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Стихи

Оборотень...

Он днем человек,
А ночью страдает.
Лютая жажда его пробуждает,
Душа до утра в потемках летает,
Луна, покровитель его, одобряет.
Чужую плоть он потребляет,
Кровь тоже он пьет, как вино.
Он дурачок и не понимает,
Что болен уже давно,
Болезнью страшной и нелечимой:
Во зверя во век превращаться,
Ночами по лесу бродить,
Людей и их души губить....

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:42 by qqq666Просмотров: 61Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: оборотень душа ночь кровь...

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 15:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 96
Неоконченный по сюжету и замыслу стих....немного не в такт ...но сойдёт и так.....а дописать как бы концовку надо....для полного ощущения действия. 507
Зарегистрирован: 11.07.2017
#2 написал: Okotaen
Сегодня, 16:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 192
Он дурачок и не понимает,
Что болен уже давно...

Чего оборотня в стихах выгораживать? Совсем не дурачок и всё понимает. Он сознательно превращается по ночам в волка, путём заклинания. blush
Зарегистрирован: 18.01.2010
#3 написал: Летяга
Сегодня, 17:00
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6992|-1)
Публикаций: 151
Комментариев: 5 615
Плюсанула, но по контрасту со следующим. С рифмой здесь всё-таки получше, хотя и не айс.
Но я знаю, что Автор может wink Про дятловцев стихотворение было очень даже ничего. Я думаю, просто не надо торопиться.
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:56
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1479|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 048
Вновь момент судьба пророчит,
Словно чувствуя вину.
Заставляя темной ночью,
Выть на полную луну.

То ли болью, то ли злобой
Отдается этот вой.
Хоть кому-то повезло бы
Не увидеться с тобой.

Две натуры в вечной ссоре,
Перепачканы в крови.
Кто бы знал, какое горе
Жить веками без любви!

И, устав от вечной боли,
Жизнь покатится ко дну,
Заставляя против воли,
Выть на полную луну.
Спящая Мерилин
Моё любимое про оборотня.
Автор, над стилем ещё надо поработать.+++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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