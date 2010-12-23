История бабушки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 18:03 by

До того как я встретила своего возлюбленного, с личной жизнью у меня была полная беда. Никак не получалось у меня встретить "того самого" и построить крепкие отношения. В какой-то момент, после череды неудачных зачатков отношений, я совсем отчаялась.Но у меня была бабушка, которая меня всегда поддерживала и была не просто любимой родственницей, но и настоящей подругой. В очередной раз я пришла к ней гости и, пока она жарила свои вкуснейшие блинчики, начала изливать ей душу по поводу личной жизни. В какой-то момент эмоции возобладали и я отчаянно сказала “Как будто прокляли меня! Пойду и найду какую - нибудь ведунью! Пусть она мне личную жизнь устроит!” После моих слов бабушка замерла, все ее лицо выражало тревогу, а взгляд растворился в пустоте.Подгоревший блинчик быстро вернул ее в реальность и, глубоко вздохнув, она начала медленно и грустно говорить:“Эх, внученька, гони такие мысли куда подальше… Все это лукавого...Никому не хотела рассказывать историю, которая произошла в моей молодости. Но тебе расскажу. Ты уже девочка большая, но боюсь, что глупостей натворишь и обратишься “не к тому” человеку. Надеюсь, мне удастся тебя образумить.На момент, когда произошла сама история, мне было 19 лет. Я жила в деревне. Ты же знаешь, что я всю жизнь прожила в деревне, пока твои родители 10 лет назад не привезли в меня в город. Они раньше каждое лето тебя привозили ко мне в гости...В нашей деревне жила чудесная пара: Зинаида и Петр; они проживали через два дома от моего. Там дуб растет большой, если помнишь… Женаты они были давно, но не могли ребеночка родить никак. А хотели они его очень сильно! Всех врачей оббегали, но безрезультатно.Я знаю такие подробности, потому что хорошо дружила с той женщиной.Пара долго пыталась добиться желаемого, и когда перепробовали все возможные варианты, кто-то надоумил Зинаиду обратиться к Марии.Мария - пожилая нелюбимая женщина, жила она в старой части деревни. Если помнишь, деревня делилась на две части - новая, где и жили деревенские в относительно новых домах, и старая - там, где стояли очень старые нежилые дома. На тот момент только одна Мария и жила там...Старую и новую часть деревни разделял небольшой участок леса, местные со страхом избегали и не ходили в “старую” часть.Но не только из-за леса. Та самая Мария была то ли знахаркой, то ли ведьмой. К ней даже приезжали несколько раз городские, спрашивали у нас, как к ней проехать. Видимо, дошла о ней ведьминская слава и до городских.Местные же ее боялись. С каждым, кто к ней когда-то обращался за помощью, потом происходила какая-нибудь гадость (хотя помощь-то она оказывала!).Так вот… Зинаида твердо решила обратиться за помощью к Марии. Петр, конечно же, ее отговаривал. Но уж очень он хотел ребеночка... В итоге он сдался и пошел вместе с женой в старую часть деревни.После визита к ведьме Зина пришла ко мне сияя от счастья и начала делиться. С ее слов, Мария выслушала их просьбу - помочь с ребеночком, вышла в другую комнату, закрыла за собой дверь, вышла через пять минут и заявила, что поможет им.Для этого им нужно принести курочку с их двора, оставить у ведьмы, и забрать через неделю. Затем в течение полугода в “женские дни” Зина и ее муж должны питаться только яйцами этой курочки.Зима и Петя сделали все в точности как сказала ведьмуха. И через восемь месяцев Зима поняла, что беременна. Счастью пары не было предела. Да и, наверное, все деревенские за них искренне радовались.Родился чудесный малыш - голубоглазый мальчик. Рос он крепким, не болел. Родители не могли нарадоваться. В качестве благодарности регулярно снабжали Марию продуктами питания со своего огорода.Когда мальчонке исполнилось три годика, начались странности в его поведении. Он много плакал и кричал, чтобы ее отвели к его настоящей маме. Родители, которые буквально пылинки с него сдували, были в шоке. Это продолжалось почти весь год.На четырехлетие их сын стал совершенно не ласковым, злым и жестоким. Например, когда к нему подходила кошечка или собачка, он мог запросто пнуть животное или ударить. И он все не переставал требовать, чтобы они отдали его “настоящей маме”.Я знаю это не только со слов его родителей, мне доводилось видеть странности в его поведении лично. И скажу честно, они очень пугали. Как-то раз я пришла к Зине в гости, мы пили чай, а мальчик сидел с нами. Женщина встала и поцеловала сына, а он оттолкнул ее и грубо сказал “Отстань от меня, тварь! Ты мне не мать!”.Как бы я ни утешала Зину, она была вне себя от печали.Их сын рос, но все становилось хуже. Когда ему было где-то шесть лет, случилось страшное… Мать женщины пришла их навестить и нашла Петра и Зину мертвыми в кровати. Когда они спали, кто-то перерезал им горло, а потом воткнул нож в сердце.Женщина отошла от шока и вспомнила про внука. Но его нигде не было. Кое-кто в деревне потом поговаривал, что утром в день убийства видел, как мальчик, весь в крови, шел в сторону старой части деревни. Его так и не нашли, и больше его никто и никогда не видел из деревенских. Как и ведунью Марию…”Бабушка закончила говорить со слезами на глазах и попросила меня не связываться с “нечистой силой”.Автор: kotikvsmetane.

Ключевые слова: Личная жизнь череда неудач ведунья Зинаида и Петр ведьминская слава голубоглазый мальчик

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