А что вы думали?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:12

Причина: Заменила раздел.

NiCh Просмотров: 63 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:12 by

Врядли кто-то действительно любит читать истории, зная каждый их финал. Но жизнь вновь меня удивила этим случаем, что передала мне однокурсница, прибывшая недавно в мой город.До этого она, будем звать ее Аня, жила в подмосковье, которое не отличалось скучными новостями. Одну из новостей поведала она как никогда детально.Дело было около четырёх лет назад, жители одного города спокойно проводили будний вечер четверга. Но эту безмятежность прервала жуткая новость: средь бела дня в нескольких шагах от оживленной уличной дорожки был найден труп предположительно двадцатилетней девушки, почему предположительно, потому что все её тело было совершено изувечено, так, будто бы это сделал какой-то зверь. Понятное дело, что "это" нельзя было опознать, т.к. сделать это было практически невозможно, не было ни одежды, ни вещей... Ни лица. После такой новостной передачи Ане запретили, конечно, выходить на улицу самой, она послушно оставалась дома.Каждый день в разных уголках её городка находили остатки людей, маньяк (как его естественно стали называть) убивал кого угодно, когда угодно и как угодно. К примеру, ему удалось подстеречь взрослого тридцатилетнего мужчину за шоссейной автозаправочной станцией и оглушить его огромной дубиной, после чего превратить его тело буквально в фарш с помощью топора (надеюсь, это было преувеличением со стороны её рассказа). Имеется фотография отрубленной головы, которую я, честно говоря, боюсь публиковать, если будет очень нужно, крайне, то обращайтесь в личку.Итак, один лишь человек держал всех в панике, патрули были повсюду, по ТВ стали показывать примерную фигуру маньяка: высокий человек в джинсах и куртке, к сожалению, не примечательный ничем (была зимняя пора). Но самое жуткое, что Аня описала, было одно её утро. Когда она проснулась, её родители уже ушли на работу, но было еще достаточно темно, чтобы понять, что утро раннее. А проснулась она от криков. От отчаянных, душераздирающих криков девушки, что вот-вот сорвёт голос... Он рубил её живой. Аня впала в оцепенение, все, что смогла она сделать — записать это на диктофон, как "доказательство". Она включала мне запись... Там были лишь крики о помощи. Настолько громко и высоко, насколько возможно. Всё, что могла повторять жертва — "ПОМОГИТЕ"... Далеко не каждый сможет без паники прослушать эту запись... Она также имеется у меня. И меня до сих пор пробирает холод от воспоминаний о ней... Я думал, как можно быть таким жестоким?..Днем нашли ту девушку с острием топора в голове, "утихомиренную". Полиция не успела приехать. Но успели установить, что перед убийствами девушек маньяк также насиловал их, после чего... Растерзал. После таких уж новостей Ане запретили вообще выходить на улицу. И не зря.Спустя ровно один день стали поступать заявления о пропажах детей. Детей до 16 лет. Целую неделю, каждый день пропадало по паре школьников и школьниц, но не было найдено. Стали прочёсывать весь город в их поисках, патрулируя круглосуточно. Спустя еще неделю все смирились с тем, что их постигла та же участь, что и остальных жертв..В тот же день нашли один заброшенный дом, скорее походивший на сарай с двумя этажами. На ступеньках между ними были широкие кровавые следы, на втором этаже лежал труп самого маньяка с разрезанными руками и ножом, лежащим рядом с ним. Слева от него была запертая снаружи дверь, когда сломали её замок, увидели детей.. Сидящими на полу и играющими в какую-то игру, видимо, чтобы не скучать.А на внутренней стороне двери было нацарапано ножом по дереву: "А что вы думали?"

Ключевые слова: Маньяк история из жизни неожиданность

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