По имени Змеира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:08

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

AmiraTeykova Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:08 by

Выпускной. Студенты буквально толпятся в ночных клубах. Ничто не предвещает опасности...Один парень познакомился со студенткой. У них каникулы. И она ищет в клубе хороших парней. Она никогда не снимала свои перчатки, что показалось студенту странным. Но он в мистику не верил. Он был уверен, что девушка просто стеснялась. Но она так сопротивлялась! Сильная оказалась.Потом она попросила подвезти её до дома. У студента не было машины, но он обещал заказать такси и заплатить самому. Денег хватало.И вот их первый поцелуй... Он был таким нежным! Но нет, это сон. Увы.Они остановились прямо у кладбища. Девушка попросила студента перевести её через кладбище. Ну, студент не отказался. Нервы себе пощекочет. Он же не трус.На середине кладбища он обнял её. И поцеловал. Наяву. Потом вдруг снял ей перчатку, чтобы поцеловать руку.И вдруг он увидел, что пальцы на руке стали хвостами змей. Вроде гадюк.Парень бросился бежать. Но девушка-змея, которую звали Амира, преуспела. Она обвила его щупальцами.— Вот почему я сопротивлялась! — сказала она.Перчатка снялась. Лопнула вся одежда на ней. И всё вылезали щупальца...Было ужасно холодно и противно. Зубы у Амиры стали змеиными. И тут она вытащила свой змеиный язык. Она провела им по шее студента, и язык превратился в щупальце. Он тоже обвился вокруг его шеи.Тут выскочили дети. Они выглядели не так ужасно как Амира, но щупальца были. Они начали скакать вокруг и кричать:— Колду-колдуняшка! Синяя рубашка! Огнём горит, провалиться велит!Потом смотали то, что не смотала Амира. И тут путы отсоединились от них с девушкой. Но они соединились между собой.Они пошли и болтали, неся его за собой в подземный город:— Ещё один кокон!— Так к концу месяца ещё 99 надо!— А мама петь умеет?— Да, дети. Он всё равно ничего не скажет. Мой голос — моё оружие.И теперь она певица. Её поклонникам разрешают потанцевать с ней. Она просит их проводить её до дома, а потом делает коконы. Ездит по разным городам и имеет кучу псевдонимов. Будь осторожен! МОЖЕТ БЫТЬ, ТЫ — ЕЁ ПОКЛОННИК?

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