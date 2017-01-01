Дар

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 20:38

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Красный Ангел Просмотров: 149 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:02 by

Много лет я пытаюсь убежать от того, что называется даром. Даром видеть то и тех, кого уже давно нет на этом свете. Кто-то стал неупокоенной душой, призраком, а кто-то уже давно утратил все человеческое и для меня перешел в статус нечисти. Вот иду я по улице, впереди меня девушка в легком красивом платьице с улыбкой на губах, споткнулась, упала, вымазалась, оцарапала коленку. Но я-то видела, как оно, злобно хихикая, ей подножку подставило, и сидит теперь рядом чужим несчастьем наслаждается, питается. И так почти везде и во всем. Раньше я пыталась отогнать от людей этих пакостников мелких, но на меня как на сумасшедшую смотрели и у виска крутили.Дом мой иконами завешен, в церковь хожу исправно, крещеная, крестик ношу, а толку никакого. Дом-то крепость моя, а на работе и в магазине, где все время отовариваюсь, все иконами не завесишь. Вот и приходится все время лицезреть мне эту гадость. Но это полбеды, а вот когда идешь по улице, а навстречу тебе полуизуродованный труп, вид растерянный, а тебе в глаза смотрит - аж мурашки по телу, что произошло - не понимает, а что ты видишь его, чувствует. Увяжется, ходит следом везде, под дверью в подъезде сидит, пока я дома, а потом опять следом, и так девять дней.А недавно вообще случай был вопиющий, хотя и изменил немного взгляд мой на дар.Поздно вечером я возвращалась с работы. Лето, тепло, даже душно и выскакивает на меня из переулка девушка в ободранном сарафане, все тело в кровоподтёках, глаз заплыл, губа разбита и прямо мне в руки падает. Чувствую вроде осязаемая, значит, живая, и потащила ее к себе домой. Посадила ее в зале, раны омыла, одежду новую дала и скорую между дел вызвала. Когда в дверь позвонили, я еще раз в зал заглянула, девушка сидит. Заходят врач и медсестра, в упор на нее смотрят, потом поворачиваются и просто убивают фразой:- Ну ,и где больной? - тело мое похолодело, не живая девушка у меня в зале, а живой труп, да еще которого никто не видит, ну я в обморок и грохнулась.Когда скорая уехала, подошла она ко мне аккуратненько так и говорит.- Ты трупы видеть привыкла, пожелай меня видеть такой, какой я при жизни была.И у меня получилось. Стоит красавица длинноволосая, словно с картинки сошла, а глаза грустные-грустные.- Меня к тебе отправили, сказали только, ты помочь и можешь. Ты видишь больше, чем другие, и слышишь, и чувствуешь. Мне твои иконы не могут причинить вреда потому, что я душа чистая. Меня убили, и я не первая, и не последняя буду. И убийца мой тоже не из человеческого мира. Так поможешь?- А чем же я помочь могу? И так чтоб среди вас еще не оказаться?- Несколько лет назад над маньяком самосуд свершили и закопали полуживого. Он долго бродил неупокоенный, пока не окреп и не продолжил свое дело. Сама понимаешь, что такого убийцу полиция уж точно не поймает и не посадит, а вот ты от него можешь помочь избавиться. Я покажу место, где он захоронен, нужно откопать, окропить святой водой и сжечь останки. Ну так что, поможешь?Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Это единственный раз, когда мой дар действительно мог кому-то помочь. И на утро следующего дня я отправилась туда, куда мне указала девушка. Мне показалось довольно странным , что днем я ее не могла видеть или она не могла передо мной появиться, но особо не придала этому значения.Вооружившись лопатой, святой водой, канистрой с бензином и спичками, я направилась к тому месту, благо подруга машину одолжила и даже не спросила зачем.Небольшой лесок, заброшенная стройка и дерево с повязанной красной ленточкой, и я принялась копать. Через некоторое время моя лопата обо что-то звякнула, это оказались часы с металлическим браслетом. Значит, я добралась до останков. Но только занесла бутыль со святой водой, как услышала голос своей усопшей бабушки.- Не его тебе сжечь надо. Копай левей.Я начала копать левее и вскоре обнаружила еще останки. Платье показалось мне знакомым, оно принадлежало моей ночной гостье. И я впала в ступор. А голос бабушки продолжал звучать.- Сожги ее, сожги.Я решила сжечь оба тела, вернее то, что от них осталось, и облила их святой водой. Что началось! Тут появилась девушка и мужчина большой грузный, вцепились они друг в друга. А я тем временем бензином все облила и спичку кинула. Девушка на меня глазами злобными зыркнула и растворилась в воздухе, а мужчина улыбнулся и тоже пропал. Когда к моему плечу кто-то прикоснулся, я чуть в обморок не упала, а это моя бабушка стоит.- Помнишь, присказку нашу перед сном?И я как завороженная произнесла:- Какого цвета звездочки на небе?- А ты закрой глазки - и сама все увидишь во сне.И я закрыла.Во дворе одном жили дочь с отцом. Девушка на вид ангел, а сама сам дьявол во плоти. За дорогие украшения жестоко резала людей, как мясник, и никаких улик против нее не было. И с поличным поймать не удавалось, да вот только народ знал, что убийца она. Собрались как-то, поймали ее, вывезли на недострой и забили камнями, отец ее среди тех людей был. Любил ее очень, но такому демону он не мог позволить дальше жить. Закопали ее под деревом. Но вот только убийства не прекратились. Люди уж было подумали, что ошиблись. Да вот только отец ее обнаруживая дома все новые и новые вещи в комнате покойной дочери, пошел и повесился. Тем, кто дочь его убил, оставил записку, чтоб его рядом похоронили и руку его левую к ее правой руке привязали. Так и сделали. Да вот только веревочка перегнила. Девушка решила за новыми жертвами отправиться, а чтоб отец не мешал, обратилась она к той, которая видит мертвых.Я глаза открыла, никого. Вот какими хитрыми нечистые бывают. Но у меня оставался один вопрос, как же она сквозь иконы и защиту прошла? Ответ на него меня ждал дома, когда я поняла, что домой я с ней не заходила. Вернее, заходила, но в соседнюю квартиру. Там баба Нюра живет, и пока она в больнице, оставила мне ключи, цветы поливать. А эта чертовка мне разум так затуманила, что я подмены не заметила.Вот так и живу. Теперь читаю много оккультной литературы, изучаю тех, кого мне видеть приходится, чтоб в следующий раз, желая помочь, не быть одураченной.

Ключевые слова: Дар мертвые обман авторская история

Другие, подобные истории: