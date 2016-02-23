Сны. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:00

Пипяка Просмотров: 24 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 01:00 by

Длинный коридор с очень ярким освещением. Похоже на какое-то офисное здание, по бокам расположено несчитанное количество дверей. Источника света не видно, как будто ламп нет.Я медленно иду вперед, пытаясь найти выход. Выборочно открывая двери и заглядывая в комнаты. Каких только тайн и ужасов не скрывают эти двери!За одной была пещера, освещенная факелами, по пещере проходила река крови. За другой находилась полностью зеркальная комната. Стены, пол и потолок, отражали друг друга, потому комната казалась бесконечной! Когда я смотрел в эту комнату, у меня начинала кружиться голова.За третьей дверью я застал двух непонятных волкоподобных существ. Некая смесь волка и рептилий. Эти звери уверенно стояли на задних лапах, спины их были сгорблены, а на груди были сложены маленькие передние лапы. Густая серебристая шерсть казалась настолько плотной, что складывалось ощущение, что она из метала.Когда я открыл дверь, эти звери совершали трапезу, хотя данный термин им не очень-то и подходит. Они рвали свою жертву своими маленькими острыми зубами, терзали её. Глаза их горели ярким пламенем. Замедли я еще немного - был бы десертом.Я продолжал свой путь. Ноги были тяжелыми, поэтому быстро идти не удавалось.Прорезая пространство словно желе, я шел к выходу, даже не представляя, где его найти. Моё внимание привлекла одна дверь. Она была слегка приоткрыта и будто манила меня. Я остановился, пытаясь подсмотреть в узкую щель, что скрывается за этой дверью. Там была она. Та самая комната, что испытывала меня на протяжении нескольких дней. Все те же стены, та же кушетка, всё тот же я, поглощённый ей. Но было в ней что-то не так. Что-то, чего раньше не было. Я медленно взялся за ручку и толкнул дверь от себя.Моему взору предстало нечто настолько омерзительное и ужасное, что я не нашел в себе силы захлопнуть дверь. Я просто замер, вцепившись в дверную ручку и не мог оторвать взгляда. Рядом с моим телом стояло костлявое существо в рваном тряпичном одеянии. Из деформированного и обтянутого кожей черепа клочками висели пряди седых грязных волос. Нижняя челюсть отсутствовала, а верхний свод зубов был усыпан острыми как шипы зубами. Это существо смотрело на меня своими ярко-голубыми глазами, казалось, что оно ухмыляется. Я продолжал наблюдать за всем этим, стоя в дверном проёме. Существо перевело взгляд на тело, что лежало рядом с ним, а потом с невероятной скоростью вонзило свою острую костлявую руку в изувеченную грудь. Кровь брызнула фонтаном, окрасив бледный череп красными пятнами.Тварь вновь перевела взгляд на меня. Едва сдерживая рвотный порыв, я смотрел ей прямо в глаза, медленно закрывая дверь. Существо, заметив, что я собрался распрощаться, бросилось в мою сторону. Я резко хлопнул дверью. Дыхание перехватило, сердце бешено билось в груди. Тяжело выдохнув, я повернулся и не мог поверить своим глазам. Я находился в той самой комнате.Монстра нигде не было. Тусклый свет падал на тело, скрытое под тканью синего цвета. Тело лежало на большом блестящем хирургическом столе. Я сделал неуверенный шаг в его сторону и почувствовал холод. Изо рта шел пар. По всему телу пробежала неприятная дрожь, а на кончиках пальцев началось покалывание. Я приложил ладони ко рту и, пытаясь их согреть, начал приближаться к телу. Чем ближе я подходил к нему, тем больше был уверен, что совершаю ошибку. Но остановиться я уже не мог. Ноги были неподвластны мне. Послышался шепот. Едва различимый, как будто сразу несколько человек, окружив меня, пытаются одновременно что-то сказать. С каждым шагом он становился все громче. «Не добов сь шедуби имйоп!» - звучало вокруг меня. Гул нарастал и казалось, что голоса уже в моей голове. Я стоял напротив тела.