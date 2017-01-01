Грибник

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 19:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

М.К. Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:40 by

- Ваш билет, пожалуйста, - приоткрыв глаза, я увидел, что передо мной стояла симпатичная молодая девушка-контролер.- Сейчас, секундочку, - порывшись в кармане, я передал ей скомканную бумажку.- Все в порядке, смотрите не проспите вашу станцию, - протянув мне билет, девушка пошла к следующим пассажирам. Электричка была совсем пустая, на дворе стоял теплый август, лето выдалось очень жарким, дождей почти не было. Закончив сессию, я ехал на дачу, помочь по хозяйству бабушке. Бабуля была уже в почтенном возрасте, работать она перестала совсем недавно, после долгих уговоров мамы, все свободное время проводила на даче, не могла долго усидеть на месте, то по грибы ходила, то по ягоды, подолгу работала в огороде, энергии побольше чем у меня было.Открыв калитку и осмотрев участок в поисках бабули, я направился в дом, зайдя на веранду, увидев полностью забитый стол всякими вкусностями."Бабушка в своем репертуаре, вечно накормить меня хочет". - подумал я и открыл дверь в дом. Как и ожидалось, она трудилась на кухне: что-то варила, жарила, парила, запах был чудесный, слюни даже потекли.- Сашенька, доехал, мой хороший.- Привет, бабуль, доехал. Мы обнялись.- Садись, Сашенька, сейчас кушать будем.- С удовольствием, я очень голодный, - и отправился обратно на веранду, сел за стол. Бабуля все носила и носила разную еду, старенький стол даже прогнулся от веса.- Хватит уже, бабушка, мне все не съесть.- Сейчас, сейчас, еще колбаски с сырком нарежу и компотика налью. Она, наконец, присела за стол.- Как учеба, Саш?- Да нормально, сессию сдал, последний курс осталось доучиться и все - свобода.- Молодец внучек, а как доехал? Народу много было?- Да не особо, вагон почти пустой был. У тебя-то как дела, за ягодами, грибами ходила?- Ух, ягод много в этом году, варенья кучу наделала, а вот грибов очень мало, все соседи жалуются, кроме Пал Сергеевича, тот вечно с полной корзинкой из леса возвращается, а места свои не показывает, гад старый.Пал Сергеич был нашим соседом, очень дружелюбный, общительный старичок, вечно улыбался, часто ходил в лес за грибами. Любил он это дело.Пообедав и полчасика повалявшись на диване, я вышел из дома, бабуля занималась огородом, соседский кот Мурзик деловито ходил по нашему участку. Спросив у бабушки нужна ли ей помощь и как всегда получив отрицательный ответ, я поздоровался с Мурзиком, погладил его, собрал удочку, сел на велик и поехал на речку. По пути я встретил Пал Сергеевича с пустой корзинкой, видать, в лес опять шел.- Доброго дня, Пал Сергеич.- О, привет Саня, ты к нам надолго? - улыбнувшись как-то неестественно широко и защурив глаза, ответил он.- На недельку, может, побольше, - но Пал Сергеич уже шел в сторону леса, не дожидаясь моего ответа.Клева не было совсем, часа за четыре пару маленьких карасей, да и комары, сволочи, закусали всего. Подумав, что Мурзик будет доволен, я поехал домой. Главная дорога в садоводстве была хорошая, особенно в не дождливую погоду. На горном велике ехать было одно удовольствие, слева от дороги был густой лес, справа - небольшие улочки, с двух сторон утыканные домиками. Уже почти доехав до нашей улицы, я услышал из леса громкий треск, как будто медведь по бурелому шел. С той же неестественно широкой улыбкой из леса выходил Пал Сергеич с полной корзинкой грибов.- Ух ты, сколько грибов, где же вы столько набрали? - очень громко произнес я, подъехав почти вплотную к грибнику, но Пал Сергеич, не обращая на меня внимание и также широко улыбаясь, побрел к своему участку.- Ну и ладно, устал, наверное, он, - обогнав грибника, я съехал на улицу с нашим домом.Бабушка сидела на кресле, смотря очередной криминальный сериал, я валялся на диване, ковыряясь в планшете.