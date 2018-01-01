Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Дорога домой

Думаю, все знают, где дети проводят своё лето. Я имею в виду поездки к бабушке и дедушке.
Было мне тогда 17 лет. На дворе стоял 1990 год. Начало лета. Я, как и обычно, отправился в деревню. Хоть и это было скучной порой, но всё же я любил свою малую родину.
Из Казани до поселка мне нужно было ехать около 70 километров. Впервые я отправился в дорогу самостоятельно. Жаркий день сменился прохладным вечером.

Дорога была недолгой. Пара часов промчались, как и сам автобус. Как же прекрасен закат.
Дорога до деревни лежала через лесок. Его тень навела на меня воспоминания о страшилках про этот лес. Мой окрепший разум стал гнать эти мысли. Вместо этого в голову проникали мысли о веселом времяпрепровождении с дедом: охота и рыбалка, столярное дело и многое другое.

Тем временем солнце совсем зашло за горизонт. Ускорив шаг, я зашёл в глубину леса. Оставалось пройти около четырех километров. Свет солнца сменился светом полной луны. Я обрадовался этому.
Ветер стал обдувать меня. Его завывания несколько раз прервал треск сухих веток. Смотрю на ноги - yет никаких веток. Это заставило меня ещё больше ускориться. Тяжесть рюкзака замедляла меня. Я быстро выдохся. И снова этот треск повторился ещё раз, но на этот раз звук послышался прямо за моей спиной. Пот стал стекать со лба ручьями. Сердце стало колотиться с неимоверной скоростью. Дыхание сперло, а ноги и вовсе будто бы испарились. Лишь только глаза могли двигаться. Я осматривал всё, что мог видеть. Тень густых берёз закрыла меня собой. Этот ступор не был вызван моим страхом. Моим телом кто-то управлял.

Тишина была прервана чьим-то шепотом. Все слышалось приглушенным, я ничего не мог разобрать. Вдруг я снова задвигался. Сию же минуту я побежал во всю прыть. Какая-то слабость замедлила меня. Рюкзак не давал мне бежать. Я принял решение сбросить его и продолжить убегать. Через 100 метров слабость снова напала на меня. Из последних сил я добежал до заброшенного гаража. Спрятавшись за стеной, я начал думать, что делать дальше. Дальний треск веток сменился каким-то грохотом, который всё ближе приближался ко мне. Страх снова дал о себе знать.
Тем временем нечто доскакало до моего убежища и начала меня искать. В этот раз темнота сыграла в мою пользу, и оно не увидело меня. Что-то шлепнулось на землю, и чудище убежало обратно. Присмотревшись, я увидел свой рюкзак. Я пошарился по карманам и заметил только пропажу шоколадок и бутылки газировки.

Отсидевшись ещё полчаса, я встал и побрел домой. Всю дорогу моя голова была полностью пустой от мыслей. Через 20 минут я дошёл до бабушкиного дома. Там меня ждала ругань из-за грязной одежды. Я пропустил все их слова мимо ушей, так как я до сих пор не отошёл от произошедшего.
За чаем дед опросил меня и рассказал местную байку.

В 1960-х недалеко от нашего села была открыта кондитерская фабрика. Даже начали постройку новой деревни. Выделялись из всей массы приезжих завхоз и его семья. Мужчина лет 30, его молодая жена и их милая дочурка. Девочка всё время проводила на фабрике, где работал отец. Отсюда у неё появилась особая любовь к сладкому. Один раз её отец ушёл по делам в соседний цех, а девочка сидела на окне. Рабочие не углядели за ней, и она убежала. Неподалеку располагался обрыв, где текла река, которая шла в наш лес. Девочка решила подойти поближе. Течение было настолько сильным, что её просто унесло вниз по течению. Девочка погибла. Её родители уехали обратно в город. Говорят, что её дух всё ещё бродит по берегам речки в поисках сладостей.

Кажись, она учуяла, что у меня в рюкзаке было - решила подкрепиться, поэтому и побежала. С тех пор никаких сладостей я с собой туда не возил...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:29
Вчера, 19:29 by CrackerXDDПросмотров: 69Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Лес ночь дорога призрак авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.