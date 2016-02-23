Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

По имени Змеира

Выпускной. Студенты буквально толпятся в ночных клубах. Ничто не предвещает опасности...

Один парень познакомился со студенткой. У них каникулы. И она ищет в клубе хороших парней. Она никогда не снимала свои перчатки, что показалось студенту странным. Но он в мистику не верил. Он был уверен, что девушка просто стеснялась. Но она так сопротивлялась! Сильная оказалась.

Потом она попросила подвезти её до дома. У студента не было машины, но он обещал заказать такси и заплатить самому. Денег хватало.

И вот их первый поцелуй... Он был таким нежным! Но нет, это сон. Увы.

Они остановились прямо у кладбища. Девушка попросила студента перевести её через кладбище. Ну, студент не отказался. Нервы себе пощекочет. Он же не трус.

На середине кладбища он обнял её. И поцеловал. Наяву. Потом вдруг снял ей перчатку, чтобы поцеловать руку.
И вдруг он увидел, что пальцы на руке стали хвостами змей. Вроде гадюк.

Парень бросился бежать. Но девушка-змея, которую звали Амира, преуспела. Она обвила его щупальцами.
— Вот почему я сопротивлялась! — сказала она.
Перчатка снялась. Лопнула вся одежда на ней. И всё вылезали щупальца...

Было ужасно холодно и противно. Зубы у Амиры стали змеиными. И тут она вытащила свой змеиный язык. Она провела им по шее студента, и язык превратился в щупальце. Он тоже обвился вокруг его шеи.

Тут выскочили дети. Они выглядели не так ужасно как Амира, но щупальца были. Они начали скакать вокруг и кричать:
— Колду-колдуняшка! Синяя рубашка! Огнём горит, провалиться велит!
Потом смотали то, что не смотала Амира. И тут путы отсоединились от них с девушкой. Но они соединились между собой.

Они пошли и болтали, неся его за собой в подземный город:
— Ещё один кокон!
— Так к концу месяца ещё 99 надо!
— А мама петь умеет?
— Да, дети. Он всё равно ничего не скажет. Мой голос — моё оружие.

И теперь она певица. Её поклонникам разрешают потанцевать с ней. Она просит их проводить её до дома, а потом делает коконы. Ездит по разным городам и имеет кучу псевдонимов. Будь осторожен! МОЖЕТ БЫТЬ, ТЫ — ЕЁ ПОКЛОННИК?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:08
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел
Сегодня, 12:08 by AmiraTeykovaПросмотров: 30Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Клуб знакомство перчатки змея щупальца смерть певица поклонники авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:09
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2404|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 1 528
Ну, как бы смысл я поняла, но нужно очень много работать. Не лениться расписывать подробнее, чтобы сюжет захватывал. Вы же не описание для фильма в Википедию пишете.
А так плюсану, ладно. Но работайте, работайте и еще раз работайте.
Зарегистрирован: 23.02.2016
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.