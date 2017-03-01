Туман

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:03

Причина: Стилистика автора сохранена

CrackerXDD Просмотров: 3 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:03 by

Давным-давно данную историю мне рассказал мой дед. Верить в эту историю или нет - решать вам. Далее рассказ от его лица.Шла зима 41-го года. Отец мой ушел на войну, а мать постоянно была в заботах. Она поручила нам со старшим братом сходить в лес и нарубить дров, так как большую часть запасов печного топлива увезли для содержания фронтовиков.Я взял санки, а Андрей захватил шмат веревки и топорик. Жили мы тогда близ Вильно, что тогда был частью Белоруссии, поэтому темнота начала захватывать небо с неумолимой быстротой, и, придя в лес, мы уже видели красный закат.В лесу в основном были могучие дубы и лишь изредка можно было заметить тоненькие березки или осинки.Снег хрустел под нашими ногами. Мы болтали о том, что будем делать завтра и во что будем играть. Брат глазами уловил достаточно высокую и толстенькую березку и подозвал меня с санками к себе. Он замахнулся топором и нанес удар по дереву. А затем еще удар и еще. Через пять минут на снегу лежала березка. Андрюшка рубил ее на короткие бревнышки, а я глядел по сторонам.Вдруг со стороны холма внезапно повалил густой желтоватый туман. Я сказал Андрею, а тот посмотрел туда. Мы быстро погрузили поленья на санки и завязали их верёвкой. Брат схватил топор, и мы побежали в противоположном направлении от тумана, но и с той стороны повалила желтая дымка. Мы услышали какие-то завывания. Ничего не было видно из-за темноты и тумана. Вой резко превратился в гул и непонятный шепот. Сердце так и хотело вылететь из моей груди. Невольно по моим щекам потекли слезы страха. Андрей прижал меня к себе и начал успокаивать.Туман надвигался на нас. Из него стали слышатся крики ужаса. Брат посадил меня на санки с дровами и взял в руки топорик. Он изо всех сил потащил санки. Я укутался в тулуп и не прекращал рыдать. Так я просидел ещё полчаса.Решив вылезти из тулупа, я высунул голову. Я увидел наш двор. Наша собака Жучка встречала нас радостным лаем. Была глубокая ночь. Мать со слезами на глазах принялась нас обнимать. В глазах брата читался страх и ужас, пережитый за то время, когда он вез меня из леса.Мы зашли в избу. Мать покормила нас и уложила спать.Когда брат снял шапку, я ужаснулся от увиденного: за эти полчаса мой шестнадцатилетний брат поседел от страха.Мы рассказали нашу историю маме, и она поверила. Оказалось, что в 1916 году, во время Второй Отечественной войны, в этом лесу проходил отряд русских солдат. Они шли по низине, а немцы решили отравить их хлором. Отсюда и желтоватый туман. Одним из тех солдат был наш дед, ему и еще нескольким солдатам удалось выжить и дойти до деревни. По его словам, это был настоящий ад - людей разъедало газом. Они плевались кусками своих легких и покрывались многочисленными язвами и ожогами. Крики солдат слышались по всему лесу. Они лишь хотели поскорее умереть и не мучиться от этой ужасной боли.Мы с братом прочувствовали тот ужас, который прошли воины тех времен. В тот лес мы больше не ходили....

Ключевые слова: Лес зима туман крики ужас авторская история

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