Жадина-2, или Как я начал верить фостору

В школе у нас с другом была традиция по пятницам собираться у меня и писать музыку. В ту пятницу, о которой идёт речь, у меня была лишняя сотня рублей, поэтому я решил себе устроить пирушку — купил пачку «Принглз». Тут звонит друг, спрашивает, можно ли идти ко мне уже. Я говорю: «Нет, подожди полчасика и выходи, мне дома убраться нужно». А сам за эти полчаса уминаю пачку в одно лицо — пожадничал. Сижу довольный, улики убрал, жду друга. Звонит домашний телефон (мобильного ни у кого из нас тогда отродясь не было). Беру трубку и... Как бы объяснить, вот бывают же в фильмах ужасов все эти голоса ведьм кряхтяще-шипящие, с карканьем?.. Такой же голос из трубки говорит:



— ЖАДИ-И-ИНА-А-А!!!



И идут короткие гудки...



Даже сейчас, когда пишу это, как вспомнил, сердце забилось чаще. Ненавижу это вспоминать. С тех пор я стараюсь не жадничать, хотя это запросто могло быть и совпадение. А голос тот помню до сих пор.

3klim3 Просмотров: 23 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:01 by

Когда-то давно читал я на Фосторе вот такую историю (прошу прощения за пересказ, просто ссылку не нашел, пришлось взять с этого сайта ) – «Жадина».А теперь, собственно, история.Бабушка перечислила мне на карту немного денег, и я решил купить себе чего-нибудь пожевать. Купил полкило мороженого с карамелью, забурился в комп и включил «Стражей Галактики». Вдруг звонок от одноклассника отвлекает меня от сего занятия и заставляет вспомнить о назначенной встрече. Мы еще за два дня до этого договорились, что он придет ко мне учиться писать на Pascal. Я решил перенести встречу на следующий день, так как мороженка моя, никому не отдам, хоть он дерись! И сразу после прерванного звонка раздается новый. Номер я по глупости не посмотрел, а сразу нажал на кнопку ответа. По ту сторону я услышал лишь звуки, подобные звукам колонок, перед которыми вот-вот зазвонит телефон.- Алло? - спросил я. - Кто это? Костян, хватит шутить!Смотрели фильм «Затащи меня в ад»? Там была старуха, образ которой наиболее подходит обладательнице того голоса. Какого голоса? Того, который, разрывая динамик моего телефона, выкрикнул: «Стыдись, жадина!» - и гудки. Только тогда я понял, что такое шок и апатия. Оклемался от ужаса я лишь через пять минут после этого, но прошло уже 3 дня, а я все так же просыпаюсь в холодном поту от мерзкого голоса: «Стыдись, жадина!»

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