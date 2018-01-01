Это точно сон?!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:20

Причина: Изменен раздел

red_shadow Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:31 by

Я не так часто интересуюсь мистикой, а с каких-то пор вообще всё бросила и ушла в себя. Однажды я, как и всегда, лазила по Интернету и наткнулась на интересную тему Ангелов-хранителей. Полазив по сайту, мне захотелось увидеть моего Ангела и узнать, он это или она. К сожалению, я не нашла ничего того, что мне подходит, поэтому просто решила, что надо всё же опробовать хотя бы один ритуал. Мой выбор пал на... один небольшой ритуал.Так как я раньше вызывала сложных духов и прославилась ведьмой, то мне было достаточно легко.К сожалению, я не успела совершить ритуал полностью, так как родители накричали на меня за то, что я до сих пор не сплю. Попутно мне досталось за вызов, так как они заметили мои атрибуты...С горем пополам я легла спать. Неожиданно ночью я проснулась и открыла глаза. То, что я увидела, повергло меня в шок, но сначала я расскажу о моей комнате: у меня есть двухместная кровать, но на ней спокойно могут поместиться три взрослых человека; напротив кровати стоит стол с телевизором; с правой стороны от стены, где находится кровать, стоит шкаф с одеждой.Да, теперь можно продолжать...Открыв глаза, я увидела девушку, но она была полностью белая и лежала на кровати. Её голова было повёрнута в сторону телевизора.К моему горлу подступил ком, и я просто несколько секунд таращилась на неё. Моя "гостья" заметила, что я не сплю, она медленно стала поворачивать голову в мою сторону. Наши глаза встретились, и через некоторое время она испарилась.Вы когда нибудь жгли костры? Если вы жгли, то вы, наверное, наблюдали за пеплом, как он рассеивается на ветру... Так вот, она как будто дуновением ветра испарилась, как будто пепел развеялся на ветру.Я тогда ничего не понимала. Страха я не чувствовала, и вряд ли ОНА хотела мне навредить.Правда или нет - судить вам, но я её видела своими глазами.

Ключевые слова: Ангел-хранитель страх странности сон кошмар друг сущность авторская история

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