- Бабуль, а ты сколько раз в лес за грибами ходила в этом году?- Да раз десять, пятнадцать, наверное.- И что, вообще ничего не находила?- Ага Саш, кроме горстки лисичек ничего.- Завтра похожу, поброжу по лесу, может, повезет.- Аккуратнее только, внучек, не заблудись.В голове у меня возник хитроумный план проследить за Пал Сергеичем до его грибных мест, ох, если бы я знал, к чему это приведет…Яркое летнее солнце било в окно, не давая мне подремать еще полчасика. Бабушка во всю хозяйничала на кухне. Встав, умывшись и позавтракав, я вышел на улицу с садовым стулом и книгой, сел так, чтобы просматривалась вся улица. Я знал, что Пал Сергеич рано или поздно пойдет с корзинкой в лес. Не прошло и получаса как в доме соседа заскрипела дверь, потом калитка и грибник неторопливо побрел в сторону главной улицы. Отложив книгу, взяв заранее приготовленный рюкзак с бутербродами, водой, ножом и плотным пакетом под грибы, подняв велик и покатив рядом с собой, я зашагал за ним. На главной дороге он свернул направо. В том направлении через километр или пол, дорога утыкается в тупик, и только слева вглубь леса вела заброшенная колея, когда-то там хотели тянуть провода ЛЭП, но передумали. Примерно за полчаса мы дошли до тупика, уж очень медленно шел дед, я держался на большом расстоянии ближе к лесу, под нависшими ветвями деревьев, немного пригнувшись, как в фильмах, где шпионы следили за нормальными парнями. Как и ожидалось, грибник свернул на колею и пропал из виду. Сев на велик, я подъехал к этой дорожке и аккуратно из-за дерева посмотрел вглубь, Пал Сергеича было не видать."Блин, неужели он сразу в лес повернул". - подумал я и все же решил проехать по дороге вглубь, сел на велосипед. После очередного поворота я увидел знакомый отдаляющийся силуэт.- Ну и ну, вот дает старичок, спринтерской походкой фигачит по лесу, - продолжил следить за ним. Около часу продолжалась моя слежка, пока Пал Сергеич не остановился, приподнял голову вверх, поводив ею в разные стороны, и резко вошел в лес. Доехав до того места, я спрятал велик под сухими ветками и двинулся за ним. В этом месте лес был совсем редкий и чистый, мне отчетливо был виден силуэт грибника, удаляющийся вглубь, минут двадцать я шел за ним, пока Пал Сергеич не остановился и замер, я присел за ближайшим деревом и иногда выглядывал посмотреть на грибника. Прошло примерно полчаса, Пал Сергеич так и не двинулся, меня посещали мысли: может, сердечный приступ или еще что похуже. Решив подойти к старичку помочь, я вышел из укрытия. От того, что я увидел, мне поплохело, еле удержавшись на ногах, я замер от страха, голова грибника выгнулась назад, таким образом, что лицо оказалось на спине, и да - это было уже нечеловеческое лицо, пасть разрасталась от уха до уха, губы прикрывали только треть растущих на моих глазах клыков, нос вмялся в череп, глаза пожелтели и уменьшились, уши вытянулись. Его ноги и руки выгибались назад с громким хрустом, пасть задергалась, скрежет зубов пронзительно ударил мне в уши, что я опять чуть не потерял сознание. Упав на руки и ноги животом кверху, а головой и спиной вниз, он начал хаотично и очень быстро метаться из стороны в сторону, пожирая при этом грибы и мох с огромной скоростью, не жуя, просто глотая. С дерева упала шишка, он замер на пару секунд и одним движением прыгнул метров на пять, на ту же ветку, где сидела белка, сожрал он ее еще быстрее, чем запрыгнул. После этого с той же быстротой спустился по стволу дерева и продолжил поедать грибы. В метре от меня росли мухоморы, штук пятнадцать, мысль меня посещала только одна: "Хоть бы не учуял".