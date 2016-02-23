По имени Змеира

По имени ЗмеираВыпускной. Студенты буквально толпятся в ночных клубах. Ничто не предвещает опасности...
Один парень познакомился со студенткой. У них каникулы. И она ищет в клубе хороших парней. Она никогда не снимала свои перчатки, что показалось студенту странным. Но он в мистику не верил. Он был уверен, что девушка просто стеснялась. Но она так сопротивлялась! Сильная оказалась.
Потом она попросила подвезти её до дома. У студента не было машины, но он обещал заказать такси и заплатить самому. Денег хватало.
И вот их первый поцелуй... Он был таким нежным! Но нет, это сон. Увы.
Они остановились прямо у кладбища. Девушка попросила студента перевести её через кладбище. Ну, студент не отказался. Нервы себе пощекочет. Он же не трус.
На середине кладбища он обнял её. И поцеловал. Наяву. Потом вдруг снял ей перчатку, чтобы поцеловать руку.
И вдруг он увидел, что пальцы на руке стали хвостами змей. Вроде гадюк.
Парень бросился бежать. Но девушка-змея, которую звали Амира, преуспела. Она обвила его щупальцами.
— Вот почему я сопротивлялась! — сказала она.
Перчатка снялась. Лопнула вся одежда на ней. И всё вылезали щупальца...
Было ужасно холодно и противно. Зубы у Амиры стали змеиными. И тут она вытащила свой змеиный язык. Она провела им по шее студента, и язык превратился в щупальце. Он тоже обвился вокруг его шеи.
Тут выскочили дети. Они выглядели не так ужасно как Амира, но щупальца были. Они начали скакать вокруг и кричать:
— Колду-колдуняшка! Синяя рубашка! Огнём горит, провалиться велит!
Потом смотали то, что не смотала Амира. И тут путы отсоединились от них с девушкой. Но они соединились между собой.
Они пошли и болтали, неся его за собой в подземный город:
— Ещё один кокон!
— Так к концу месяца ещё 99 надо!
— А мама петь умеет?
— Да, дети. Он всё равно ничего не скажет. Мой голос — моё оружие.
И теперь она певица. Её поклонникам разрешают потанцевать с ней. Она просит их проводить её до дома, а потом делает коконы. Ездит по разным городам и имеет кучу псевдонимов. Будь осторожен! МОЖЕТ БЫТЬ, ТЫ — ЕЁ ПОКЛОННИК?
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:08
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел
Сегодня, 12:08 by AmiraTeykovaПросмотров: 30Комментарии: 1
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