Два меня

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Mell_Jee Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:18 by

Они повсюду. Не верьте тем, кто говорит, что их не существует – они лгут, либо просто боятся признаться в этом самим себе. Раньше я тоже был таким – не верил. Смеялся, слушая рассказы моих, как мне тогда казалось, суеверных друзей – любителей мистики и всего паранормального. Призраки, демоны, существа из других измерений? Нет, я боюсь вовсе не их. Самый главный ваш враг ходит с вами бок о бок. Будьте бдительны, ведь это – ваше собственное отражение.Зеркала. Холодные, манящие, загадочные. Что вы видите, разглядывая его гладкую поверхность? Правильно – правду. Ваше истинное лицо. Но никогда, слышите, никогда не всматривайтесь в него слишком долго – они начинают вас замечать. Двойники, клоны, копии, ваши зеркальные близнецы – называйте, как хотите. Звучит как бред, не правда ли? В это трудно поверить? Однако я вынужден вас огорчить – мои уста не лгут. Два мира - наш и тот, что по ту сторону, неразрывно связаны, а отражение, которое мы наблюдаем каждый день, живёт своей жизнью. И жизнь эта не всегда похожа на нашу собственную. Я понял это, когда начал получать сообщения… С той стороны.Всё началось около месяца назад. Вернувшись с работы я, стремясь сбросить с себя ношу дня минувшего, сделал себе чай и устроился перед телевизором. Жил я один, гостей не ждал, так что ничто не мешало мне сполна насладиться вечером в одиночестве. По крайней мере, я на это рассчитывал.Так я ещё никогда не ошибался.Поначалу всё было спокойно: расслабляющий напиток, лёгкая полутьма моей спальни, ненавязчивый звук телевизора. Меня даже стало немного клонить в сон, и, похоже, я всё-таки задремал. Проснулся я из-за того, что услышал стук по стеклу. Сначала я подумал, что кто-то стучит в моё окно, но потом услышал стук еще раз... из зеркала. Я расслышал это совершенно отчётливо, так как оно находилось ровно у меня за спиной. Прибавив громкость телевизора, я попытался убедить себя, что это просто отголоски варварски прерванного сна. И правда: кто может стучать из зеркала? Я встряхнул головой, прогоняя последние сомнения – это точно был сон.Телепередача закончилась, чай тоже, и я решил, что пора спать, тем более Морфей уже где-то рядом. К этому времени я забыл и о стуке, и о зеркале, и о том, что полчаса назад готов был поверить, что в мою жизнь вошло нечто противоестественное. Смена в двенадцать часов давала о себе знать.Вымыв посуду, я отправился в ванную. Умываясь, я ненароком окинул взглядом своё уныло-сонное отражение. Краем глаза я заметил огромную царапину вдоль щеки, хотя прекрасно помнил, что не получал никаких травм. Чертыхнувшись, я закончил водные процедуры и вернулся в спальню. Заснул я быстро, на пороге фантазии и реальности вновь услышав знакомый стук.Утро подкралось так же незаметно, как и новый рабочий день. Спал я тревожно, несколько раз просыпался, подолгу смотрел в зеркало напротив. Жутко болела голова, точно свинцом налилась. Всё тело ломило, словно после драки, я даже обнаружил пару синяков на руках. Списав всё на жёсткий матрас и беспокойную ночь, я поплёлся в ванную, всё ещё помня о царапине. К моему разочарованию, она никуда не делась и всё так же красовалась на щеке. Великолепно.Заклеив недоразумение пластырем, я оделся и, наскоро перекусив, отправился на работу.Сам не знаю, каким чудом я дожил до вечера. Я был словно выжатый лимон – сил не осталось совсем, хотя работы сегодня было даже меньше, чем обычно.Я расслабился, лишь усевшись перед телевизором. Снова чай, снова любимая программа – привычный алгоритм.И снова стук. На этот раз громче, настойчивее, отчётливее. «Я снова слишком устал, я снова задремал», - успокаивал я себя, между тем ощущая, как по спине пробежала дрожь. Напряжённую атмосферу разорвал мобильный, оповещающий о новом сообщении.