Но он, сволочь, учуял. Это существо приближалось ко мне все ближе и ближе, поедая при этом все подряд. Его живот, торчащий кверху, на глазах увеличивался, из пасти текли слюни. Подбежав к злополучным мухоморам, он одним движением заглотил их все разом. Машинально я шагнул одной ногой назад, раздался тихий треск. Он застыл в метре от того места, где стоял я, мне казалось, что эта тварь пялится прямо на меня, хоть глаза его были закрыты, я подумал, что сейчас уже точно надо бежать, но вспомнив судьбу белки, резко передумал. Минут пять или больше, мне показалось, что целую вечность мы стояли и не двигались, пот с меня сочился струёй, все тело дрожало, я закрывал глаза и снова открывал в надежде, что это нечто пропадет, но нет - оно все также стояло в метре с открытой пастью и пялилось на меня закрытыми глазами. Вдали послышался стук дятла, существо резко развернулась, подумав пару секунд, побежало в сторону звука, ломая под тяжестью своего тела ветки и сухие прутья. Когда он скрылся за ближайшими деревьями и кустами, я рванул к велосипеду. Бежал очень быстро, все время оборачивался, спотыкался, падал и снова вставал. Выбежав на лесную колею, где был мой велосипед и немного отдышавшись, сел на него и покрутил педали с такой скоростью, что руль было трудно удержать. За первым же поворотом я увидел его в человеческом обличии с полной корзинкой грибов. Пал Сергеич не спеша шел в направлении главной дороги. Немного притормозив и подумав, я решил на скорости обогнать его, но не назад же в лес ехать, может, он не видел меня в чаще. Обогнав его и проехав пару метров сзади послышался спокойный голос:- Сашенька, остановись. Я крутил педали еще сильней.- Стой, я сказал, сукин сын, стой, - уже вопя кричал Пал Сергеич. Обернувшись, я никого не увидел, с той же скоростью продолжал крутить педали, через некоторое время я услышал приближающийся хруст веток и деревьев с правой от себя стороны, еще через пару секунд из леса прямо на меня выпрыгнул грибник. Велосипед полетел в одну сторону, я в другую, не успев очнуться как меня с огромной силой втоптали в землю, его ноги прижимали мои, одной рукой он держал обе мои. Его лицо, лицо милого старичка, начало трансформироваться, я закрыл глаза, про себя уже попрощавшись с этим миром, я услышал:- Тебе повезло, что я сегодня уже трапезничал, - что-то скользкое и липкое облизывало мне лоб и жутко жгло.- Очень повезло, - голос его был обычный, того самого старичка, который дружелюбно разговаривал со мной накануне.- Очень, но если ты кому-нибудь расскажешь о нашей встрече и мне придется опять переезжать, - более грубым тоном произнес он, - я сожру всю твою семью, а напоследок и тебя! - С огромной злобой и каким-то нечеловеческим, хрипящим голосом проорал он.- А это тебе напоминание! - Одной рукой он вывихнул или сломал мне обе кисти.Боль пронзила все тело, крик вырвался наружу, открыв глаза, я никого не увидел, потихоньку поднявшись, поковылял к дому.Зайдя на наш участок я произнес: "Бабушка!". Ее нигде не было. Я прошел к дому и постучал ногой в дверь.- Сейчас, сейчас открою.- Бабуль, это я. Дверь открылась.- Что случилось, Сашенька? Что с руками? - бабуля осмотрела руки. - Упал что ли?- Да там такое, ужас, просто ужас!- Не спеши, Саш, ох какой вывих серьезный, пошли в дом, я повязки наложу, все расскажешь, - бабушка всю жизнь проработала медсестрой.Умело перебинтовав первую руку и взявшись за вторую, бабушка спросила:- Ну рассказывай, Саша, как так умудрился? Все мое тело еще дрожало, я не мог прийти в себя.- Пал Сергеич, он, он, он не человек, он какая-то зубастая тварь, он съел белку, он ел мухоморы, чуть меня не съел… Не успел я закончить, как бабушка с силой сжала мне руку и произнесла:- Но он же сказал никому, никому не рассказывать! - Бабушкино лицо начало меняться, рот разрастался до ушей, глаза наливались желтизной, кости хрустеть. Я вырвал свою руку и побежал к двери, в этот момент что-то впилось мне в плечо, собрав все силы, я все-таки открыл дверь, на пороге стоял Пал Сергеич с маленькими желтыми глазами и открытой пастью, дружелюбный, общительный старичок, вечно улыбающийся и очень любивший ходить за грибами!!!

Ключевые слова: Дача сосед грибы тварь авторская история

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