Я лежу в тесной железной коробке совершенно голый. Тьма выдавливала мои глаза, тишина терзала мои уши, холод пронзал мою грудь ледяными копьями. Я был напуган. Воздуха не хватало. Я рыскал руками по поверхности, на которой лежал. Холодная сталь, ровная и скользкая. И ничего. Тогда я уперся руками в потолок и со всей силы толкнул от себя. Он не поддавался. Я предпринял еще одно усилие, но вновь напрасно. Руки камнем упали на металлическую поверхность, и меня оглушил громогласный звон. Скривившись от грохота, я лежал неподвижно.Не знаю, сколько прошло времени - может, час, а может, всего пару минут. Я просто лежал и осознавал всю свою беспомощность.Снаружи что-то щелкнуло, и в глаза ударил яркий свет. Прежде, чем зажмуриться, я успел увидеть худую серую руку, что схватила край моего лежака и поволокла на себя. Зажмурился я со всей силы, так как это всегда помогало мне переместиться из одного кошмара в другой. На сей раз не сработало.Меня выволокли в операционную. Белый кафель, мощные лампы, приборы для измерения давления, считыватель пульса, искусственное дыхание и прочее жизнеобеспечение. Мои глаза едва привыкли к свету, как я почувствовал дичайшую боль. Взглянув на своё тело, я увидел, как та же серая рука скальпелем аккуратно выводила прямую линию от моей головы к паху. Медленно проводя по коже, она пускала мелкие капли крови. Я хотел кричать, хотел взывать о помощи, но все было тщетно. Мой рот был забит ватой. Она глушила мои вопли, она сушила мою глотку, она лишала мои легкие воздуха. Она медленно позволяла мне умереть. Боль была невыносимой, и я отключился.Очнулся я в свой «палате». Все те же стены, та же кушетка. Напротив меня была дверь. Рядом со мной стояла белая тень. Она была неподвижна. С противоположной стороны возвышалась костлявая тварь в рваной одежде. Вблизи она казалась очень высокой. У подножия моей койки так же спокойно стояли волкоподобные существа. Вся эта "компания" просто наблюдала за мной.Стараясь не делать резких движений, я медленно поднялся с койки и спустился на пол. На мне была больничная пижама, пропитанная запекшейся кровью. Монстры продолжали наблюдать за мной. Я не спеша проследовал к двери, продолжая смотреть за наблюдателями. Нащупав ручку, потянул её на себя. Реакции не последовало. Я шагнул вперед.Передо мной была всё та же комната, все те же животные, но был кое-кто еще. И от этого "новичка" было страшнее всего. Спиной ко мне, на больничной койке и в белой пижаме сидел я. Опираясь на одну руку, мой двойник повернул тело в мою сторону и глядел на меня. Но самое жуткое – ОН УЛЫБАЛСЯ. Недобро так, ехидно.Я двинулся вперед - к следующей двери. Шел вперед, стараясь не смотреть по сторонам. Ощущая на себе каждый взгляд. Схватившись за ручку, я уверено потянул дверь на себя. За ней была знакомая комната. Зрители с ухмылкой наблюдали за моими стараниями. Быстрым шагом я направился к двери. Дернул её. Та же картина! Не обращая внимания на обстановку, я добежал до двери и в очередной раз потянул её на себя. Впереди картина никак не изменилась, за исключением того, что все её обитатели имели моё лицо и, глядя меня, улыбались, оскалив белые зубы.Позади послышался шепот:- Не добов сь шедуби имйоп, не добов сь шедуби имйоп, не добов сь шедуби имйоп!