Стог сена

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 14:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:38 by

Мистическую историю эту рассказал мой учитель русского языка. Произошла она с его отцом Иваном в селе Костино-Отделец Воронежской области.Летним вечером после тяжелого трудового дня Иван шел домой. Мужичок, лет сорока, плотного телосложения, в мятом простеньком костюме и кирзовых сапогах, работал трактористом в сельском колхозе, который находился примерно в 1-м километре от его жилища.Проходя мимо заготовленных на зиму деревенскими жителями стогов сена, Иван почувствовал на себе тяжелый взгляд. Он обернулся и прислушался, но вокруг никого не было, только пение птиц раздавалось по округе. Как правило, путь тракториста по вечерам был безлюден.Иван пошел дальше, но тревожное чувство, что кто-то пристально смотрит ему в спину, не оставляло его. Ему все больше становилось не по себе. Мужчина снова оглянулся и увидел рядом с собой стог сена, который он прошел пару минут назад… Вроде бы.Посчитав, что обознался, и свалив все на усталость от работы, Иван пошел дальше. Пройдя еще несколько метров, он опять обернулся и увидел стоящий рядом тот самый стог сена. Мужчину охватила паника. Не понимая, что делает, он снял кирзовые сапоги, метнул их в своего незваного попутчика и со всех ног бросился бежать. Дома Иван все рассказал жене, но та не поверила, хоть и знала, что муж ее спиртного с роду в рот не брал.Следующим утром, идя на работу, тракторист не обнаружил никаких следов вчерашнего происшествия: ни сапог, ни стога сена. Вечером Иван решил вернуться с работы по другой дороге. Каково же было его удивление, когда жена рассказала ему, что днем приходила соседка – скромная и милая женщина по имени Марфа – и просила передать, что не желает мужчине зла. При этом она сильно хромала на одну ногу.Иван тут же бросился к соседке и потребовал объяснений, но та молча опустила глаза и, прихрамывая, принесла его кирзовые сапоги. Мужчина открыл было рот, чтоб обо всем расспросить Марфу, но женщина строго взглянула на него и указала на дверь. Иван узнал этот взгляд, именно его он вчера ощутил на себе и так же, как и вчера, тракториста стали охватывать страх и чувство тревоги. Он поспешил убраться из дома ведьмы.Иван старался как можно реже видеться и уж тем более общаться с соседкой, а об этой истории рассказал своему сыну лишь спустя много лет.

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