Адресат в контактах не числился и звался «Help me». Меня передёрнуло – у кого такие странные шутки? Мысленно матерясь, я всё же открыл конвертик.Два слова. Всего два слова, а я уже завёлся. Стук из зеркала не прекращался, то затихая, то снова набирая громкость.Я откинул телефон в сторону, хватаясь за чай – обычно он успокаивал. Однако это был совершенно иной случай.Вскоре мобильный опять разрывался от входящих сообщений. Два, три, пять, восемь… На девятом я уже не выдержал и трясущимися то ли от усталости, то ли от страха руками начал по очереди открывать их.Нервы сдали. Телефон упал на пол, всё ещё мигая экраном. Если это розыгрыш, то он явно затянулся. Перезвонить на непонятный номер я не смог. Он попросту не существовал.Всё это время тишину пустой спальни попеременно обрывали писк мобильного и стуки, как мне начало казаться, ладоней о безжизненную зеркальную поверхность.Вскоре сообщения прекратили поступать и начались звонки. Однако вместо голоса я слышал лишь хрипы и бульканье, а после связь прерывалась. Таких вызовов было пять. А потом я отключил телефон.Ни о каком сне речи уже не шло. Мой мозг разрывался от странных мыслей, от борьбы скептика и трусливого мальчишки, впервые в жизни столкнувшегося с паранормальным.Всё это время я сидел спиной к зеркалу – повернуться к нему лицом не решался. Чёрт его знает, что я могу в нём увидеть. Похоже, трусливый мальчишка победил.Выключенный мобильный молчал. Стуки тоже прекратились. Чай остыл, а телевизор давно перестал меня отвлекать.В соседней комнате зазвонил домашний телефон. Не знаю почему, но от этого мне стало как-то легче – в подобной ситуации услышать голос живого человека было бы идеальным.Направляюсь в зал, стараюсь не смотреть в зеркала. Поднимаю трубку – тишина. Не выдерживаю – громко и грубо ругаюсь, отключая и домашний тоже. Это выше моих сил.В спальне раздаётся небезызвестный стук. Ощущаю, как страх пронизывает всё моё тело. Я чувствую его запах – едкий, обволакивающий, неприятный. Я чувствую его вкус – горький, тянущий, отвратительный. Кажется, я даже потрогать его могу. Он повсюду. Он – часть меня.Возвращаюсь обратно, случайно взглянув в зеркало, но не замечаю в нём ничего необычного. Впрочем, я не замечаю ничего, кроме своего отражения.Сажусь в кресло, отвлечения ради глотая холодный напиток. Ничуть не удивляюсь, когда мой уже выключенный сотовый начинает звонить. После пары вызовов последовали сообщения.Внутренний голос шептал мне, что этого делать не стоит, но я упорно его игнорировал.Почти машинально я повернул голову в сторону зеркала. Мне показалось, или позади меня и правда стоял высокий мужчина с белыми, как снег, глазами.Телефон тут же оповестил меня о новом сообщении.Адрес, указанный в СМС, совпадал с тем, по которому я проживаю. Мысль о розыгрыше медленно, но верно покидала меня.Я пытался, как мог, настроить себя на позитив, но ситуация становилась критической и казалась безвыходной.Единственным, что мне пришло в голову, было уйти подальше от зеркал. Туда, где их нет.В полной тишине и темноте я просидел на кухне пару часов так точно. Я начал засыпать, последним, что я услышал, прежде чем погрузиться в сон, был звон расколотого зеркала и шепот где-то над ухом: «А я ведь просил о помощи…»Белые стены, белые простыни, полное отсутствие окон и какой-либо мебели. Только лишь зеркало. Одно единственное, напротив меня. Отражение в нём неподвижно так же, как и я. Тонкая линия на горле напоминает о том, что произошло той ночью. Изредка мой зеркальный двойник улыбается, кривя в злобном оскале обкусанные и распухшие губы. В моей голове лишь один вопрос: а кто из нас отражение?

Ключевые слова: Зеркала мистика отражение ужасы авторская история

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