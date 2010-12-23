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Страшилки

История бабушки

До того как я встретила своего возлюбленного, с личной жизнью у меня была полная беда. Никак не получалось у меня встретить "того самого" и построить крепкие отношения. В какой-то момент, после череды неудачных зачатков отношений, я совсем отчаялась.

Но у меня была бабушка, которая меня всегда поддерживала и была не просто любимой родственницей, но и настоящей подругой. В очередной раз я пришла к ней гости и, пока она жарила свои вкуснейшие блинчики, начала изливать ей душу по поводу личной жизни. В какой-то момент эмоции возобладали и я отчаянно сказала “Как будто прокляли меня! Пойду и найду какую - нибудь ведунью! Пусть она мне личную жизнь устроит!” После моих слов бабушка замерла, все ее лицо выражало тревогу, а взгляд растворился в пустоте.

Подгоревший блинчик быстро вернул ее в реальность и, глубоко вздохнув, она начала медленно и грустно говорить:

“Эх, внученька, гони такие мысли куда подальше… Все это лукавого...
Никому не хотела рассказывать историю, которая произошла в моей молодости. Но тебе расскажу. Ты уже девочка большая, но боюсь, что глупостей натворишь и обратишься “не к тому” человеку. Надеюсь, мне удастся тебя образумить.

На момент, когда произошла сама история, мне было 19 лет. Я жила в деревне. Ты же знаешь, что я всю жизнь прожила в деревне, пока твои родители 10 лет назад не привезли в меня в город. Они раньше каждое лето тебя привозили ко мне в гости...

В нашей деревне жила чудесная пара: Зинаида и Петр; они проживали через два дома от моего. Там дуб растет большой, если помнишь… Женаты они были давно, но не могли ребеночка родить никак. А хотели они его очень сильно! Всех врачей оббегали, но безрезультатно.
Я знаю такие подробности, потому что хорошо дружила с той женщиной.

Пара долго пыталась добиться желаемого, и когда перепробовали все возможные варианты, кто-то надоумил Зинаиду обратиться к Марии.
Мария - пожилая нелюбимая женщина, жила она в старой части деревни. Если помнишь, деревня делилась на две части - новая, где и жили деревенские в относительно новых домах, и старая - там, где стояли очень старые нежилые дома. На тот момент только одна Мария и жила там...
Старую и новую часть деревни разделял небольшой участок леса, местные со страхом избегали и не ходили в “старую” часть.
Но не только из-за леса. Та самая Мария была то ли знахаркой, то ли ведьмой. К ней даже приезжали несколько раз городские, спрашивали у нас, как к ней проехать. Видимо, дошла о ней ведьминская слава и до городских.

Местные же ее боялись. С каждым, кто к ней когда-то обращался за помощью, потом происходила какая-нибудь гадость (хотя помощь-то она оказывала!).

Так вот… Зинаида твердо решила обратиться за помощью к Марии. Петр, конечно же, ее отговаривал. Но уж очень он хотел ребеночка... В итоге он сдался и пошел вместе с женой в старую часть деревни.

После визита к ведьме Зина пришла ко мне сияя от счастья и начала делиться. С ее слов, Мария выслушала их просьбу - помочь с ребеночком, вышла в другую комнату, закрыла за собой дверь, вышла через пять минут и заявила, что поможет им.

Для этого им нужно принести курочку с их двора, оставить у ведьмы, и забрать через неделю. Затем в течение полугода в “женские дни” Зина и ее муж должны питаться только яйцами этой курочки.
Зима и Петя сделали все в точности как сказала ведьмуха. И через восемь месяцев Зима поняла, что беременна. Счастью пары не было предела. Да и, наверное, все деревенские за них искренне радовались.

Родился чудесный малыш - голубоглазый мальчик. Рос он крепким, не болел. Родители не могли нарадоваться. В качестве благодарности регулярно снабжали Марию продуктами питания со своего огорода.

Когда мальчонке исполнилось три годика, начались странности в его поведении. Он много плакал и кричал, чтобы ее отвели к его настоящей маме. Родители, которые буквально пылинки с него сдували, были в шоке. Это продолжалось почти весь год.

На четырехлетие их сын стал совершенно не ласковым, злым и жестоким. Например, когда к нему подходила кошечка или собачка, он мог запросто пнуть животное или ударить. И он все не переставал требовать, чтобы они отдали его “настоящей маме”.

Я знаю это не только со слов его родителей, мне доводилось видеть странности в его поведении лично. И скажу честно, они очень пугали. Как-то раз я пришла к Зине в гости, мы пили чай, а мальчик сидел с нами. Женщина встала и поцеловала сына, а он оттолкнул ее и грубо сказал “Отстань от меня, тварь! Ты мне не мать!”.
Как бы я ни утешала Зину, она была вне себя от печали.

Их сын рос, но все становилось хуже. Когда ему было где-то шесть лет, случилось страшное… Мать женщины пришла их навестить и нашла Петра и Зину мертвыми в кровати. Когда они спали, кто-то перерезал им горло, а потом воткнул нож в сердце.

Женщина отошла от шока и вспомнила про внука. Но его нигде не было. Кое-кто в деревне потом поговаривал, что утром в день убийства видел, как мальчик, весь в крови, шел в сторону старой части деревни. Его так и не нашли, и больше его никто и никогда не видел из деревенских. Как и ведунью Марию…”

Бабушка закончила говорить со слезами на глазах и попросила меня не связываться с “нечистой силой”.



Автор: kotikvsmetane.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Личная жизнь череда неудач ведунья Зинаида и Петр ведьминская слава голубоглазый мальчик

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:19
+2
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Комментариев: 1 901
Бесноватый какой то мальчишка родился. Ну енто не удивительно, с помощью нечистой силы рожденный, таким и должен был уродиться. Родители его большого ума, особенно мама. Плюс, как и обещалась.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:20
+3
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Страшилка она такая — … страшилка
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:16
0
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Ужас, вот бабка шустрая какая, только для себя выгоду делала, коза. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 20:47
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Комментариев: 432
Ужас,страсти-то какие. Ну в первой части,где мальчик просто бесится- все понятно с фразы "родители с него пылинки сдували " ну и досдувались, выростили эгоиста и социопата. Ну про убийство конечно загнули. Скорее всего вырос этот парниша, жил-поживал, тиранил этих родителей,которые и содержали его. Не хочу представлять ,что случилось, когда они состарились ...
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