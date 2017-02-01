Лунный свет у кладбища

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:08

Владимир Ложкарев Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:08 by

Было утро, почти вся семья была в сборе кроме одного мальчика - Уильяма. Который спал крепким сном. "Дзынь-дзынь" - это был будильник. Испугавшись, у мальчика от громкого звука сжался желудок и застучало сердце. Лениво встав с кровати, Уильям усталым взглядам поглядел на кухню. На кухне с рассерженными лицами сидели родители, которые спокойно пили чай. Уильям стал быстро одеваться. Одевшись, он пулей пролетел в ванну. После водных процедур мальчик пошёл на кухню."Привет мам, привет пап!" - радостно произнёс Уильям родителям."Привет Уильям!" - строго ответил отец сыну.Увидев чемоданы, мальчик спросил:- Мам, мы переезжаем?Мать, повернув голову к сыну, ответила хриплым голосом:- Да, сынок!Уильям немного растерялся и дрожащим голосом спросил:- К..куда?Отец поглядел злобным взглядом на сына и, повысив тон, произнёс:- На кладбище!Уильяму на секунду показалось, что зрачки у отца увеличились.С испугом поглядев на отца, который пил чай, спросил:- Как на кладбище? Может возле него?Мать, выпив чай, произнесла:- Посередине!Мальчик неуверенно спросил:- Вокруг дома будут м...могилы?Отец ответил:- Обязательно - их очень много!Мальчику показалось, что у отца был холодный, хриплый голос - как у дьявола!Уильям покачал головой, пытаясь выкинуть дурные мысли из головы, и спросил:- Как оно называется?На что мальчику родители в один голос ответили:- Раумгартен!- Раум кто? - переспросил мальчик.- Раумгартен, - ответили родители.Уильям ответил:- Понятно!Вдруг отец воскликнул:- Уильям, тебе сделать чай? До поезда 10 минут, если не будешь то жди!Мальчик ответил:- Не буду, пойду в компьютере узнаю об этом Раумгартене!Родители в ответ покачали головой и ответили:- Ладно, иди!Уильям развернулся и отправился к компьютеру. Сердито нажал на кнопку запуска компьютера. Он понял почему родители были в плохом настроении - во-первых, переезд, во-вторых, получил двойку вчера. Потому что не выполнил домашнее задание. Хоть Уильям и спрашивал домашку у своего одноклассника, но тот ответил, что домашку не задавали. На самом деле одноклассник прослушал учителя. И ему тоже поставили два. После двойки Уильям запирался в комнате и громко стонал. Успокоившись, мальчик услышал голос матери:- Пора, Уильям!Мальчик, не думая, ответил:- Сейчас.Уильям задумался: "Что будет, если мне будет плохо и я буду рыгать? Что будет, если мы не успеем на поезд? Что будет, если мы попадём в автокатастрофу?" Дурные мысли как будто не покидали головы мальчика, даже не пытались уйти.Всё-таки собравшись, Уильям пошёл на кухню. Родители молча отправились к входной двери, взяв всё необходимое. Тем временем Уильям пулей побежал, взял телефон, зарядку и наушники - короче, всё для переезда.Родители нервно и неуверенно сказали:- Нас догонишь!Уильям ответил:- Хорошо!Взяв всё необходимое, мальчик подбежал к входной двери и опять же задумался: "А что, если когда мы переедем, я надеюсь благополучно, будут происходить странные вещи? Если мне приснится кошмар?" Опять Уильяма пленили дурные мысли. Успокоившись, мальчик вспомнил, что не выключил компьютер! Кинув мини-чемодан, Уильям со скоростью света рванул ккомпьютеру. Выключив его, мальчик опять же побежал быстро за мини-чемоданом. Лицо было красное, как спелый помидор, сердце стучалось так быстро, как будто на каком-нибудь церковном празднике стучат колокола, только очень быстро. Уильям сделал вдох - выдох. И опять же побежал к поезду. Увидев, что в поезд заходят родители, мальчик уже обычном шагом пошёл к поезду. Возле входа в поезд вход закрыли. Уильям думал: "Всё пропало!"Мальчик услышал голос своей мамы:- Откройте дверь! Мой сын на улице!Водитель повернул голову к мальчику и фыркнул:- Быстрее надо было, быстрее!Всё-таки дверь открылась, и Уильям вошёл в поезд. Видит - родителей нет! Смотрит ещё раз, вроде нету! Моргнув глазами, мальчик увидел, что они сидели на предпоследним месте. Уильям подошёл к родителям и спросил:- Где вы были?На что Уильяму ответила мать:- Мы всегда тут были, не морочь голову. Сядь на последнее место!Мальчик, заикаясь, ответил:- Х... хорошо!Подойдя к месту, он сел. Уильям задумался над переездом. В нем новый дом вызывал некое отвращение, изумление и панику. Уильяма часто тошнило, поэтому он взял с собой пакеты.Поездка проходила не очень нормально. Родители не обращали никого внимания на сына, как будто ребёнок - посторонний человек. Уильям был самостоятельный. Мальчик думал:- Родители на меня не обращают внимания - наверно потому, что хотят, чтобы я учился самостоятельности. Прошло безобидных полчаса. Поезд остановился. Послышался голос водителя:- Остановка, кладбище Раумгартен!Родители вышли с сыном. Отец с матерью пошли вперёд, мальчик поплёлся за ними. Уильям осматривался: могилы были старинные, все заросшие растениями. Увидев дом, мальчик немного испугался. Потому что дом выглядел странно. На крыше стояла статуя Дракулы. Весь дом был чёрно-синего цвета. Окна были как в доме вампира. "Опять эти дурные мысли!" - шепотом сказал Уильям. Войдя в дом, мальчик ещё сильнее испугался. Возникло такое чувство, что это дом вампира. Стены в трещинах, обои разорваны, потолок тоже в трещинах.Семья стала привыкать к новому жилью. Но Уильяма не покидало чувство тревоги.Было полнолуние, за окном сырая ночь, в добавку ливень с грозой. Уильям смотрел в окно на дождь. Он увидел луну, которая освещала кладбище. Внезапно Уильям увидел тени, которые стояли возле могил. Мальчик отошёл назад и увидел боковым зрением, что шкаф открыт. С тела тёк холодный пот, жёлудок сжимался, сердце билось. Уильям по телу почувствовал прикосновения. Увидел длинные руки, которые держат его. И вдруг руки забрали мальчика в тёмный лес.Уильям вышел и шкафа. Увидел огромный, жуткий лес. Сердце колотилось. Деревья были огромные, согнутые, окутанные в белые шубки. Вдали медленно шли тени. Они шли на мальчика. Посмотрев наверх, Уильям увидел родителей, которые спускались с неба на землю. Родители, увидев сына, сказали:- Ты будешь лежать в гробу вместе с нами!Уильям ответил:- Нет!Это был сон.От кошмара мальчик посмотрел в окно и увидел, что тени были близко. Они стучались везде. Выломали дверь и Уильям упал в гроб навечно.

Ключевые слова: Мальчик родители переезд дом кладбище вампир

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