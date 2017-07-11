Оборотень...Он днем человек,
А ночью страдает.
Лютая жажда его пробуждает,
Душа до утра в потемках летает,
Луна, покровитель его, одобряет.
Чужую плоть он потребляет,
Кровь тоже он пьет, как вино.
Он дурачок и не понимает,
Что болен уже давно,
Болезнью страшной и нелечимой:
Во зверя во век превращаться,
Ночами по лесу бродить,
Людей и их души губить....
Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:42 by qqq666Просмотров: 61Комментарии: 4
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