Соседка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:47

ScaryBy Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:47 by

В давние времена, когда я был школьником, мы с родителями пару раз переезжали из одного города в другой. Матери приходилось часто менять места работы, а главным виновником переездов был отец с его работой. На момент происходящего заранее запланированный переезд должен был произойти через пару месяцев. В это время я, не совсем успешно, заканчивал девятый класс. На этом месте мы пробыли суммарно около четырех лет. Проживали на шестом этаже девятиэтажного панельного дома.Все бы ничего, но этажом выше, над нами, жила старая бабка. На первый взгляд можно было подумать, что она на всю голову ненормальная. Летом у меня в комнате было часто открыто окно, и благодаря этому мы всей семьей часто слышали, как она разговаривала прямо в открытую форточку из своей комнаты. Все это начиналось спонтанно и также неожиданно заканчивалось. Причем могла заговорить у себя в квартире даже посреди ночи, как назло всем, делая это гораздо громче, чем днем. Какого-то особого распорядка у нее не было, вольная птица, одним словом. Говорила же она о непонятных вещах, часто невнятно пытаясь донести до кого-то или чего-то свою мысль. С улицы все это выглядело нелепо, и прохожие часто бросали на нее взгляды. Местные, напротив, не обращали на все это внимание, видимо это дело привычки. Пару раз я просыпался посреди ночи, так громко она говорила. Признаться честно, было очень страшно, потому что часто меняла интонацию, и складывалась ощущение что говорят разные люди.Однажды, в один воскресный день, когда никого дома не было, я, как всегда, убивал свободное время перед компьютером. Сижу, о чем-то на момент задумался, как вдруг слышу, что-то во входную дверь шкрябает. В легком недоумении, я неспешно подхожу и смотрю в глазок. В первые секунды не мог поверить своим глазам, когда эту бабку увидел. Слегка приоткрыл дверь, я не успев сказать ни слова, был перебит:- Ты меня обокрал! Верни мне мое золото! – с некой злобой сказала бабка.Я сразу не сообразил, что ей ответить, уж больно быстро все произошло. А она, как бы забыв, что говорила пару секунд назад, выдает:- Ты сынок мой, Алешка, где ты пропадал!? – полностью изменившись в лице, интересовалась бабка.- Извините, но меня Женя зовут! – ответил ей я.Но она, ни капли не растерявшись, будто так и надо, или она знала, что я ей скажу, выдала:- У меня вас много! Всех не могу упомнить! – едва раскрывая рот выдавила она из себя.После этого, так же неожиданно, как и появилась, она развернулась и пошла вверх по лестнице. Зачем она приходила, на тот момент мне понять было не дано. Но от этого разговора мне было не по себе. Было в нее глазах что-то выходящее за грань безумия, казалось, что в ее сознании есть еще кто-то, кто пытается небезуспешно управлять ею. Отбросив все свои философские размышления, я вернулся к привычному для меня занятию. Как ни странно, но до самого вечера ее слышно не было.Половину ночи я не мог уснуть, мучила бессонница. Как по волшебству, в один момент в комнате стало очень тихо. Но это была не обычная тишина, а больше похожая на оглушение. Создавалось впечатление, что я попал в вакуум, или, того хуже, просто оглох. Будто бы вокруг ничего не изменилось, а тишина была внутри моей головы. Несколько секунд я не мог понять, что происходит, пытался вслушаться в обстановку, но слышал лишь, свое дыхание. Не знаю почему, но оно меня дико раздражало и не давало сосредоточиться на собственных мыслях. В какую-то секунду появилось ощущение, что вот-вот должно что-то произойти. Оно одновременно сигнализировало о том, что тишина - это лишь глубокое затишье перед чем-то необъяснимым. Как на зло, ожидания оправдались, сверху послышались шаги и томным голосом бабка вновь заговорила…- Ты меня убьешь!? Я знаю! Оставь меня в покое, надоело! – говорила она с нарастающей интонациейПосле этих слов, практически сразу же, полностью изменив интонацию и тон голоса, она сказала:- Что же ты, родная, ведешь себя погано совсем, отец твой еще с нами, ему все расскажу, он тебе покажет! – говорила бабка едва слышно, слегка шепелявяНо все эти изменения сразу меркли, когда она, минуту постояв в полной тишине, неожиданно и громко, начинала орать что-то не совсем внятное: то ли угрожая кому-то, то ли пытаясь отпугнуть. Подобные речи я за ней до этого не наблюдал, хотя чудила она время от времени не слабо. После криков был слышен сильный глухой стук. По ощущениям, похож на падение чего-то очень тяжелого. Это было последнее что происходило за ночь, стало вновь очень тихо. Я с интересом прислушивался, что же произойдет дальше. Но ничего удивительного не услышал, лишь несколько очень легких шагов, совсем не похожих на те, что были ранее. На этом тревожная ночь для меня закончилась, точнее я просто уснул в ожидании чего-то нового.