Контролёр

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 22:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

BruseRobertson Просмотров: 36 Комментарии: 1 +4 Вчера, 22:50 by

Ритмичный стук колес дизельного состава, несущегося сквозь зимнюю метель, будто заменил мне пульс. Тусклый, желтый свет в вагоне делал окружение лишь темнее. Прижавшись к продуваемому зимнем ветром окну, я впал в транс. Уже была полночь, когда на очередной остановке последний пассажир покинул вагон, оставив меня совсем одного. Музыка в наушниках составляла мне компанию следующие полчаса, все это время я всматривался в плотную стену из елей, заваленных сугробами. Ночь была очень темной, но сон все никак не мог прийти ко мне, казалось, в этом полусонном состоянии я и буду дожидаться рассвета. К моему счастью, все выше перечисленные факторы сыграли своё и ввели меня в состояние известное как сон.Очнулся я от боли в ногах, придя в себя, понял, что боль вызвана их обморожением. После недолгого растирания кровь вернулась в них и я почувствовал уже другую боль, говорящую о том, что не быть мне безногим. Только сейчас я понял сразу несколько вещей: первое - поезд стоит посреди леса, второе - света, как и отопления, в вагоне нету, ну и вишенкой на торте стали открытые двери, через которые ледяной воздух порывами ударял мне в лицо. Техническая остановка? Быть может, с путями что не так?Поднявшись с места, я направился в нос поезда, в тамбуре перед моими глазами оказался проем отрытых дверей, из которого в тамбур залетали крупные хлопья снега, но дальше метра видно ничего не было. Дверь, ведущая в следующий вагон, оказалась заперта. Через окошко почти ничего не видно. Выходить из поезда особо не хотелось, в душе таился страх того, что двери резко захлопнуться и дизель тронется. Как по мне, это был бы довольно неприятный сценарий. Но, проверив дверь, ведущую в задний вагон, я убедился, что вариантов не особо много. Про кнопку связи с машинистом можно и не говорить, она-то и при наличии электричества редко работает.Но в заднем вагоне я услышал чей-то голос, как по мне, он принадлежал мужчине. Компания мне бы сейчас не помешала. Выйдя из поезда, я тут же бросился в этот вагон, но ударился в темноте о закрытые двери. Стоя снаружи, по колено в сугробе, у меня в голове роились возможные дальнейшие действия. Но мысли тут же куда-то пропали, как только из-за закрытых дверей послышался глухой зов о помощи. Я принялся всматриваться в окна, находящиеся на дверях, но когда мне удалось до них добрался, я увидел, что тамбур уже был пуст. Единственным возможным решением было проверить, открыты ли дальние двери. Стараясь не утонуть в сугробе и сопротивляясь режущему лицо ветру, я направился вдоль вагона. Пройдя уже половину его длины, я услышал стук по окну, находившемуся чуть выше моей головы. Первый раз я взглянул на него вскользь и из-за темноты ничего не разглядел. Стоило мне отвернуть от темного окна голову как стук повторился, вторая попытка рассмотреть что-либо увенчалась "успехом". Первое, что удалось разглядеть, - это два очень даже человеческих глаза, страх внутри меня зародился, когда я осознал, что для нормального лица они слишком отдалены друг от друга.Тем временем, мои глаза стали все лучше и лучше видеть в темноте. Лицо, точнее, морда, была похожа на собачью, но в тоже время мне удалось рассмотреть на его голове небольшие бычьи рога. Пасть была закрыта, но губам не хватало длины для того, чтобы полностью прикрыть длинные желтые зубы. Картина была отвратительной, но больше всего меня смутило само выражение этого существа. Оно напомнило выражение удивления и крайнего недоумения. Мы не сводили глаз друг с друга около минуты, это противостояние напоминало дуэль ковбоев. Я понимал, что стоит мне начать убегать - она тут же бросится за мной. В это же время, стоит ему хоть немного сдвинуться, я тут же брошусь убегать.В голове проносились мысли и пути возможного отступления. И вот, план, как некое озарение, появился в моей голове. Дальняя дверь вагона, к которой я шел, была открыта, значит эта тварь выйти сможет только таким путем. И у меня будет небольшая фора, но возвращаться в свой вагон смысла нет, двери я закрыть не смогу да прятаться под лавками звучит не очень разумно.Начать игру решило оно. Морда резко пропала в окне, мои инстинкты резко, будто ударом тока, заставили меня бежать. Оказавшись около открытых дверей, я нырнул под поезд. Стараясь не дышать, я с мучением ждал эту тварь, мне хотелось контролировать ситуацию, а для этого необходим зрительный контакт. И вот передо мной ноги этой твари, тонкие, с коленями, смотрящими назад, как у насекомых. Вместо стоп у неё были копыта, но они не проваливались в снег, будто тварь была очень легкой. Оно зашло в мой вагон, а я, лёжа под ним, начал ползти вдоль него, приминая под собой снег.Над головой был слышен стук копыт. Высунув голову с левой стороны, я увидел, что нос поезда стоит у какой-то небольшой остановки, которую освещал лишь один слабый уличный фонарь. Присмотревшись, мне удалось рассмотреть несколько фигур в форме машинистов. До них было четыре с половиной вагона. Больше всего мне хотелось увидеть хотя бы одного человека. Внезапно стук копыт прекратился. Оглянувшись, я чуть не потерял сознание. Это существо, просунув голову под вагон, смотрело на меня. На его морде не было никаких эмоций, лишь широко открытые непропорциональные человеческие глаза на собачьей морде. Инстинкты сделали все за меня. Сейчас я вспоминаю все это лишь отрывками. Вот я бегу, спотыкаясь о сугробы, люди в форме замечают меня но не трогаются с места. И тут я помню, что оглянулся, ненавижу себя за это. Оно бежало за мной, но не на двух ногах, а на всех своих конечностях. Его движения были ломаными и резкими. Казалось, что это длится бесконечность. Оставалась всего несколько метров до остановки когда это существо схватило меня за шиворот и подняло на метр над землёй. Тут один из машинистов включил свой фонарь. Яркий луч света ослепил меня. Лапа существа разжалась и я рухнул в снег, потеряв сознание. В чувство меня привели лёгкими шлепками по лицу.- Парень, ты как? - сухо спросил один из машинистов. Мы все ещё были на этой станции.- Кто… Кто это был?- Контролёр.- А что ему было нужно?- У него работа такая.- Какая?- Искать плохих людей.- А я что, плохой?- Раз ты жив, значит нет. Слушай, ты извини, что так вышло. Просто там в одном из вагонов мужик двух женщин убил. Маньяк вроде. Вот "Контролёр" попросил нас остановиться для проверки. А тебя мы не заметили.

Ключевые слова: Поезд существо копыта машинисты контролер авторская история

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