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Страшилки

Жажда

Ветер бил в лицо, я шел по дождливому городу. Меня мучила жажда. О-о-о, нет, смертный, эта не та жажда, которую ты испытываешь, которую испытывал и я когда то... Она совсем другая, ее не описать. Как курящему человеку не описать, как он хочет курить.

Я шел по темным переулкам, а голод не давал покоя. Вокруг были бомжи, наркоманы и разное отребье, но нет, они мне были не нужны, ведь их грязная и пропитая кровь ничуть не утоляла жажды. Моя цель была другой.
Поворот за поворотом, мимо улочек и через рынки. Я был почти у цели.

И вот... я увидел ее.
Она была прекрасна. Девушка напоминала мне ту, из-за которой я и стал таким. Такая милая и хрупкая девушка...
Только что позвонила маме. Она спешила, но что-то ее остановило. Ежась от холода, она смотрела по сторонам. Я подошел к ней совсем близко. Мои руки легли на ее плечи, одной рукой я откинул волосы с ее шеи... прекрасной нежной шеи...
Ее сковал страх, но и в то же время спокойствие. Я развернул ее, ее губы шептали: "Пожалуйста". Я провел по ее щеке своей рукой... Она не переставала умолять меня. Я положил на ее губы палец. "Тс-с-с. Не бойся. Все хорошо..." - успокаивал я ее.
Зачем я успокаивал своих жертв? Это было все равно что охотник успокаивает оленя прежде, чем убить его. Я не знал ответа, возможно, потому что все жертвы напоминали ЕЁ.

Девушка чуть пришла в себя и прошептала: "Вы не обидите меня?". "Не беспокойся. Все будет хорошо", - прошептал я, приобнимая ее.
По улице пронесся тихий стон.

Наутро полиция снова найдет обескровленный труп.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:17
Причина: Изменен раздел
Вчера, 22:17 by Edvard KonnoПросмотров: 41Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Вампир жертва жажда голод кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 22:20
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2956|0)
Публикаций: 285
Комментариев: 1 741
Ну, до романа далеко, честно говоря, как и до оригинальности. Сюжет избит, как советский старый ковер.
Надо что-то новенькое.
Но плюс поставлю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (821|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 844
Не нужно было курильщика с вампиром сравнивать, в остальном норм) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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