Утром проснулся, если так можно сказать, с дикой головной болью. Впервые за долгое время, для меня радостью было уйти из дому в школу. Родителям пока не стал ни о чем рассказывать, так как понимал, им сейчас абсолютно не до этого. Тем более отец мой уж больно сильно не любил не то что разговаривать, но и слушать что-либо на подобные темы. В общем, кое как собравшись, я, как и прежде, не обратив внимания на окружающие меня вещи, вышел из квартиры. По необъяснимым для меня причинам, выйдя из подъезда, уже на первых шагах, я ощутил непередаваемую легкость. То ли свежий воздух на меня так подействовал, толи смена обстановки, сказать было сложно.Если говорить про то, как прошел день, то в целом все было отлично, ничего особенного. Все время, проведенное вне квартиры, пролетело очень быстро. Отвлеченно занимаясь учебой, я и заметить не успел, как нужно было возвращаться назад. В обычный же день, я как "образцовый ученик" уже был бы в полной готовности стартовать из школы, но не сегодня.По окончании занятий в неспешном темпе я вернулся домой. В квартире, как и всегда, царила мертвая тишина, лишь часы на стене в коридоре ежесекундно подавали признаки жизни. В этот момент я понял, что хочу завести себе кота, с ним бы не было так одиноко дома.Зайдя в комнату, я с удивлением обнаружил, какой же там бардак. Некоторые вещи хаотично разбросаны, кровать смята, везде какие-то следы. Не придав этому значения, я подумал: "не вопрос, вызов принят" и настроился на уборку. А что бы не было скучно, включил музыку на компьютере, да погромче. В процессе уборки я местами "диву давался", натыкаясь на давно потерянные вещи. Некоторые из них находились там, что невольно складывалось впечатление, будто кто-то нарочно их там прятал от меня. Через пару минут сверху послышался громкий стук. Видимо бабке сверху не нравилась громкая музыка. Я же, назло ей, в отместку за ночь, решил сделать еще громче. Думаю, хоть как-то отыграюсь, а на душе даже приятно как-то стало, тем более ничего противозаконного против нее не делал. Через минуту стуки прекратились, ну, думаю, устала наконец. Решил я уже бабку пожалеть, выключил музыку и, так как в комнате практически убрал, решил отдохнуть.Лег на кровать, предварительно поставив телефон на зарядку, и задумался о чем-то своем. В процессе осознаю, что время то уже бабкиных разговоров наступило, а она молчит. Окно было открыто, а из него вместо невнятное речи слышно только, как ребятишки где-то снизу кричат, разговоры людей под подъездом. Проще говоря, нестандартно до такой степени, что уши радуются. Не заметил, как погрузившись в свои мысли, я уснул. Сны мне сняться довольно редко, и сегодня был тот редкий случай. Возможно из-за прошлой ночи, либо по другим причинам, но сон был очень реалистичным.В нем я с самого утра, как отдельными отрывками, проживал свой обычный будний день. Но на протяжении всего сна я был не один. Это такое непонятное чувство, которое сложно передать словами. По началу этот кто-то был на расстоянии, куда бы я не пошел. Но по мере того, как я двигался дальше, все пространство вокруг меня как бы сжималось и становилось меньше, невольно приближая наблюдающего незнакомца все ближе и ближе. Это очень пугало, особенно в тот момент, когда я оказался в своей комнате. Создалось ощущение, что попал в капкан, в котором меня и ждали...Проснулся я резко, от того, что кто-то, зайдя в квартиру, сильно хлопнул дверью. С трудом открыв глаза, я, посмотрел время на телефоне и был удивлен паре вещей. Во-первых, я проспал несколько часов, а это означало лишь то, что вечером будет вновь сложно уснуть. И второе это то, что телефон был почему-то разряжен, а зарядное устройство лежало в другом углу комнаты. Поднявшись, я ощутил всем телом, как же холодно у меня в комнате. Первым делом стал невольно грешить на открытое окно. Подойдя поближе, хотел уже было его закрыть, но почувствовал легкий порыв уличного ветра на себе. Удивительно, но снаружи было теплее, чем у меня в комнате. Почему именно у меня было холодно, понятия не имею. Но выйдя в коридор к родителям, почувствовал, что там так же было заметно теплее. К слову, на улице было довольно тепло.