Я обернулся. Обитатели комнаты, улыбаясь, шевелили губами. Я медленно закрыл дверь и поплёлся назад, понимая, что выбраться невозможно. Сделав пару шагов, я услышал единственное понятное слово «пойми». Но что я должен понять? Что они пытаются сказать? Я сделал еще пару шагов и был уже у койки.- Пойми и будешь…Голова раскалывалась. Мысль всеми возможными способами старалась проникнуть в меня. Складывалось ощущение, что она пробивала себе путь через черепную коробку. Боль стала невыносимой, я едва не потерял равновесие, ухватившись за край койки. Силы покидали меня. Последним рывком я забрался на нее, и тело потеряло контроль.- Свободен! – прозвучало последнее слово.«Пойми и будешь свободен!» - вот, что говорили мои палачи.Шепот перерастал в гул:- Пойми и будешь свободен. Пойми и будешь свободен! ПОЙМИ И БУДЕШЬ СВОБОДЕН! – гул сменился криком.- Хватит! – стараясь перебить гул, закричал я. – Что я должен понять?!- Пойми и будешь свободен! Пойми и будешь свободен!Терпеть этот крик было невозможно. Нужно было проснуться! Со всей силы я ущипнул себя за руку. Было больно, но недостаточно, чтобы проснуться. Тогда я нанес себе удар в лицо! Кровь пошла носом и слегка поплыло в глазах, но я все еще спал. Остервенело я начал пытать себя. Рвать плоть, царапать, кричать, истязать свое тело сквозь боль и слезы. Но ничего не помогало! Я продолжал находиться в своем кошмаре! Он вцепился в меня своими холодными когтистыми лапами!- Пойми и будешь свободен!- Что я должен понять? Почему не работает?- Пойми и будешь свободен! Пойми и будешь свободен!- Почему я не могу проснуться?! – я кричал изо всех сил.- Пойми и будешь свободен!- Я не могу просну… - меня осенило.Все тело стонало, кровоточило. На глазах была пелена слез. Я чувствовал всё это СЛИШКОМ реалистично! Выходит. Выходит, я не сплю! Я все это время не спал! Шепот прекратился, повисла гробовая тишина. Я закрыл лицо руками и плакал. Плакал достаточно долго, а затем отключился.Спустя какое-то время я пришел в себя. Я лежал в больничной палате, голубые стены, мягкий свет. Напротив меня стоял высокий мужчина в больничном халате. Рядом с ним стояла хрупкая девушка и маленький мальчик. Они говорили. Я прислушался:- Он уже несколько месяцев лежит без сознания. Состояние критическое. Ваш муж заперт в своем теле. Вы уверены, что хотите прервать искусственное жизнеобеспечение?- Да, - скупо ответила девушка и тихо заплакала.- Я понимаю, что это очень сложное решение. Вы хорошо подумали?Девушка долго молчала, глядя в мою сторону. Она плакала, но была так красива. Хотелось обнять её, но я не мог пошевелиться. Где-то внутри я тоже плакал. Врач молчал. Он понимающе смотрел на нее. Девушка вытерла слезы и молча кивнула.- Мне очень жаль, – ответил мужчина в белом халате.Он подошел ко мне и загородил мне дверной проём. Я не видел, как моя жена и сын удалились из комнаты. Я не успел попрощаться.- Прощайте, - шепотом произнес доктор.Писк аппарата прекратился. Я лежал, глядя доктору в лицо. В палату вошли санитары.- Я ЖИВ! – закричал я. – Я всё понял! Я свободен! Верните мою семью! Верните мою жизнь! Я живой! Я вернулся!Я не был услышан. Жизнь покидала меня. В глазах темнело. Силы отсутствовали. Единственное, что я смог, - это зажмуриться. Я почувствовал, как по щеке побежала слеза. Одинокий, брошенный, мертвый.Открыл глаза. Я нахожусь в помещении, лежу на больничной кушетке. Вокруг снуют белые тени, их очень много, а движения их плавные…Надеюсь, вам понравилось окунуться с головой в беспросветное море безумия! Оставляйте свои комментарии.Жду ваших отзывов, а на сегодня всё...

Ключевые слова: Безумие кошмары чудовища тени палата авторская история

Другие, подобные истории: