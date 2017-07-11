Оборотень...

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

qqq666 Просмотров: 61 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:42 by

Он днем человек,А ночью страдает.Лютая жажда его пробуждает,Душа до утра в потемках летает,Луна, покровитель его, одобряет.Чужую плоть он потребляет,Кровь тоже он пьет, как вино.Он дурачок и не понимает,Что болен уже давно,Болезнью страшной и нелечимой:Во зверя во век превращаться,Ночами по лесу бродить,Людей и их души губить....

Ключевые слова: оборотень душа ночь кровь...

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