Отец с материю о чем-то спорили, причем очень серьезно, а в нашей семье таких конфликтов не было очень давно. Да и по сути ни к чему хорошему они никогда не приводили. После пары фраз отец ушел в свою комнату, предпочтя этим вечером отказаться от ужина и компании матери. Мама разогрела нам ужин, и мы сели за стол. Я попытался рассказать ей о странностях, с которыми столкнулся, но она, всем видом показывала, что ей сейчас не интересно меня слушать. Отбросив попытки, я молча закончил ужинать и, поблагодарив мать, отправился в свою комнату. Вечер решил посвятить подготовке к завтрашнему дню, он обещал быть «жарким» из-за открытого урока и одновременно контрольной по математике. По сути нам дали понять, что те, кто нормально себя проявят, получат хорошую оценку и на экзамене. У меня было немного материала и пара уравнений. Закончив подготовку, решил улечься в кровать и попытался уснуть. Как ни странно, но это мне удалось очень легко и быстро.Не помню точно, что снилось, но нечто очень неприятное. Проснулся меня заставил навязчивый и непонятный шум сверху. С огромным трудом открыв глаза, ощутил неприятное чувство озноба во всем теле. Проведя рукой по лбу, я почувствовал, что он весь мокрый. Сразу подумал, что из-за кошмара во сне я весь покрылся холодным потом. Но как только глаза привыкли к темноте, с удивлением для самого себя, увидел мокрое пятно прямо у себя над кроватью.- Вот же старая ведьма, решила нас затопить! – произнес мысли вслухБыстро поднявшись с кровати, я со стойким ощущением ломоты и слабости в теле, прямиком отправился к включателю. Включив свет, не теряя ни секунды, сфокусировал внимание на то мокрое место, на потолке! На мое удивление – там ничего не было. Первые секунды не мог поверить своим глазам. Я твердо верил, что буквально только что видел это проклятое пятно на потолке. Постояв немного в шокированном состоянии, я взял себя в руки, и, не выключая свет в комнате, лег в кровать, укутавшись одеялом. Первое время мои глаза и мысли были прикованы к потолку. Стоило отвлечь внимание от него, как в ту же секунду сверху, у бабки в комнате, начался очередной монолог:- Оставь меня, подонок! Ты меня убил! Провались ты! – говорила она неестественным, злым и хриплым голосом.Послушав то, что она там говорила, честно говоря, стало вообще не по себе. Хотел разбудить родителей, рассказать им что происходит. Но реально оценив ситуацию, был уверен, что они мне не поверят. Что стоит только то, что отец на это скажет. Проводя время в нерешительном ожидании чего-то нового, я вновь погрузился в сон.Следующий момент, который помню, это громкая и раздражительная мелодия будильника на телефоне. Все утро сильно болела голова и мне уже было сложно оценить, был ли это сон, или неприятная реальность, произошедшая со мной ночью. Не смотря на плохое самочувствие, я попытался отбросить все неприятные мысли, и, отказавшись от завтрака, отправился в школу. Вопреки моим же ожиданиям, день прошел наилучшим образом. Контрольная и открытый урок прошли на ура, и, как итог, осталась масса положительных впечатлений и хорошая отметка. Время после занятий и до самого вечера провел в компании друзей, выпив немного пива.Домой вернулся, когда на улице уже стемнело. Войдя внутрь квартиры, ожидал вновь окунуться в атмосферу разлада, создаваемую родителями. К моему приятному удивлению, они находились вместе и не ругались. Так же в гостях у нас была соседка, которая изредка приходила к нам, в основном, посплетничать о чем или ком-нибудь. Не успел я закрыть за собой дверь, как услышал, что они позвали меня к себе. После недолгой паузы отец рассказал мне, что бабка, которая жила над нами, пару дней назад умерла, прямо у себя в комнате. Видимо, кто-то из тех, кто лишь изредка за ней присматривал, забил тревогу. Мне почему-то сразу хотелось рассказать обо всем, что происходило со мной и что я слышал. Поразмыслив, я осознал, что это не лучшая идея, и не стал этого делать.Спустя месяц я, вернувшись домой, как всегда стал занимался своими делами. В квартире сверху не было больше никаких разговоров и шума. Так же, как и не было никаких жильцов, она пустовала. Выходя из кухни я услышал, что кто-то шкрябает с обратной стороны входной двери. Испытав легкий испуг, я уверенным шагом подошел к двери и взглянул в глазок. В нем с ужасом для себя я увидел ту самую бабку, которая в мгновение ока будто испарилась, поднимаясь вверх по лестнице. Такого страха я до этого, и скорее всего после этого, никогда не испытывал. Меня стало бросать в жар после того, как спустя минуту стал слышать шаги в квартире сверху. К счастью, это длилось не долго и прервались они именно в моей комнате.До самого переезда был еще не один раз, когда за дверью кто-то шкрябал. Испытывая страх в эти моменты, я больше к двери не подходил.

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