начали постройку новой деревни. Выделялись из всей массы приезжих завхоз и его семья. Мужчина лет 30, его молодая жена и их милая дочурка. Девочка всё время проводила на фабрике, где работал отец. Отсюда у неё появилась особая любовь к сладкому. Один раз её отец ушёл по делам в соседний цех, а девочка сидела на окне. Рабочие не углядели за ней, и она убежала. Неподалеку располагался обрыв, где текла река, которая шла в наш лес. Девочка решила подойти поближе. Течение было настолько сильным, что её просто унесло вниз по течению. Девочка погибла. Её родители уехали обратно в город. Говорят, что её дух всё ещё бродит по берегам речки в поисках сладостей.Кажись, она учуяла, что у меня в рюкзаке было - решила подкрепиться, поэтому и побежала. С тех пор никаких сладостей я с собой туда не возил...

Ключевые слова: Лес ночь дорога призрак авторская история

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